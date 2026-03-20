“ทรัมป์” ล้อนักข่าวญี่ปุ่น จี้ปม “เพิร์ลฮาร์เบอร์” หลังโดนถามเรื่องอิหร่าน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 07:41 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 07:41 น.
ทรัมป์ ล้อนักข่าวญี่ปุ่น หลังโดนถามว่าทำไมไม่แจ้งพันธมิตรในการโจมตีอิหร่าน เจอถามกลับทำไมไม่บอกตอนโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เข้าหารือนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งในช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นได้ตั้งคำถามกับผู้นำสหรัฐฯว่า “เพราะเหตุใดทรัมป์จึงไม่แจ้งกับพันธมิตรในยุโรป ในเอเชีย และญี่ปุ่นเกี่ยวกับสงคราม ก่อนที่จะโจมตีอิหร่าน”

โดยนายทรัมป์ตอบกลับว่า “อย่างหนึ่งคือเราไม่อยากส่งสัญญาณมากไป เพราะตอนเราเริ่มโจมตี เราโจมตีรุนแรงและพวกเราไม่บอกใคร เพราะเราต้องการเซอร์ไพรส์ มีใครรู้เรื่องเซอร์ไพรส์ได้ดีมากกว่าญี่ปุ่นล่ะ?” ก่อนที่นายทรัมป์จะถามกลับว่า “ทำไมพวกคุณไม่บอกเราตอนเพิร์ลฮาร์เบอร์ล่ะ?”

สำหรับเหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์นั้นคือเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นโจมตีฐานทัพทางทะเลของสหรัฐฯ ในรัฐฮาวาย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2484 และคร่าชีวิตชาวอเมริกันกว่า 2,390 ศพ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สหรัฐฯเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2

ขณะที่การหารือผู้นำของทั้งสองชาตินั้น แม้ว่าในการเยือนของนายกญี่ปุ่นจะระบุว่าเป็นการพูดคุยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-อเมริกา แต่หลายฝ่ายเชื่อว่าจะมีการพูดคุยถึงช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งนายทรัมป์เคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาหวังว่าจะเห็นญี่ปุ่นยกระดับในการช่วยเหลือเส้นทางขนส่งน้ำมันในตะวันออกกลาง

อิสราเอล เผยชื่อแรงงานไทยเสียชีวิต อ้างเสียชีวิตจากขีปนาวุธอิหร่าน

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

