“ยุโรป-ญี่ปุ่น” แถลงความร่วมมือ ปกป้องเส้นทางเดินเรือผ่านฮอร์มุซ อย่างเหมาะสม
ยุโรป และ ญี่ปุ่น ออกถ้อยคำแถลงร่วมปกป้องเส้นทางเดินเรือผ่านฮอร์มุซ อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างเสถียรภาพของตลาดพลังงาน
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ยุโรปและญี่ปุ่นร่วมออกถ้อยคำแถลงว่าพวกเขาจะเดินหน้าสร้างเสถียรภาพในตลาดพลังงาน พร้อมจะเข้าร่วมในการปกป้องเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ “อย่างเหมาะสม”
โดยคำแถลงดังกล่าวมาจาก อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, เนเธอร์แลนด์ และ ญี่ปุ่น พร้อมร่วมประณามอิหร่านที่โจมตีโครงสร้างพลเรือนและแหล่งพลังงาน ขอให้หยุดการโจมตีทันที สอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2817
พร้อมกันนี้ในถ้อยคำแถลงร่วมยังกล่าวอีกด้วยว่าพวกเขาจะให้ความร่วมมือกับชาติที่ผลิตพลังงาน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและสร้างความเสถียรให้กับตลาดพลังงาน
“ความมั่นคงทางทะเลและเสรีภาพในการเดินเรือเป็นประโยชน์ต่อทุกประเทศ เราเรียกร้องให้ทุกประเทศเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและยึดมั่นในหลักการพื้นฐานของความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงระหว่างประเทศ”
