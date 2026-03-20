แพทย์ผ่าตัดช่วย “อาหวัง” เอาตะเกียบยาว 12 ซม. ติดอยู่ในคอนาน 8 ปีออก
ช่วย “อาหวัง” หลังตะเกียบยาว 12 เซนติเมตรติดคอ ทนเจ็บนาน 8 ปี เมาเผลอกลืนตะเกียบลงไปด้วย แพทย์ต้องผ่าตัดเอาออก
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม สำนักข่าว SCMP รายงานว่า เจ้าหน้าที่แพทย์ในประเทศจีนต้องผ่าตัดนำตะเกียบยาว 12 เซนติเมตรที่ติดในคอของชายคนหนึ่งมานาน 8 ปีออก หลังจากที่เขาเผลอกลืนลงไป
โดยชายสกุลหวังเผลอกลืนตะเกียบอันดังกล่าวลงไปขณะที่มีอาการมึนเมาเมื่อ 8 ปีก่อน ซึ่งในตอนนั้นเขาไม่รู้สึกปวดหรือหายใจติดขัดแต่อย่างใด โดยในตอนนั้นแพทย์แนะนำให้เขาผ่าตัดเอาออกแต่เขาปฏิเสธและใช้ชีวิตเรื่อยมา แม้ว่าเขาจะรู้สึกเจ็บเวลาทาน แต่เขาก็ทน พร้อมคิดว่าเป็นเรื่องปกติจากการดื่มแอลกอฮอล์
จนกระทั่งสัปดาห์ที่ผ่านๆเขาเริ่มทนความเจ็บปวดไม่ไหว ทำให้เขาตัดสินใจพบแพทย์ในมณฑลเหลียวหนิงและเข้ารับการผ่าตัดในที่สุด ซึ่งแพทย์ระบุว่านายหวังโชคดีเพราะเยื่อเมือกไม่ได้รับความเสียหาย รวมถึงอวัยวะรอบๆก็ไม่ได้เคลื่อน เส้นเสียงก็ยังทำงานได้ตามปกติ
แพทย์ได้นำตะเกียบยาว 12 เซนติเมตรออกมาได้อย่างปลอดภัย ซึ่งภายหลังจากที่นายหวังพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาล เขาก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านในที่สุด
