อิสราเอล เผยชื่อแรงงานไทยเสียชีวิต อ้างเสียชีวิตจากขีปนาวุธอิหร่าน ประณามทางการอิหร่านโจมตีพลเรือนอย่างไม่เลือกหน้า
กระทรวงต่างประเทศอิสราเอล ได้โพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์ระบุว่า “วาลิน ชายุต แรงงานชาวไทย วัย 33 ปี เสียชีวิตในอิสราเอลจากขีปนาวุธอิหร่าน
ทางการอิหร่านโจมตีพลเรือนอย่างไม่เลือกหน้า ขอให้ความทรงจำของเขาเป็นสิ่งที่ดีงาม”
ทางการอิสราเอล ยืนยันว่าพบร่างของนาย วาลิน ชายุต แรงงานชาวไทย เสียชีวิตในนิคมเกษตรกรรมอาดานิม ทางตอนกลางของอิสราเอล เมื่อช่วงคืนวันที่ 18 มี.ค. โดยมีบาดแผลฉกรรจ์ที่เกิดจากสะเก็ดระเบิดโลหะที่กระจายอยู่เต็มพื้นที่เกิดเหตุ
นาย ปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูตได้ติดต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว และอยู่ระหว่างประสานงานกับกระทรวงแรงงาน รวมถึงทางการอิสราเอล เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิทธิประโยชน์และค่าชดเชยอย่างเต็มที่
