ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีชีวิต ขีปนาวุธตกเฉียดหัวนักข่าว เกือบตายกลางสมรภูมิรบ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 09:20 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 09:20 น.
ระทึกกลางรายการสด! ขีปนาวุธตกห่างแค่นิดเดียว นักข่าวอังกฤษสังกัดสื่อรัสเซียรอดตายหวุดหวิดในเลบานอน

คลิปสุดระทึกขวัญกลางรายการวิทยุโทรทัศน์ ผู้สื่อข่าวชาวอังกฤษจากสำนักข่าว RT ของรัสเซีย รอดพ้นจากความตายได้อย่างหวุดหวิด หลังจากขีปนาวุธของอิสราเอลพุ่งตกห่างจากจุดที่เขากำลังยืนรายงานข่าวสดไปเพียงไม่กี่เมตร

ภาพวิดีโอเผยให้เห็นเสี้ยววินาทีที่ สตีฟ สวีนีย์ หัวหน้าสำนักข่าว RT ประจำเลบานอน กำลังรายงานข่าว ก่อนที่ขีปนาวุธจะพุ่งตกลงมา เขาต้องกระโจนตัวหลบออกจากหน้าจอทันทีท่ามกลางห่าสะเก็ดระเบิดที่กระจายเกลื่อน พร้อมกับสบถออกมาด้วยความตกใจ

ทางต้นสังกัดอย่าง RT (ชื่อเดิม Russia Today) เปิดเผยว่า สวีนีย์และช่างภาพของเขารอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์ ขณะนี้กำลังเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

มาร์การิตา ซิโมนยัน บรรณาธิการบริหารของ RT ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า “สตีฟ สวีนีย์ ผู้สื่อข่าวของเราได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอน เขาเล่าว่าเครื่องบินของกองกำลัง IDF ได้ยิงใส่รถยนต์ที่เขากับช่างภาพนั่งมา ขณะกำลังข้ามสะพานทางตอนใต้ของประเทศ ตอนนี้ทั้งคู่รู้สึกตัวดีและอยู่ในโรงพยาบาล โดยแพทย์กำลังประเมินความเสียหายจากบาดแผลสะเก็ดระเบิด”

หลังจากคลิปวิดีโอนี้กลายเป็นไวรัล กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงทันทีว่า ภาพนักข่าวที่ปรากฏนั้นอยู่ที่บริเวณจุดข้ามแดนคาสมิยา ซึ่งทาง IDF ได้ออกคำเตือนอย่างชัดเจนล่วงหน้าแล้ว

การโจมตีจุดข้ามแดนเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ให้เวลาเพียงพอต่อการอพยพตามประกาศเตือน และได้มีการพุ่งเป้าโจมตีจุดนี้ซ้ำอีกครั้งในเวลา 12:30 น. ของวันพฤหัสบดี IDF ยืนยันว่าไม่ได้มุ่งเป้าโจมตีพลเรือนหรือผู้สื่อข่าว และปฏิบัติการทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ

สำนักข่าว RT มักถูกชาติตะวันตกมองว่าเป็นกระบอกเสียงโฆษณาชวนเชื่อให้กับรัฐบาลและนโยบายต่างประเทศของรัสเซีย โดยนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากบุกยูเครน สื่อแห่งนี้ก็ถูกสั่งแบนในหลายประเทศของสหภาพยุโรป รวมถึงแคนาดา

สำหรับสถานการณ์ในเลบานอนขณะนี้ กองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินทางตอนใต้ของประเทศอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความขัดแย้งระดับภูมิภาคที่สหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากตอบโต้กับอิหร่านและชาติพันธมิตร

ทางการเลบานอนรายงานว่า นับตั้งแต่อิสราเอลเริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและบุกรุกเข้าไปในประเทศเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา (เพื่อตอบโต้ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดใส่อิสราเอล ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่สหรัฐฯ และอิสราเอลโจมตีอิหร่าน) มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเกือบ 1,000 คน และประชาชนกว่า 1 ล้านคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

