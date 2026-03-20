ข่าวต่างประเทศ
ด่วน! ไฟไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เกาหลีใต้ บาดเจ็บ 50 ราย สาหัส 35
ไฟไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในแทจ็อน ประเทศเกาหลีใต้ เบื้องต้นบาดเจ็บ 50 ราย ในจำนวนดังกล่าวสาหัส 35 ราย ยังไม่ทราบสาเหตุ
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม สำนักข่าว AP รายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในแทจ็อน ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 50 ราย บาดเจ็บสาหัส 35 ราย ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
โดยทางการยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร รวมไปถึงในจุดเกิดเหตุมีคนงานกี่คน
เบื้องต้นนายอี แจ-มย็อง ประธานธิบดีเกาหลีใต้ ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงลงพื้นที่เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเต็มที่
