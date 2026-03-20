ศบก. กางตัวเลขไทยมีน้ำมันสำรอง 104 วัน สั่งสอบกรณีปั๊มสงขลาน้ำมันหมดแล้ว
ศบก. กางตัวเลขไทยมีน้ำมันสำรอง 104 วัน แบ่งเป็นสำรองในประเทศ 41 วัน และกำลังนำเข้า 63 วัน สั่งสอบกรณีปั๊มสงขลาน้ำมันหมดแล้ว
นายวุฒิทัต ตันติเวสส รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน แถลงข่าวศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ถึงการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันว่า สถานการณ์น้ำมันสำรองในประเทศ 5,060 ล้านลิตร หรือ 41 วัน และยังมีน้ำมันระหว่างทางและน้ำมันที่จะนำเข้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว 7,396 ล้านลิตร หรือ 63 วัน ทำให้จะมีน้ำมันสำรองใช้ 104 วัน
ส่วนการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายวันในภาพรวมปริมาณการจำหน่ายกลุ่มเบนซินและดีเซล ถึงวันที่ 18 มี.ค. 2569 ยอดจำหน่ายน้ำมันดีเซล เริ่มลดลงอยู่ที่ 54.79 ล้านลิตรต่อวัน และเบนซิน 29.98 ล้านลิตรต่อวัน ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางเมื่อเดือน ก.พ. ที่ยอดเฉลี่ยอยู่ที่ 70 ล้านลิตรต่อวัน
นายวุฒิทัต กล่าวว่า ส่วนการพบน้ำมันที่ขายเกินราคาที่ จ.อ่างทอง พบว่าเป็นผู้ค้ารายย่อย จากการตรวจสอบสต๊อกน้ำมัน 331,000 ลิตร ดีเซล 48,000 ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 201,000 ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 73,000 ลิตร โดยมีการขนส่งหลายทอดและไม่ได้ออกใบกำกับการขนส่ง ถือว่ามีความผิด
ส่วนกรณีที่ปั๊มน้ำมัน 4 ปั๊ม ในพื้นที่ จ.สงขลา ที่ปิดบริการชั่วคราว และระบุว่าจะเปิดบริการวันที่ 1 เม.ย. เนื่องจากน้ำมันหมด เรื่องนี้ได้ประสานพลังงานจังหวัดลงไปไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
