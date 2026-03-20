“เบนซ์ เรซซิ่ง” เผย DSI เพิ่งได้ภาพลับวินาทีพบร่าง แตงโม นิดา ตัวละครใหม่โผล่

เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 13:08 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 13:08 น.
"เบนซ์ เรซซิ่ง" เผย DSI เพิ่งได้ภาพลับวินาทีพบร่าง แตงโม นิดา ตัวละครใหม่โผล่

จับตาคดีแตงโมโค้งสุดท้าย! “เบนซ์ เรซซิ่ง” แฉ DSI ได้ภาพลับวินาทีพบร่าง แย้มมีตัวละครใหม่จ่อสรุปคดีเมษายนนี้

คดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาว “แตงโม นิดา” ยังไม่จบง่ายๆ หนุ่ม “เบนซ์ เรซซิ่ง” ออกมาโพสต์ข้อความเปิดเผยความคืบหน้าสำคัญว่า ขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ครอบครองหลักฐานเด็ดเป็น “ภาพถ่ายดิบ” ในวินาทีที่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยพบร่างของแตงโมเป็นครั้งแรก

ความน่าสนใจคือภาพชุดนี้ไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ที่สำคัญคือไม่เคยถูกบรรจุรวมอยู่ในสำนวนคดีเดิมมาก่อน โดยเตรียมนำมาใช้คลี่ปมเพื่อพิสูจน์ข้อสงสัยเรื่องการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรม ว่ามีจริงหรือไม่

ทางด้าน พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผู้อำนวยการกองคดีอาญาพิเศษ DSI ได้ออกมายืนยันว่าการสืบสวนกำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้ว สำนวนคดีในปัจจุบันมีความละเอียดและครอบคลุมทุกมิติมากยิ่งขึ้นจนหนากว่า 300 หน้า

สำหรับภาพถ่ายลับที่ได้รับมอบมาจากคุณแม่ภนิดาและทนายกฤษณะนั้น เป็นข้อมูลดิบจากอาสาสมัครที่ไม่เคยถูกเรียกตัวมาเป็นพยานในชั้นศาลมาก่อน ซึ่งหลักฐานชิ้นนี้สามารถช่วยตอบคำถามที่คาใจสังคมได้ตรงจุด

นอกจากประเด็นเรื่องภาพถ่ายแล้ว ทาง DSI ยังยอมรับด้วยว่าคดีนี้มี “ตัวละครลับ” โผล่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคน ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้อยู่บนเรือสปีดโบ๊ตลำเกิดเหตุ แต่ทางเจ้าหน้าที่ยังขอสงวนรายชื่อและรายละเอียดไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เสียรูปคดี

ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ทำให้แฟนคลับและผู้ที่ติดตามคดีกลับมามีความหวังอีกครั้ง โดยทาง DSI คาดการณ์ว่าจะสามารถสรุปผลการสืบสวนที่ชัดเจนได้ทั้งหมดภายในเดือนเมษายน 2569 นี้ เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับแตงโมอย่างสมเกียรติต่อไป

งานนี้คงต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดว่าหลักฐานใหม่และตัวละครลับที่เพิ่มเข้ามา จะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการพลิกคดีนี้ได้หรือไม่

จับตาคดีแตงโมโค้งสุดท้าย! &quot;เบนซ์ เรซซิ่ง&quot; แฉ DSI ได้ภาพลับวินาทีพบร่าง แย้มมีตัวละครใหม่จ่อสรุปคดีเมษายนนี้

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“แสวง” ตอบปม กกต. ฟ้อง 6 คน ไม่เกี่ยวข้อหาแรง แต่เป็นการปกป้องตัวเอง

1 นาที ที่แล้ว
ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา แตะขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง เศรษฐกิจ

ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา พุ่งขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อนุทิน ชาญวีรกูล” ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี

15 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ไฟไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เกาหลีใต้ บาดเจ็บ 50 ราย สาหัส 35

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เนทันยาฮู” ยอมตกลงหยุดยิงแหล่งก๊าซอิหร่าน ตามคำขอของ “ทรัมป์”

41 นาที ที่แล้ว
พราด้า ธันย์สิตา และ ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ บันเทิง

พราด้า โพสต์รูปหวาน ท่านอ้น เรียกมายดาร์ลิ่ง จับตาสถานะ เปิดตัวแฟน?

53 นาที ที่แล้ว
รวบ &quot;พระครู-พระมหา&quot; วัดดังเจริญกรุง ลวงขืนใจสามเณรคากุฏิ เจอคลิปลับอีกนับร้อย ข่าว

รวบ “พระครู-พระมหา” วัดดังเจริญกรุง ลวงขืนใจสามเณรคากุฏิ เจอคลิปลับอีกนับร้อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สส.แวยูแฮ ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป B ด่วน ช่วยผู้ติดตามถูกยิงบาดเจ็บสาหัส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศบก. กางตัวเลขไทยมีน้ำมันสำรอง 104 วัน สั่งสอบกรณีปั๊มสงขลาน้ำมันหมดแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เบนซ์ เรซซิ่ง&quot; เผย DSI เพิ่งได้ภาพลับวินาทีพบร่าง แตงโม นิดา ตัวละครใหม่โผล่ บันเทิง

“เบนซ์ เรซซิ่ง” เผย DSI เพิ่งได้ภาพลับวินาทีพบร่าง แตงโม นิดา ตัวละครใหม่โผล่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สจ.พรรคประชาชน ถามทำอย่างอื่นดีกว่าไหม อบจ.เชียงใหม่ ใช้งบ 50 ล้านจัดงานวิ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด ดาราดังอังกฤษ ดับปริศนาที่ภูเก็ต ศพคว่ำหน้าในคูน้ำ บันเทิง

สลด ดาราดังอังกฤษ ดับปริศนาที่ภูเก็ต ศพคว่ำหน้าในคูน้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แขวนคอโหด นักมวยปล้ำทีมชาติอิหร่าน วัย 19 ปมประท้วงต้านรัฐบาล ข่าวต่างประเทศ

แขวนคอโหด นักมวยปล้ำทีมชาติอิหร่าน วัย 19 ปมประท้วงต้านรัฐบาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปคบ. บุกค้นคลังน้ำมัน จ.อ่างทอง พบซุกสต็อก ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ รวม 3.3 แสนลิตร ข่าว

ปคบ. บุกค้นคลังน้ำมัน จ.อ่างทอง พบซุกสต็อก ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ รวมกว่า 3.3 แสนลิตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศักดินันท์” วอนอย่าด่าบุพการี ไม่เกี่ยวกับพรรค หลังโพสต์โชว์เติม V-Power

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรคไข้กาฬหลังแอ่นในไทย ปี 2569 ข่าว

วิธีป้องกัน ไข้กาฬหลังแอ่นระบาด ดับแล้ว 3 อัตราตายพุ่ง 60% เช็กอาการด่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “สฤษฏ์พงษ์” อดีต สส.กระบี่ คดีครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. 578 ไร่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” พยักหน้ารับ ส่งรายชื่อ ครม. ตรวจประวัติเข้มข้น ยึดหลักศาล รธน.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี สจ.สุรินทร์ ภูมิใจไทย โชว์เติมน้ำมันเต็มถัง ท่ามกลางวิกฤตขาดแคลน ข่าวการเมือง

ประวัติ ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี สจ.สุรินทร์ ภูมิใจไทย โชว์เติมน้ำมันเต็มถัง ท่ามกลางวิกฤตขาดแคลน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจ “มู่ทู่” แจ้งผลผ่าตัดชิ้นเนื้อ เจอมะเร็งจริง หวังยังไม่กระจายไปส่วนอื่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลอุบลฯ พิพากษายกฟ้อง “โตโต้ ปิยรัฐ” คดี ม.112 ปราศรัยม็อบปี 2563

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถไฟสายสีแดง ศาลายา-นครปฐม เริ่มก่อสร้าง เร็วๆ นี้ ถึง ม.มหิดล เดินทางสะดวก เศรษฐกิจ

รถไฟสายสีแดง ศาลายา-นครปฐม เริ่มก่อสร้าง เร็วๆ นี้ ถึง ม.มหิดล เดินทางสะดวก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“บอนนี่ บลู” เจออีกข้อหา ถ่ายคลิปล้อเลียนหน้าสถานทูตอินโดฯ เสี่ยงคุก 6 เดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ช. ฟันจริยธรรมร้ายแรง &quot;ชัยทิพย์&quot; อดีต สส.ราชบุรี ตั้งวงจั่วไพ่ในสภา ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ฟันจริยธรรมร้ายแรง “ชัยทิพย์” อดีต สส.ราชบุรี ตั้งวงจั่วไพ่ในสภา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วงจรปิดมัดตัว คนเขมรบุกพ่นสีด่า “ไทยคือโจร” กัน จอมพลัง ซัดเจตนายั่วยุชัดเจน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 13:08 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 13:08 น.
64
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“แสวง” ตอบปม กกต. ฟ้อง 6 คน ไม่เกี่ยวข้อหาแรง แต่เป็นการปกป้องตัวเอง

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569
ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา แตะขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง

ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา พุ่งขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569

ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อนุทิน ชาญวีรกูล” ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569

ด่วน! ไฟไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เกาหลีใต้ บาดเจ็บ 50 ราย สาหัส 35

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569
