DSI ลงเรือเก็บหลักฐานคดี “แตงโม” ครั้งสุดท้าย ปิดคดีเดือนหน้า
เจ้าหน้าที่ DSI ลงเรือเก็บหลักฐานคดี แตงโม นิดา เป็นครั้งสุดท้าย ตามรอย 3 จุด ก่อนแถลงปิดคดีในช่วงเดือนพฤษจิกายน
คณะพนักงานสืบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ นำคณะลงเรือขับเรือย้อนรอยไปจอดตามจุดต่างๆ ตามเส้นทางที่เรือลำของแตงโม นิดา ที่พลัดตกเรือเสียชีวิต เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2565 เพื่อเก็บข้อมูลนำไปประกอบกับหลักฐานที่เป็นถ่าย 3 ภาพ ประกอบด้วยภาพถ่ายเดี่ยวของกระติก และภาพถ่ายคู่ของกระติกและแตงโม ใน 3 จุด คือ จุดสะพานพระราม 8 จุดสะพานซังฮี้ และจุดสะพานพระราม 7
ทางดีเอสไอ จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแล่นเรือเพื่อดูว่าข้อมูลที่ได้ในวันนี้ มีความสอดคล้องกันกับข้อมูล GPS ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ ของคนบนเรือในคืนที่เกิดเหตุหรือไม่ โดยทางคณะพนักสืบสวน ได้ดำเนินการกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยทางดีเอสไอ ได้ให้สื่อมวลชน นั่งเรือเล็กขนาบข้าง เพื่อสังเกตการณ์และบันทึกภาพการทำงานของดีเอสไอในวันนี้
พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนคดีแตงโม ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้คณะพนักงานสืบสวนคดีที่ แตงโม นิดา พลัดตกน้ำ ได้นำข้อมูลจากการสอบสวนปากคำพยาน และข้อมูลที่ได้จากการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ ข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานต่างๆ ส่งมาให้ดีเอสไอ ทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้มาลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและยืนยันข้อมูลที่ได้มา โดยวันนี้ได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครสนับสนุนเรือหลายลำเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก
โดยทางคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนจะลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว คาดว่าใช้เวลาอีกประมาณ 1 เดือนในการที่จะประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในการลงมติข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาเป็นอย่างไร
ส่วนการเก็บข้อมูลวันนี้ ก็ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด เอาข้อมูลเข้าไปสู่กระบวนการให้กองเทคโนโลยีของดีเอสไอดำเนินการแยกแยะ แล้วก็ทำข้อมูลที่ได้มาว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยสอดคล้องหรือแย้งกับข้อมูลที่ที่เราพบต่างๆ ว่าเป็นอย่างไร ก็คงใช้เวลาอีกประมาณ 1 เดือนในสรุปผลการสืบสวนในครั้งนี้ พร้อมทั้งระบุว่า ดีเอสไอจะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดว่ามีอะไรเกิดขึ้นในคดีนี้ หลังจากที่ดีเอสไอทำคดีนี้เกือบ 10 เดือน จึงขอเวลาอีก 1 เดือนก็คงจะมีผลของการสืบสวนสอบสวนในคดีนี้ เพื่อที่จะรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาให้พิจารณาดำเนินการต่อไป โดยคาดว่าคดีน่าจะจบในช่วงพฤษภาคมนี้
ทั้งนี้ตามกำหนดการที่มีรายงานก่อนหน้านี้ ทาง DSI จะลงเรือ 2 วัน คือ วันที่ 28-29 ต.ค. และจะประชุมอีกครั้งภายหลังลงเรือดังกล่าว เพื่อนัดหมายสรุปผลในวันที่ 31 ต.ค.
