สุรชัย สมบัติเจริญ สาบานต่อหน้าพระ ซัด ‘ร็อคกี้’ แต่งเรื่องโกหก ไม่เคยเอาหัวโขกศาล

สุรชัย สมบัติเจริญ สาบานต่อหน้าพระพุทธรูป ซัดกลับ ‘ร็อคกี้’ แต่งเรื่องโกหก ยันไม่ได้อาละวาดเอาหัวโขกบัลลังก์ศาล ซ้ำถูกสะบัดหน้าใส่-ไม่ทักทาย ลั่นวาจาถ้าลูกใส่ร้ายบุพการี ขอให้ธรรมชาติพิพากษา
จากกรณี ร็อคกี้ สุรบดินทร์ พร้อมด้วย เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ และน้องสาวอีก 3 คน ออกมาให้สัมภาษณ์ปมแตกหักผู้เป็นพ่อ สุรชัย สมบัติเจริญ หลังเปิดตัว ไดอาน่า ภรรยาที่คบหามานานกว่า 40 ปี และจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายที่สหรัฐอเมริกา ตามที่ได้นำเสนอก่อนหน้านี้
ช่วงกนึ่งของการสัมภาษณ์ แม่เจี๊ยบ เผยว่า การเลิกราทางกฎหมายมาจบไปเมื่อ 2 ปีก่อน ฝั่ง สุรชัย ยื่นฟ้องหย่าด้วยข้อหาทิ้งร้าง 15 ปี แต่เธอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะไปไหนด้วยกันมาตลอด แม่เจี๊ยบจึงฟ้องกลับด้วยหลักฐาน ในท้ายที่สุดฝ่ายชายรับสารภาพในศาลว่าไปกับหญิงอื่นจริงและได้หย่าขาด
จากนั้น ร็อคกี้ สุรบดินทร์ เล่าถึงนาทีที่อยู่ในศาลว่า พ่อมีอาการโมโหอย่างหนัก และวิ่งเอาหัวไปโขกกับขอบบัลลังก์ศาล พร้อมตะโกนว่า “ปล่อยxู พวกมึงปล่อยxู”จนตนและคนทั้งศาลตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนหน้า อีกทั้งพ่อยังผลักน้องสาววัย 32 ปีจนล้มลงกับพื้นและด่าทอไล่ให้ไปสู้กันในศาล
ล่าสุด สุรชัย สมบัติเจริญ โพสต์คลิปลงเฟซบุ๊กขณะที่นั่งพูดความจริงในมุมของตนหน้าองค์พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ยืนยันว่าสิ่งที่ร็อคกี้พูดไม่เป็นความจริง ตนไม่เคยเอาหัวโขกกับบัลลังก์ศาล รวมทั้งอีกฝ่ายยังสะบัดหน้าหนีและไม่ได้พูดทักทายเลย พร้อมทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าสิ่งที่ร็อคกี้พูดเป็นเรื่องโกหก ขอให้ธรรมชาติพิพากษา เพราะกล่าวร้ายต่อบุพการี
“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) ข้าพเจ้าชื่อนายสุรชัย สมบัติเจริญ ต่อหน้าองค์พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ ข้าพเจ้าขอเล่าความจริง นายสุรบดินทร์ (ร็อคกี้) ขณะที่ขึ้นศาลสะบัดหน้าเมื่อเห็นผมแล้วเดินเข้าไปในห้องพิพากษาไป โดยมิได้กล่าวคำทักทายอะไรกับข้าพเจ้าเลย และเข้าไปกล่าวหาผมในบริเวณศาลว่าข้าพเจ้าเอาหัวโขกกับบัลลังก์ศาล สิ่งที่เขากล่าวมานั้นไม่เป็นความจริง ต่อหน้าพระพุทธรูป
ส่วนที่เขากล่าวหาและพูดว่ากลับบ้านเถิด พ่อมีอะไร พ่อไม่ต้องเครียด มีอะไรให้ไปพูดกันที่บ้าน นั่นคือคำโกหกของเขา เขามิได้พูดกับผมเลย แม้แต่คำเดียว เขาโกหกต่อหน้าโชเชียลและสื่อมวลชนทั้งหลาย
ขอพระองค์จงเป็นพยานหากเขากล่าวคำโกหก ขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ถ้าเขาพูดจริงก็ขอให้เขามีแต่ความเจริญ แต่หากว่าเขาพูดโกหกมดเท็จต่อสื่อมวลชนและโซเชียลขอให้ธรรมชาติพิพากษาไปตามที่เขากล่าวร้ายต่อบุพการีด้วยเถิด นี่คือค่าอธิษฐานของผมต่อหน้าองค์พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สาธุ (3 ครั้ง)”
