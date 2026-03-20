“เบนซ์ เรซซิ่ง” เผย DSI เพิ่งได้ภาพลับวินาทีพบร่าง แตงโม นิดา ตัวละครใหม่โผล่

จับตาคดีแตงโมโค้งสุดท้าย! “เบนซ์ เรซซิ่ง” แฉ DSI ได้ภาพลับวินาทีพบร่าง แย้มมีตัวละครใหม่จ่อสรุปคดีเมษายนนี้
คดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาว “แตงโม นิดา” ยังไม่จบง่ายๆ หนุ่ม “เบนซ์ เรซซิ่ง” ออกมาโพสต์ข้อความเปิดเผยความคืบหน้าสำคัญว่า ขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ครอบครองหลักฐานเด็ดเป็น “ภาพถ่ายดิบ” ในวินาทีที่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยพบร่างของแตงโมเป็นครั้งแรก
ความน่าสนใจคือภาพชุดนี้ไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ที่สำคัญคือไม่เคยถูกบรรจุรวมอยู่ในสำนวนคดีเดิมมาก่อน โดยเตรียมนำมาใช้คลี่ปมเพื่อพิสูจน์ข้อสงสัยเรื่องการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรม ว่ามีจริงหรือไม่
ทางด้าน พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผู้อำนวยการกองคดีอาญาพิเศษ DSI ได้ออกมายืนยันว่าการสืบสวนกำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้ว สำนวนคดีในปัจจุบันมีความละเอียดและครอบคลุมทุกมิติมากยิ่งขึ้นจนหนากว่า 300 หน้า
สำหรับภาพถ่ายลับที่ได้รับมอบมาจากคุณแม่ภนิดาและทนายกฤษณะนั้น เป็นข้อมูลดิบจากอาสาสมัครที่ไม่เคยถูกเรียกตัวมาเป็นพยานในชั้นศาลมาก่อน ซึ่งหลักฐานชิ้นนี้สามารถช่วยตอบคำถามที่คาใจสังคมได้ตรงจุด
นอกจากประเด็นเรื่องภาพถ่ายแล้ว ทาง DSI ยังยอมรับด้วยว่าคดีนี้มี “ตัวละครลับ” โผล่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคน ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้อยู่บนเรือสปีดโบ๊ตลำเกิดเหตุ แต่ทางเจ้าหน้าที่ยังขอสงวนรายชื่อและรายละเอียดไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เสียรูปคดี
ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ทำให้แฟนคลับและผู้ที่ติดตามคดีกลับมามีความหวังอีกครั้ง โดยทาง DSI คาดการณ์ว่าจะสามารถสรุปผลการสืบสวนที่ชัดเจนได้ทั้งหมดภายในเดือนเมษายน 2569 นี้ เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับแตงโมอย่างสมเกียรติต่อไป
งานนี้คงต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดว่าหลักฐานใหม่และตัวละครลับที่เพิ่มเข้ามา จะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการพลิกคดีนี้ได้หรือไม่
- แตงโม ภรรยา แจ็กแปปโฮ โพสต์ภาพขอบคุณทนาย ลั่น เตรียมรับหมายศาลได้เลย
- “แตงโม” ลูกชายปิยะพงษ์ โพสต์เดือด เตรียมฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด หลังวิจารณ์หนักปมสั่งปลด ‘อิชิอิ’
- DSI ลงเรือเก็บหลักฐานคดี “แตงโม” ครั้งสุดท้าย ปิดคดีเดือนหน้า
