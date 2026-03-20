พราด้า โพสต์รูปหวาน ท่านอ้น เรียกมายดาร์ลิ่ง จับตาสถานะ เปิดตัวแฟน?

โซเชียลฮือฮา พราด้า ธันย์สิตา โพสต์ภาพคู่ ท่านอ้น โมเมนต์สุดหวาน โซเชียลจับตา เปิดตัวสถานะแฟน หรือไม่? แคปชั่นภาษาอังกฤษสื่อรัก My Darling หลังถูกจับตาความสัมพันธ์หลังมานาน
จากกรณีที่โซเชียลสังเกตเห็นว่า ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ คอมเมนต์พูดคุยกับ พราด้า ธันย์สิตา ดิลกอนันต์สกุล นางงามสาวลูกครึ่งฮังการี มิสแกรนด์ลำปาง 2024 และรองอันดับ 1 Miss Globe 2024 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จนหลายคนสงสัยถึงความสัมพันธ์และเข้ามาแซวเล่น จนฝ่ายหญิงต้องออกมาเตือนว่าจะวิจารณ์อะไรต้องระวังให้มาก ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ เพราะคนเดือดร้อนคือตนเอง
จากนั้นเธอไลฟ์พูดคุยกับแฟน ๆ แต่ยังมีบางส่วนเข้ามาพิมพ์แซวเล่นแบบไม่รู้กาลเทศะ จึงขอออกมาชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้น แต่ยังไม่ขอพูดเรื่องหัวใจและไม่ใช่เรื่องที่จะมาเล่า เธอมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบ เพราะเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่มีใครชอบให้คนอื่นยุ่งกับชีวิตส่วนตัว
นอกจากนี้ นางงามสาวยังอธิบายว่าฝ่ายชายคือคน ๆ หนึ่งที่เธอเลือก เธอเข้าใจว่าตนเองเป็นคนสังคม แต่กับอีกฝ่ายไม่ใช่คนสังคมนี้ ไม่อยากให้เอาอีกฝ่ายเข้ามาเกี่ยวด้วย ทั้งสองอยากคบหากันแบบสบายใจ พร้อมทิ้งท้ายว่า “วันหนึ่งถ้าได้รู้เดี๋ยวก็ได้รู้เอง ถ้าเขาอยากจะบอกเดี๋ยวทุกคนก็ได้รู้เอง หรือถ้าด้าอยากบอกด้าก็บอกเอง นี่ไม่บอกเพราะด้าไม่อยากบอกไงแค่นั้นแหละ”
ล่าสุดทำเอาโซเชียลแตกตื่น พราด้า ธันย์สิตา โพสต์ภาพคู่ท่านอ้น โมเมนต์สุดอบอุ่นทั้งตอนที่ไปเที่ยว ทานอาหาร หรือนั่งเครื่องบินด้วยกัน ผ่านเฟซบุ๊ก Prada Thansita Dilhokanansakul ระบุแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษว่า “It’s the way my mind fallin’ away In my heart, I know You feel the same when you’re with me You know I’m all you need You’re where I wanna be My darling, can’t you see? ”
ข้อความดังกล่าวแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “มันคืออาการที่ใจฉันค่อย ๆ ล่องลอยไป ลึก ๆ ในใจ ฉันรู้ดีว่าเธอก็รู้สึกแบบเดียวกันเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน เธอก็รู้ว่าฉันคือทุกอย่างที่เธอต้องการและเธอก็คือที่เดียวที่ฉันอยากจะอยู่ ที่รัก… เธอไม่เห็น (ความรู้สึกนี้) ของฉันบ้างเลยเหรอ?”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: