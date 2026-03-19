ปธน.อิหร่านเดือด ประนามอิสราเอล ลอบสังหาร รมต.ข่าวกรอง สิ้นแกนนำ 3 รายซ้อน
ประธานาธิบดีอิหร่าน ประณาม อิสราเอลลอบสังหาร “เอสมาอิล คาติบ” รัฐมนตรีข่าวกรอง นับเป็นการสูญเสียแกนนำระดับสูงรายที่ 3 เพียง 2 วัน
สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นายมาซูด เปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่าน ออกแถลงการณ์ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเมื่อคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้ นายเอสมาอิล คาติบ รัฐมนตรีกระทรวงข่าวกรองของอิหร่านเสียชีวิต เหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นการลอบสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเป็นรายที่ 3 ภายในระยะเวลาเพียง 2 วัน
การยืนยันของผู้นำอิหร่านเกิดขึ้นหลังจากที่ นายอิสราเอล คัตซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอล กล่าวอ้างถึงการเสียชีวิตของรัฐมนตรีข่าวกรองอิหร่าน ก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา อิสราเอลเพิ่งประสบความสำเร็จในการโจมตีทางอากาศสังหาร นายอาลี ลาริจานี หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของอิหร่าน และ นายโกลามเรซา โซเลมานี หัวหน้ากองกำลังกึ่งทหารบาสิจ
ประธานาธิบดีอิหร่าน ได้ประณามการโจมตีอย่างรุนแรง โดยระบุผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า “การลอบสังหารเพื่อนร่วมงานที่รักของผมอย่างขี้ขลาด ทั้ง อิสมาอิล คาติบ, อาลี ลาริจานี และ อาซิซ นาซีร์ซาเดห์ รวมถึงสมาชิกครอบครัวบางส่วนและทีมผู้ติดตามของพวกเขา ทิ้งความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งไว้ให้พวกเรา
ผมขอแสดงความเสียใจต่อประชาชนชาวอิหร่านผู้ยิ่งใหญ่ ต่อการพลีชีพของสมาชิกคณะรัฐมนตรี 2 ท่าน เลขาธิการสภาชูรา ตลอดจนผู้บัญชาการทหารและกองกำลังบาสิจ ผมมั่นใจว่าเส้นทางของพวกเขาจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงแข็งแกร่งกว่าที่เคย”
ขณะที่นักวิเคราะห์ทางทหารประเมินว่า นายเอสมาอิล คาติบ ถือเป็นบุคคลสำคัญระดับมันสมองของรัฐบาลอิหร่าน เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจและมีความใกล้ชิดกับ นายโมจตาบา คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน นอกจากนี้ยังมีภูมิหลังที่แข็งแกร่งจากการศึกษาในโรงเรียนสอนศาสนาชั้นนำ เคยศึกษาโดยตรงกับอดีตผู้นำสูงสุดผู้ล่วงลับ จนได้รับการยกย่องให้อยู่ในตำแหน่งข้อพิสูจน์แห่งศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นตำแหน่งระดับสูงของประเทศ การสูญเสียครั้งนี้จึงถือเป็นการบั่นทอนโครงสร้างความมั่นคงของรัฐบาลอิหร่านอย่างมีนัยสำคัญ
แหล่งข่าวจากอิสราเอลระบุว่า ความสำเร็จในการปลิดชีพเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านถึง 3 รายซ้อนภายใน 24 ชั่วโมง เกิดจากการรวบรวมข่าวกรองเชิงลึกอย่างแม่นยำ ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลประกาศว่าได้หารือร่วมกับ นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เพื่อมอบอำนาจเด็ดขาดให้กองทัพสามารถปฏิบัติการกำจัดเป้าหมายระดับสูงของอิหร่านได้ทันทีโดยไม่ต้องรอขออนุมัติเป็นรายกรณีอีกต่อไป
ความเคลื่อนไหวจากฝั่งสหรัฐอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เพิ่งตั้งเงินรางวัลนำจับสูงถึง 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับผู้นำสูงสุดคนใหม่และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่าน ซึ่งรวมถึง นายเอสมาอิล คาติบ ที่เพิ่งเสียชีวิตด้วย
ด้านสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านรายงานบรรยากาศพิธีศพของ นายอาลี ลาริจานี และ นายโกลามเรซา โซเลมานี ที่จัดขึ้นในกรุงเตหะราน โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนเข้าร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก ขณะที่ นายอับบาส อารักชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ให้สัมภาษณ์ตอบโต้ว่า สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลอาจยังไม่ตระหนักว่าโครงสร้างรัฐบาลอิหร่านไม่ได้ยึดติดหรือพึ่งพาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว
ปฏิบัติการลอบสังหารของอิสราเอลดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดฉากสงครามกับอิหร่านเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ โดยมุ่งเป้ากำจัดผู้นำทางทหารและผู้นำทางการเมืองระดับสูงอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การปลิดชีพ นายอาลี คาเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุดในวันแรกของสงคราม รวมถึงการกวาดล้างแกนนำระดับสูงของกลุ่มฮามาส กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ และกลุ่มฮูตี ตลอดช่วงสงครามในฉนวนกาซาที่ยืดเยื้อมานานกว่า 2 ปี
ที่มา: ALJAZEERA
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อิสราเอล ประกาศเด็ดหัว “คาติบ” รัฐมนตรีกระทรวงข่าวกรองอิหร่าน
- สื่ออิหร่าน ยืนยัน “อาลี ลาริจานี” เจ้าหน้าที่ความมั่นคงฯ ถูกลอบสังหารโดยอิสราเอล
- จีน ประกาศความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฉุกเฉินแก่ “อิหร่าน-จอร์แดน-เลบานอน-อิรัก”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: