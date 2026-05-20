ข่าวต่างประเทศ

สลด หนุ่มถูกบันไดเลื่อนหนีบรัดคอ คนเดินผ่านนับสิบไม่ช่วย จนดับอนาถ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 07:55 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 07:55 น.
135

ชายวัย 40 เสียชีวิตในบันไดเลื่อนรัดคอ รถไฟใต้ดินบอสตัน ท่ามกลางผู้คนนับสิบที่เดินผ่านไปโดยไม่หยุดช่วยกว่า 22 นาที

เช้าตรู่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ก่อนฟ้าสาง สถานีรถไฟใต้ดิน Davis Square เมืองซอมเมอร์วิลล์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

สตีเวน แมคคลัสกี้ ชายวัย 40 ปี ช่างไม้อาชีพและพ่อของลูกชายสองคน ก้าวขึ้นบันไดเลื่อนเพื่อลงไปยังชานชาลารถไฟใต้ดินเหมือนที่เขาทำมาหลายครั้ง

แต่นั่นคือก้าวสุดท้ายของเขา

กล้องวงจรปิดในสถานีบันทึกภาพแมคคลัสกี้สวมเสื้อแจ็กเก็ตสีดำทับฮู้ดดี้สีอ่อน มือซ้ายจับราวบันได กระเป๋าใบเล็กห้อยอยู่ที่ข้อมือซ้าย เขาก้าวลงบันไดเลื่อนเมื่อเวลาไม่ถึงตีห้า และเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากนั้น เขาก็ล้มลงที่ฐานล่างของบันไดเลื่อน และไม่สามารถลุกขึ้นได้อีก

บันไดเลื่อนที่ยังคงเคลื่อนที่อยู่ดึงเสื้อผ้าของเขาเข้าไปในเฟืองกลไก เขาดิ้นถีบขาพยายามดึงตัวเองออก แต่ไม่สำเร็จ

ขณะที่เขานอนดิ้นอยู่กับพื้น ผู้โดยสารรายหนึ่งมาถึงด้านบนบันไดเลื่อน มองลงมาชั่วครู่ แล้วเลือกเดินลงบันไดข้างเคียงแทน

นั่นคือจุดเริ่มต้นของ 22 นาทีที่ครอบครัวของเขาจะไม่มีวันลืม

ผู้คนนับสิบ ไม่มีใครหยุด

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพผู้โดยสารเช้าตรู่เดินผ่านแมคคลัสกี้ที่นอนนิ่งอยู่ที่ฐานบันไดเลื่อนที่ยังหมุนอยู่ มากกว่า 12 คน บางคนชะงักมองเขาชั่วครู่ก่อนเดินต่อ บางคนแทบไม่แม้แต่จะเหลียวมอง มีชายคนหนึ่งลองดึงขาเขาสักสองสามวินาทีแล้วก็ปล่อยมือ ไม่มีใครกดปุ่มหยุดฉุกเฉินสีแดงที่ติดตั้งอยู่ทั้งด้านบนและด้านล่างของบันไดเลื่อน

กว่า 18 นาทีผ่านไป จึงมีผู้โดยสารโทรแจ้ง 911 “เขานอนราบอยู่โดยมีหัวอยู่บนขั้นล่างสุด” ผู้แจ้งเหตุบอกกับเจ้าหน้าที่ เมื่อถูกถามว่าชายคนนั้นหายใจอยู่ไหม ได้รับคำตอบว่า “ผมบอกไม่ได้เลย”

กว่าที่พนักงาน MBTA จะเดินมาถึงและกดปุ่มหยุดฉุกเฉิน เวลาผ่านไปแล้ว 22 นาทีนับจากที่เขาล้ม บันไดเลื่อนหยุดเมื่อเวลา 05:21 น. และเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเดินทางมาถึงในเวลา 05:23 น.

เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบแมคคลัสกี้ถูกหนีบอยู่ที่ฐานบันไดเลื่อน ไม่รู้สึกตัว ไม่มีเสื้อ และเสื้อผ้าถูกดึงเข้าไปในเฟืองอย่างแน่นหนา รายงานของตำรวจ MBTA ระบุว่า “ตรวจหาชีพจรแล้วไม่พบ”

เสื้อของเขาถูกดึงรัดรอบคอจนทางเดินหายใจถูกบีบ และผิวหนังบางส่วนถูกดึงเข้าไปในเฟืองบันไดเลื่อนด้วย นักดับเพลิงต้องตัดเสื้อเพื่อคลายแรงรัด จากนั้นทำ CPR หลายรอบจนชีพจรกลับมา ก่อนส่งตัวไปยัง Massachusetts General Hospital

สตีเวน แมคคลัสกี้เสียชีวิตในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 สิบวันหลังเหตุการณ์

แมรี่ ฟลาเฮอร์ตี้ แม่ของแมคคลัสกี้ และแชนนอน ฟลาเฮอร์ตี้ น้องสาวของเขา ไม่เคยรู้ว่ามีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ จนกระทั่งทีมข่าวสืบสวนนำมาให้ดู

แชนนอนกล่าวว่า “ฉันไม่เคยสูญเสียศรัทธาในมนุษยชาติเช่นนี้มาก่อน มันเปลี่ยนมุมมองที่ฉันมีต่อผู้คนและพฤติกรรมมนุษย์ไปโดยสิ้นเชิง มันน่าอนาถ สุดท้ายฉันก็แค่เชื่อไม่ได้ว่าคนจำนวนมากขนาดนั้นเลือกที่จะเดินผ่านไปพร้อมกัน”

แม่ของเขากล่าวว่า “เขาคือใครบางคน เขามีชีวิต เรารักเขา พวกเขาปฏิบัติกับเขาราวกับว่าเขาไม่มีตัวตน”

แชนนอนยังระบุว่าต้องการให้ MBTA ยอมรับความรับผิดชอบ และกล่าวว่าหากใครสักคนหยุดช่วยในนาทีแรก พี่ชายเธอยังคงมีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้

ฟิล เอ็ง ผู้อำนวยการใหญ่ MBTA กล่าวในที่ประชุมว่า “นี่คือโศกนาฏกรรมอย่างชัดเจน” ยืนยันว่าความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือยังคงเป็นลำดับความสำคัญสูงสุดของหน่วยงาน

MBTA ออกแถลงการณ์ว่านี้เป็น “อุบัติเหตุที่น่าสลดใจ” และเตือนให้สาธารณชนทราบว่าใครก็ตามสามารถหยุดบันไดเลื่อนได้ทันทีโดยกดปุ่มสีแดงที่ติดตั้งอยู่ทั้งด้านบนและด้านล่างของบันไดเลื่อนทุกตัว พร้อมโทรแจ้ง 911

พนักงาน MBTA ที่ปฏิบัติหน้าที่เช้าวันนั้น ลงเวลามาตั้งแต่ 04:45 น. และเปิดบันไดเลื่อนทุกตัวพร้อมตรวจสอบว่าทำงานปกติ ก่อนไปทำหน้าที่เปิดสถานีส่วนอื่นๆ ต่อ ส่วนการสืบสวนของอัยการเขตมิดเดิลเซ็กซ์ยังคงดำเนินอยู่ รอผลการชันสูตรพลิกศพ

ปรากฏการณ์ที่นักจิตวิทยาเรียกว่า “Bystander Effect”

นักจิตวิทยาสังคมที่ดูวิดีโอนี้บอกว่ามันช่างคุ้นเคยอย่างน่าหดหู่ พวกเขาชี้ไปที่ปรากฏการณ์คลาสสิกที่เรียกว่า “Bystander Effect” หรือ “ปรากฏการณ์คนดู” ซึ่งเกิดจากความไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่เห็นเป็นเรื่องฉุกเฉินจริงหรือไม่ ประกอบกับความรู้สึกว่า “คงมีคนอื่นจัดการ” ทำให้ทุกคนเลือกไม่ยื่นมือเข้าช่วย

พูดง่ายๆ คือ ยิ่งมีคนอยู่รอบข้างมากเท่าไหร่ โอกาสที่แต่ละคนจะรู้สึกว่า “ตัวเองต้องช่วย” กลับยิ่งน้อยลง เพราะต่างรอให้คนอื่นลงมือก่อน

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บันไดเลื่อนของ MBTA คร่าชีวิตผู้ใช้บริการ ปี 2552 หญิงชราจากย่านดอร์เชสเตอร์เสียชีวิตเมื่อเสื้อผ้าติดบันไดเลื่อนที่สถานี State Street และก่อนหน้านั้นยังมีชายอายุ 34 ปีเสียชีวิตที่สถานี Porter Square เมื่อฮู้ดเสื้อกันหนาวของเขาติดเข้าไปในเฟืองบันไดเลื่อน

รายงานของ Boston Globe ที่ติดตามปัญหาบันไดเลื่อน MBTA มาหลายปี ระบุว่าบันไดเลื่อนหลายตัวในระบบมีอายุการใช้งานหลายทศวรรษ และการบำรุงรักษาที่ไม่เข้มข้นพอได้นำไปสู่การฟ้องร้องและคดีความมาแล้วหลายครั้ง

สตีเวน แมคคลัสกี้ทิ้งลูกชายสองคนไว้เบื้องหลัง ครอบครัวของเขายังคงรอคำตอบจาก MBTA และกระบวนการสอบสวนที่ยังไม่สิ้นสุด

ผู้เชี่ยวชาญด้านบันไดเลื่อนอย่างโรเบิร์ต คอตตอน ที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปีสรุปสั้นๆ ว่า “MBTA ละเมิดหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร หากมีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ควรต้องดำเนินการทันที”

และในวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่หลายคนได้เห็น คำถามที่ยังค้างคาใจคือ มีคนรู้ มีคนเห็น แต่ทำไมถึงไม่มีใครหยุด?

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 07:55 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 07:55 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

