FBI เข้าสอบ สองวัยรุ่นมะกันไลฟ์สด วินาทีกราดยิงมัสยิด เสียชีวิต 3 ศพ
FBI เข้าสอบ สองวัยรุ่นมะกันไลฟ์สด วินาทีกราดยิงมัสยิด เสียชีวิต 3 ศพ ก่อนยิงตัวตาย พบข้อความแสดงความเกลียดชังชาวมุสลิม
จากกรณีสองวัยรุ่นอายุ 17 และ 18 ปี ได้เปิดฉากกราดยิงมัสยิดในซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 ศพ ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะยิงตัวตายในเวลาต่อมานั้น
ล่าสุดสำนักข่าว NYPost รายงานว่า สำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) ได้เข้าตรวจสอบกล้องติดลำตัวที่เชื่อว่าเป็นของผู้ก่อเหตุ หลังจากที่ทั้งสองถ่ายทอดสดวินาทีก่อเหตุและเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
โดยจากคลิปนั้นแสดงให้เห็นถึงวินาทีที่หนึ่งในผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือ เคน คาร์ก วัย 17 ปี ยิงเพื่อนของตนเองทราบชื่อคือ คาเลบ วาเลสเควส วัย 18 ปี ก่อนจะยิงตัวเองฆ่าตัวตายหนีความผิดในเวลาต่อมา
เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเป็นอาชญากรรมจากความเกลียดชัง (Hate Crime) โดยจากการตรวจค้นเพิ่มเติมพบจดหมายลาตายซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเกลียด และยังพบด้วยว่าอาวุธปืนและในรถยนต์มีข้อความแสดงความเกลียดชังชาวมุสลิมเป็นจำนวนมาก พร้อมกล่าวด้วยว่าพวกเขารู้สึกภูมิใจที่ขโมยอาวุธปืนมาจากผู้ปกครองของพวกเขาได้
อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังทำการสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สองวัยรุ่นมะกัน บุกกราดยิงมัสยิด ตาย 3 ศพ คาดเป็นอาชญากรรมความเกลียดชัง
- มือปืนชาวรัสเซียกราดยิง ก่อนจับตัวประกันในกรุงเคียฟ เสียชีวิต 6 ศพ
- สลด! ทารกหญิง 7 เดือนเสียชีวิต ถูกลูกหลงแก๊งอาชญากรกราดยิงกลางนิวยอร์ก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: