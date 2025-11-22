บันเทิง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 พ.ย. 2568 15:55 น.| อัปเดต: 22 พ.ย. 2568 15:55 น.
เอาแล้ว! แตงโม ภรรยา แจ็กแปปโฮ โพสต์ภาพขอบคุณทนาย ลั่น “ทุกคำด่า มีราคาต้องจ่าย เตรียมรับหมายศาลได้เลย”

หลังจากดราม่าข้ามฝั่งประเทศของยูทูบเบอร์ชื่อดัง แจ็กแปปโฮ ที่ถอดเสื้อยืนเต้นบนหลังคารถที่จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิยอดนิยม จนสื่อญี่ปุ่นรวมถึงสื่อประเทศอื่น ๆ วิจารณ์อย่างหนัก อีกทั้งยังโดนขุดคลิปพฤติกรรมที่สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้แก่คนไทยในทริปนี้อีกมากมาย ถึงขั้นทัวร์ไทยแห่ไปคอมเมนต์ขอโทษและขอให้ทางสถานทูตญี่ปุ่นในไทยขึ้นบัญชีดำ แจ็กแปปโฮห้ามเข้าประเทศถาวร

ล่าสุด แตงโม จริยา ภรรยาของ แจ็กแปปโฮ ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังกลับมาถึงประเทศไทย โดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมทนายความ และเอกสารสำคัญในการฟ้องร้องดำเนินคดี ก่อนระบุแคปชั่นประกอบว่า ““ทุกคำด่า มีราคาที่ต้องจ่าย“ แล้วใครบ้างที่จะได้รับ #เตรียมรับหมายศาลได้เลยค่ะ ขอบคุณทนายพีมาก ๆ เลยนะคะ”

บันเทิง

แตงโม ภรรยา แจ็กแปปโฮ โพสต์ภาพขอบคุณทนาย ลั่น เตรียมรับหมายศาลได้เลย

