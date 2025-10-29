ข่าวกีฬาฟุตบอล

“แตงโม” ลูกชายปิยะพงษ์ โพสต์เดือด เตรียมฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด หลังวิจารณ์หนักปมสั่งปลด ‘อิชิอิ’

เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 11:40 น.
71

เจอแบบนี้เป็นใครก็ไม่ยอม เมื่อล่าสุด “แตงโม” ลูกชาย ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน เตรียมเดินหน้าฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด หลังวิจารณ์หนักหน่วง ปมสั่งปลด อิชิอิ พ้นกุนซือทีมชาติไทย

อย่างที่ทราบว่าเมื่อวานนี้ (28 ตุลาคม) “เดอะ ตุ๊ก” ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน อดีตดาวยิงทีมชาติไทย ที่ในตอนนี้เป็นหนึ่งในสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังในการสั่งปลด มาซาทาดะ อิชิอิ ออกจากตำแหน่งกุนซือทัพช้างศึก แม้เพิ่งเอาชะน ไต้หวัน มาได้ทั้ง 2 นัดในศึกเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก และยังเหลือเกมให้ลงสนามอีก 2 นัด

โดยตัวของ ปิยะพงษ์ ได้ยอมรับว่าเขามีส่วนในการสั่งปลดกุนซือชาวญี่ปุ่น พร้อมกับลั่นวาจาว่าพร้อมลาออกจากสภากรรมการ หากสุดท้ายทีมชาติไทยตกรอบคัดเลือก เอเชียน คัพ 2027

ล่าสุดเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก แตงโมลง ปิยะพงษ์ยิง ได้ออกมาโพสต์รูปที่เจ้าตัวโดนเหล่าเกรียนคีย์บอร์ดที่เข้ามาวิจารณ์เรื่องดังกล่าวอย่างหนักหน่วง พร้อมกับข้อความสั้นๆว่า “ไม่รับคำขอโทษครับ คอมเมนต์ ไม่มีลิมิตชีวิตจ่ายเกินล้าน มีผลตามกฎหมาย มีอีกหลายโพสต์ และหลายเพจ เกรียน… เตรียมตัวรอรับหมายได้ครับ”

“บทลงโทษตามกฎหมายอาญา มาตรา 328”

อ้างอิง : Facebook แตงโมลง ปิยะพงษ์ยิง

 

Bas - ผู้สื่อข่าวกีฬา

