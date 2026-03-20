ประวัติ Pearl Harbor ย้อนโศกนาฏกรรม 84 ปี หลัง ทรัมป์ ล้อนายกฯ ญี่ปุ่นกลางวงสื่อ
ย้อนรอยบาดแผล 84 ปี 7 ธ.ค. 1941 เหตุการณ์ Pearl Harbor ที่ดึงสหรัฐฯ เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 หลังประธานาธิบดี ทรัมป์ แซวนายกฯ ซาเนะ ทาไกจิ ระหว่างพูดถึงสงครามอิหร่าน
จากกรณีวันที่ 19 มีนาคม 2568 เกิดเหตุการณ์ที่กลายเป็นประเด็นร้อนทางการทูต เมื่อประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ พบปะกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซาเนะ ทาไกจิ ณ ทำเนียบขาว นักข่าวชาวญี่ปุ่นตั้งคำถามว่า เหตุใดสหรัฐฯ จึงไม่แจ้งพันธมิตรอย่างญี่ปุ่นก่อนทำการโจมตีอิหร่าน
ทรัมป์ตอบกลับด้วยประโยคที่ทำให้คนทั้งห้องตกตะลึงว่า เราไม่บอกใครเพราะต้องการความประหลาดใจ ใครจะรู้เรื่องความประหลาดใจได้ดีกว่าญี่ปุ่น ทำไมคุณไม่บอกฉันเรื่อง Pearl Harbor ล่ะ คำพูดนี้ทำให้นายกฯ หญิงคนแรกของญี่ปุ่นถึงกับสีหน้าเปลี่ยนและยกคิ้วขึ้นด้วยความไม่พอใจ
ย้อนรอย Pearl Harbor ฝันร้ายที่โลกไม่ลืม
Pearl Harbor คือฐานทัพเรือสหรัฐฯ บริเวณใกล้โฮโนลูลู รัฐฮาวาย ซึ่งถูกโจมตีแบบจู่โจมโดยกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941
เครื่องบินโจมตี 353 ลำ จาก 6 สายการบิน บุกโจมตีกองเรือแปซิฟิกในสองระลอก ระลอกแรกเริ่มต้นเวลา 07.55 น. ตามเวลาท้องถิ่น ระลอกที่สองตีโต้อีกครั้งในเวลา 08.50 น. และญี่ปุ่นถอนตัวออกไปหลัง 09.00 น. ทั้งหมดเกิดขึ้นในกว่าหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น
ชาวอเมริกันเสียชีวิตกว่า 2,400 คน รวมพลเรือน และบาดเจ็บอีกกว่า 1,000 คน เรือรบเกือบ 20 ลำถูกทำลายหรือได้รับความเสียหาย รวมถึงเรือประจัญบาน 8 ลำ และเครื่องบินกว่า 300 ลำ
เรือ USS Arizona จมลงหลังระเบิดพุ่งเข้าโกดังดินปืน คร่าชีวิตลูกเรือไป 1,177 นาย ในพริบตาเดียว
วันถัดมา ประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี. รูสเวลต์ ปราศรัยต่อรัฐสภาด้วยประโยคที่กลายเป็นตำนาน ว่า เมื่อวาน วันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 วันที่จะอยู่ในความอัปยศชั่วนิรันดร์ สหรัฐอเมริกาถูกโจมตีอย่างกะทันหันและจงใจโดยกองกำลังทางเรือและทางอากาศของจักรวรรดิญี่ปุ่น และขอให้รัฐสภาประกาศสงครามกับญี่ปุ่น
เหตุใดญี่ปุ่นถึงตัดสินใจโจมตี
สหรัฐฯ และญี่ปุ่นขัดแย้งกันมาหลายทศวรรษ สหรัฐฯ ไม่พอใจท่าทีก้าวร้าวของญี่ปุ่นต่อจีน รัฐบาลญี่ปุ่นเชื่อว่าหนทางเดียวแก้วิกฤตเศรษฐกิจและประชากรคือการขยายดินแดนเข้าไปยังดินแดนเพื่อนบ้าน
กลางปี 1941 สหรัฐฯ ตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับญี่ปุ่นทั้งหมด และให้การสนับสนุนวัสดุ-การเงินแก่จีน ญี่ปุ่นเชื่อว่า หากปิดปากกองเรือแปซิฟิกของสหรัฐฯ ได้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งภูมิภาคก็จะเปิดกว้างสำหรับการยึดครอง
ผลพวงที่เปลี่ยนโลก
ญี่ปุ่นไม่สามารถทำลายกองเรือแปซิฟิกได้อย่างที่ตั้งใจ เพราะเรือบรรทุกเครื่องบินทุกลำของสหรัฐฯ ไม่ได้อยู่ที่ Pearl Harbor ในวันนั้น บางลำกลับแผ่นดินใหญ่ บางลำกำลังส่งเครื่องบินไปยังหน่วยที่ Midway และ Wake Islands เรือบรรทุกเครื่องบินเหล่านั้นกลายเป็นกำลังสำคัญในสงครามแปซิฟิกที่ตามมา
สี่ปีต่อมา ในการตอบโต้อีกชุดหนึ่ง เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิของญี่ปุ่นถูกโจมตีด้วยระเบิดปรมาณูโดยสหรัฐฯ
ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ กลายเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1952 และในปี 2016 นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ เดินทางไปเยี่ยมอนุสรณ์สถาน Pearl Harbor อย่างเงียบ ๆ ร่วมกับประธานาธิบดีบารัก โอบามา และแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อชาวอเมริกันที่เสียชีวิต
Pearl Harbor กับจอภาพยนตร์
เรื่องราวของ Pearl Harbor ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์หลายเรื่องตลอดหลายทศวรรษ
Tora! Tora! Tora! (1970) — ผลิตร่วมระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการยกย่องว่าเจาะลึกและถูกต้องตามประวัติศาสตร์ที่สุด นำเสนอเหตุการณ์จากมุมมองของทั้งสองฝ่าย และคว้ารางวัล Oscar สาขา Best Special Effects
Pearl Harbor (2001) — ภาพยนตร์โรแมนซ์-แอ็กชันของ Michael Bay นำแสดงโดย Ben Affleck และ Josh Hartnett พยายามผสมเรื่องรักกับเหตุการณ์สงคราม ทำรายได้ถึง 450 ล้านดอลลาร์ที่บ็อกซ์ออฟฟิศ แม้จะถูกวิจารณ์เรื่องความไม่ถูกต้องทางประวัติศาสตร์
From Here to Eternity (1953) — ภาพยนตร์ที่ Frank Sinatra, Donna Reed และผู้กำกับ Fred Zinnemann ล้วนคว้า Oscar และคว้ารางวัล Best Picture ด้วย โดยเจาะชีวิตของทหารในฐานทัพฮาวายช่วงก่อนสงคราม
The Final Countdown (1980) — ภาพยนตร์ไซ-ไฟที่ตั้งคำถามว่า ถ้าเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ เดินทางข้ามเวลากลับไปยังวันที่ 6 ธันวาคม 1941 ลูกเรือควรโจมตีกองเรือญี่ปุ่นหยุดการโจมตีหรือไม่
คำหยอกของทรัมป์อาจฟังดูเป็นแค่มุกในห้องประชุม แต่สำหรับประเทศที่มีนายกรัฐมนตรีคนก่อนอย่างชินโซ อาเบะ เดินทางไป Pearl Harbor เพื่อกล่าวคำอำลาต่อวิญญาณผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ เหตุการณ์วันที่ 7 ธันวาคม 1941 ยังคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางการทูตที่ลบออกจากความทรงจำของสองชาติไม่ได้
แหล่งข้อมูล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: