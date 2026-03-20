ข่าวต่างประเทศ

“ยุโรป-ญี่ปุ่น” แถลงความร่วมมือ ปกป้องเส้นทางเดินเรือผ่านฮอร์มุซ อย่างเหมาะสม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 08:59 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 08:59 น.
80

ยุโรป และ ญี่ปุ่น ออกถ้อยคำแถลงร่วมปกป้องเส้นทางเดินเรือผ่านฮอร์มุซ อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างเสถียรภาพของตลาดพลังงาน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ยุโรปและญี่ปุ่นร่วมออกถ้อยคำแถลงว่าพวกเขาจะเดินหน้าสร้างเสถียรภาพในตลาดพลังงาน พร้อมจะเข้าร่วมในการปกป้องเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ “อย่างเหมาะสม”

โดยคำแถลงดังกล่าวมาจาก อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, เนเธอร์แลนด์ และ ญี่ปุ่น พร้อมร่วมประณามอิหร่านที่โจมตีโครงสร้างพลเรือนและแหล่งพลังงาน ขอให้หยุดการโจมตีทันที สอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2817

พร้อมกันนี้ในถ้อยคำแถลงร่วมยังกล่าวอีกด้วยว่าพวกเขาจะให้ความร่วมมือกับชาติที่ผลิตพลังงาน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและสร้างความเสถียรให้กับตลาดพลังงาน

“ความมั่นคงทางทะเลและเสรีภาพในการเดินเรือเป็นประโยชน์ต่อทุกประเทศ เราเรียกร้องให้ทุกประเทศเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและยึดมั่นในหลักการพื้นฐานของความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงระหว่างประเทศ”

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

