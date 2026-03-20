ประวัติ Pearl Harbor ย้อนโศกนาฏกรรม 84 ปี หลัง ทรัมป์ ล้อนายกฯ ญี่ปุ่นกลางวงสื่อ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 10:07 น.
ภาพของเรือ USS Arizona ที่กำลังจะจมจากการโจมตีของกองบินผสมของญี่ปุ่น

ย้อนรอยบาดแผล 84 ปี 7 ธ.ค. 1941 เหตุการณ์ Pearl Harbor ที่ดึงสหรัฐฯ เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 หลังประธานาธิบดี ทรัมป์ แซวนายกฯ ซาเนะ ทาไกจิ ระหว่างพูดถึงสงครามอิหร่าน

จากกรณีวันที่ 19 มีนาคม 2568 เกิดเหตุการณ์ที่กลายเป็นประเด็นร้อนทางการทูต เมื่อประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ พบปะกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซาเนะ ทาไกจิ ณ ทำเนียบขาว นักข่าวชาวญี่ปุ่นตั้งคำถามว่า เหตุใดสหรัฐฯ จึงไม่แจ้งพันธมิตรอย่างญี่ปุ่นก่อนทำการโจมตีอิหร่าน

ทรัมป์ตอบกลับด้วยประโยคที่ทำให้คนทั้งห้องตกตะลึงว่า เราไม่บอกใครเพราะต้องการความประหลาดใจ ใครจะรู้เรื่องความประหลาดใจได้ดีกว่าญี่ปุ่น ทำไมคุณไม่บอกฉันเรื่อง Pearl Harbor ล่ะ คำพูดนี้ทำให้นายกฯ หญิงคนแรกของญี่ปุ่นถึงกับสีหน้าเปลี่ยนและยกคิ้วขึ้นด้วยความไม่พอใจ

ย้อนรอย Pearl Harbor ฝันร้ายที่โลกไม่ลืม

Pearl Harbor คือฐานทัพเรือสหรัฐฯ บริเวณใกล้โฮโนลูลู รัฐฮาวาย ซึ่งถูกโจมตีแบบจู่โจมโดยกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941

เครื่องบินโจมตี 353 ลำ จาก 6 สายการบิน บุกโจมตีกองเรือแปซิฟิกในสองระลอก ระลอกแรกเริ่มต้นเวลา 07.55 น. ตามเวลาท้องถิ่น ระลอกที่สองตีโต้อีกครั้งในเวลา 08.50 น. และญี่ปุ่นถอนตัวออกไปหลัง 09.00 น. ทั้งหมดเกิดขึ้นในกว่าหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น

ชาวอเมริกันเสียชีวิตกว่า 2,400 คน รวมพลเรือน และบาดเจ็บอีกกว่า 1,000 คน เรือรบเกือบ 20 ลำถูกทำลายหรือได้รับความเสียหาย รวมถึงเรือประจัญบาน 8 ลำ และเครื่องบินกว่า 300 ลำ

เรือ USS Arizona จมลงหลังระเบิดพุ่งเข้าโกดังดินปืน คร่าชีวิตลูกเรือไป 1,177 นาย ในพริบตาเดียว

วันถัดมา ประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี. รูสเวลต์ ปราศรัยต่อรัฐสภาด้วยประโยคที่กลายเป็นตำนาน ว่า เมื่อวาน วันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 วันที่จะอยู่ในความอัปยศชั่วนิรันดร์ สหรัฐอเมริกาถูกโจมตีอย่างกะทันหันและจงใจโดยกองกำลังทางเรือและทางอากาศของจักรวรรดิญี่ปุ่น และขอให้รัฐสภาประกาศสงครามกับญี่ปุ่น

ภาพถ่ายจากเครื่องบินญี่ปุ่นระหว่างการโจมตีด้วยตอร์ปิโดใส่เรือที่จอดอยู่ทั้งสองฝั่งของเกาะฟอร์ด
(ภาพจาก : วิกิพีเดีย การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์) ภาพถ่ายจากเครื่องบินญี่ปุ่นระหว่างการโจมตีด้วยตอร์ปิโดใส่เรือที่จอดอยู่ทั้งสองฝั่งของเกาะฟอร์ดไม่นานหลังจากเริ่มการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ มุมมองหันไปทางทิศตะวันออก โดยมีคลังเสบียง ฐานทัพเรือดำน้ำ และคลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ทางด้านขวาตรงกลางภาพ ตอร์ปิโดเพิ่งพุ่งชนเรือ USS West Virginia ที่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะฟอร์ด (ตรงกลาง) เรือรบอื่นๆ ที่จอดอยู่ใกล้เคียง (จากซ้าย) ได้แก่ Nevada, Arizona, Tennessee (อยู่ด้านในของ West Virginia), Oklahoma (ถูกตอร์ปิโดและเอียง) จอดอยู่ข้างๆ Maryland และ California ทางด้านใกล้ของเกาะฟอร์ด ทางด้านซ้าย คือเรือลาดตระเวนเบา Detroit และ Raleigh เรือเป้าหมายและเรือฝึก Utah และเรือบรรทุกเครื่องบินทะเล Tangier เรือ Raleigh และ Utah ถูกตอร์ปิโด และ Utah เอียงไปทางด้านซ้ายอย่างเห็นได้ชัด เครื่องบินญี่ปุ่นมองเห็นได้ทางด้านขวาตรงกลาง (เหนือเกาะฟอร์ด) และเหนืออู่ต่อเรือทางด้านขวา เครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐฯ บนทางลาดเครื่องบินทะเลกำลังลุกไหม้ ข้อความภาษาญี่ปุ่นที่มุมล่างขวา ระบุว่าภาพถ่ายนี้ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงกองทัพเรือให้เผยแพร่ซ้ำ

เหตุใดญี่ปุ่นถึงตัดสินใจโจมตี

สหรัฐฯ และญี่ปุ่นขัดแย้งกันมาหลายทศวรรษ สหรัฐฯ ไม่พอใจท่าทีก้าวร้าวของญี่ปุ่นต่อจีน รัฐบาลญี่ปุ่นเชื่อว่าหนทางเดียวแก้วิกฤตเศรษฐกิจและประชากรคือการขยายดินแดนเข้าไปยังดินแดนเพื่อนบ้าน

กลางปี 1941 สหรัฐฯ ตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับญี่ปุ่นทั้งหมด และให้การสนับสนุนวัสดุ-การเงินแก่จีน ญี่ปุ่นเชื่อว่า หากปิดปากกองเรือแปซิฟิกของสหรัฐฯ ได้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งภูมิภาคก็จะเปิดกว้างสำหรับการยึดครอง

ผลพวงที่เปลี่ยนโลก

ญี่ปุ่นไม่สามารถทำลายกองเรือแปซิฟิกได้อย่างที่ตั้งใจ เพราะเรือบรรทุกเครื่องบินทุกลำของสหรัฐฯ ไม่ได้อยู่ที่ Pearl Harbor ในวันนั้น บางลำกลับแผ่นดินใหญ่ บางลำกำลังส่งเครื่องบินไปยังหน่วยที่ Midway และ Wake Islands เรือบรรทุกเครื่องบินเหล่านั้นกลายเป็นกำลังสำคัญในสงครามแปซิฟิกที่ตามมา

สี่ปีต่อมา ในการตอบโต้อีกชุดหนึ่ง เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิของญี่ปุ่นถูกโจมตีด้วยระเบิดปรมาณูโดยสหรัฐฯ

ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ กลายเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1952 และในปี 2016 นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ เดินทางไปเยี่ยมอนุสรณ์สถาน Pearl Harbor อย่างเงียบ ๆ ร่วมกับประธานาธิบดีบารัก โอบามา และแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อชาวอเมริกันที่เสียชีวิต

(ภาพจาก : วิกิพีเดีย การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์) ภาพของเรือ USS Arizona ที่กำลังจะจมจากการโจมตีของกองบินผสมของญี่ปุ่น

Pearl Harbor กับจอภาพยนตร์

เรื่องราวของ Pearl Harbor ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์หลายเรื่องตลอดหลายทศวรรษ

Tora! Tora! Tora! (1970) — ผลิตร่วมระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการยกย่องว่าเจาะลึกและถูกต้องตามประวัติศาสตร์ที่สุด นำเสนอเหตุการณ์จากมุมมองของทั้งสองฝ่าย และคว้ารางวัล Oscar สาขา Best Special Effects

Pearl Harbor (2001) — ภาพยนตร์โรแมนซ์-แอ็กชันของ Michael Bay นำแสดงโดย Ben Affleck และ Josh Hartnett พยายามผสมเรื่องรักกับเหตุการณ์สงคราม ทำรายได้ถึง 450 ล้านดอลลาร์ที่บ็อกซ์ออฟฟิศ แม้จะถูกวิจารณ์เรื่องความไม่ถูกต้องทางประวัติศาสตร์

From Here to Eternity (1953) — ภาพยนตร์ที่ Frank Sinatra, Donna Reed และผู้กำกับ Fred Zinnemann ล้วนคว้า Oscar และคว้ารางวัล Best Picture ด้วย โดยเจาะชีวิตของทหารในฐานทัพฮาวายช่วงก่อนสงคราม

The Final Countdown (1980) — ภาพยนตร์ไซ-ไฟที่ตั้งคำถามว่า ถ้าเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ เดินทางข้ามเวลากลับไปยังวันที่ 6 ธันวาคม 1941 ลูกเรือควรโจมตีกองเรือญี่ปุ่นหยุดการโจมตีหรือไม่

คำหยอกของทรัมป์อาจฟังดูเป็นแค่มุกในห้องประชุม แต่สำหรับประเทศที่มีนายกรัฐมนตรีคนก่อนอย่างชินโซ อาเบะ เดินทางไป Pearl Harbor เพื่อกล่าวคำอำลาต่อวิญญาณผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ เหตุการณ์วันที่ 7 ธันวาคม 1941 ยังคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางการทูตที่ลบออกจากความทรงจำของสองชาติไม่ได้

"อนุทิน" พยักหน้ารับ ส่งรายชื่อ ครม. ตรวจประวัติเข้มข้น ยึดหลักศาล รธน.

ประวัติ ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี สจ.สุรินทร์ ภูมิใจไทย โชว์เติมน้ำมันเต็มถัง ท่ามกลางวิกฤตขาดแคลน ข่าวการเมือง

ประวัติ ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี สจ.สุรินทร์ ภูมิใจไทย โชว์เติมน้ำมันเต็มถัง ท่ามกลางวิกฤตขาดแคลน

เพจ “มู่ทู่” แจ้งผลผ่าตัดชิ้นเนื้อ เจอมะเร็งจริง หวังยังไม่กระจายไปส่วนอื่น

ศาลอุบลฯ พิพากษายกฟ้อง “โตโต้ ปิยรัฐ” คดี ม.112 ปราศรัยม็อบปี 2563

รถไฟสายสีแดง ศาลายา-นครปฐม เริ่มก่อสร้าง เร็วๆ นี้ ถึง ม.มหิดล เดินทางสะดวก เศรษฐกิจ

รถไฟสายสีแดง ศาลายา-นครปฐม เริ่มก่อสร้าง เร็วๆ นี้ ถึง ม.มหิดล เดินทางสะดวก

“บอนนี่ บลู” เจออีกข้อหา ถ่ายคลิปล้อเลียนหน้าสถานทูตอินโดฯ เสี่ยงคุก 6 เดือน

ป.ป.ช. ฟันจริยธรรมร้ายแรง &quot;ชัยทิพย์&quot; อดีต สส.ราชบุรี ตั้งวงจั่วไพ่ในสภา ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ฟันจริยธรรมร้ายแรง “ชัยทิพย์” อดีต สส.ราชบุรี ตั้งวงจั่วไพ่ในสภา

วงจรปิดมัดตัว คนเขมรบุกพ่นสีด่า “ไทยคือโจร” กัน จอมพลัง ซัดเจตนายั่วยุชัดเจน

“พรรคประชาชาติ” ประณามกลุ่มคนร้ายซุ่มยิง “กมลศักดิ์” สส.นราธิวาส

ราคาทองวันนี้ 20 มี.ค. 69 ปรับ 12 ครั้งรวด ทองแท่งขายออกแตะ 73,200 บาท

สจ.ภูมิใจไทย โพสต์อวดใบเสร็จเติม V-Power ถามไหนบอกว่าไม่มีน้ำมัน

สื่อเขมรอ้าง โรงพยาบาลไทย เสี่ยงล้มละลาย เหตุคนกัมพูชาแบนไม่มารักษา ข่าวต่างประเทศ

สื่อเขมรอ้าง โรงพยาบาลไทย เสี่ยงล้มละลาย เหตุคนกัมพูชาแบนไม่มารักษา

ใจหาย แอดมิน iHAVECPU น้องแทน จากไปก่อนวัยอันควร ข่าว

ใจหาย แอดมิน iHAVECPU น้องแทน จากไปก่อนวัยอันควร

สุรชัย สมบัติเจริญ สาบานต่อหน้าพระ ถ้าร็อคกี้โกหก ขอให้โดนพิพากษา ข่าวดารา

สุรชัย สมบัติเจริญ สาบานต่อหน้าพระ ซัด ‘ร็อคกี้’ แต่งเรื่องโกหก ไม่เคยเอาหัวโขกศาล

แพทย์ผ่าตัดช่วย “อาหวัง” เอาตะเกียบยาว 12 ซม. ติดอยู่ในคอนาน 8 ปีออก

เปิดโผ ครม.อนุทิน 2 เช็กชื่อรัฐมนตรี เพื่อไทยคว้าเกษตร-ศึกษาฯ พปชร.ได้ 1 เก้าอี้ ข่าวการเมือง

เปิดโผ ครม.อนุทิน 2 เช็กชื่อรัฐมนตรี เพื่อไทยคว้าเกษตร-ศึกษาฯ พปชร.ได้ 1 เก้าอี้

พ่อแม่ทิ้งลูก 14 ปี แชตสั่งให้ &quot;ดูแลตัวเอง&quot; จะไปมีครอบครัวใหม่ น้องหัวใจสลายแต่แกร่งเกินวัย! ข่าว

พ่อแม่ทิ้งลูก 14 ปี แชตสั่งให้ “ดูแลตัวเอง” จะไปมีครอบครัวใหม่ น้องหัวใจสลายแต่แกร่งเกินวัย!

“อนุทิน” ยืนยันไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำมัน ลั่นไม่มีไอ้โม่งกักตุนน้ำมัน

เด็ก 8 ขวบควบซาเล้งขูดเก๋งรอยยาว ข่าว

ทัวร์ลง เด็ก 8 ขวบขับซาเล้งเฉี่ยวเก๋ง ตาอ้างรอยนิดเดียว โซเชียลรุมจี้คนรับผิด

ฮือฮา! เด็กประถมเงินเก็บ 7 หมื่นบาท ครูตอบได้เงินมาวันละเท่าไหร่

ประวัติ กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ข่าวการเมือง

ประวัติ กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส รอดตายปาฏิหาริย์ เหตุคนร้ายยิงถล่มรถ

คลิปนาทีชีวิต ขีปนาวุธตกเฉียดหัวนักข่าว เกือบตายกลางสมรภูมิรบ ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีชีวิต ขีปนาวุธตกเฉียดหัวนักข่าว เกือบตายกลางสมรภูมิรบ

“ยุโรป-ญี่ปุ่น” แถลงความร่วมมือ ปกป้องเส้นทางเดินเรือผ่านฮอร์มุซ อย่างเหมาะสม

“สีหศักดิ์” คุยทูตอิหร่าน ขอความช่วยเหลือลูกเรือไทย-ขอผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

