ประวัติ กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส รอดตายปาฏิหาริย์ เหตุคนร้ายยิงถล่มรถ
ย้อนเส้นทางชีวิต “แวยูแฮ” จากทนายความเพื่อประชาชนสู่ สส.นราธิวาส 3 สมัย และประธาน กมธ.กฎหมาย ผู้ผลักดันคดีตากใบ ล่าสุดคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มรถหน้าบ้านพักเมื่อกลางดึก 20 มี.ค. 69
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 01.09 น. เกิดเหตุสะเทือนขวัญบริเวณหน้าบ้านพักในอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อคนร้ายใช้รถกระบะสีขาวประกบยิงถล่มรถของ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ หรือ “แวยูแฮ” สส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ ขณะเดินทางกลับจากสนามบินหาดใหญ่ นายกมลศักดิ์รอดชีวิตมาได้เนื่องจากหมอบลงกับเบาะรถทันทีที่ได้ยินเสียงปืน
ประวัติ กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ก่อนก้าวสู่การเมือง
นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ หรือที่ชาวนราธิวาสรู้จักในนาม “แวยูแฮ” เกิดวันที่ 24 กันยายน 2510 ปัจจุบันอายุ 58 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ 13/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส เขต 5 สังกัดพรรคประชาชาติ และหนึ่งในนักการเมืองที่มีฐานความรู้ด้านกฎหมายแน่นที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบัน
เมื่อเวลา 01.09 น. วันที่ 20 มีนาคม 2569 คนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้รถกระบะสีขาว 4 ประตู ใช้อาวุธปืนสงครามตามประกบยิงรถของกมลศักดิ์ ขณะเดินทางกลับจากสนามบินหาดใหญ่
เนติบัณฑิตจากรามคำแหงถึง NIDA
กมลศักดิ์ทุ่มเทกับการศึกษาด้านกฎหมายมาตั้งแต่ต้น เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อนจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรเนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และต่อยอดด้วยปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
วุฒิเนติบัณฑิตไทย ซึ่งถือเป็นหลักสูตรชั้นสูงสุดของวิชาชีพกฎหมายในประเทศ ทำให้เขาได้รับการยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในแวดวงการเมืองภาคใต้
ก่อนเข้าสู่แวดวงการเมือง กมลศักดิ์ประกอบอาชีพทนายความ และใช้ความรู้ด้านกฎหมายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้มาอย่างต่อเนื่อง
ความเชี่ยวชาญด้านคดีความทำให้เขาได้รับความไว้วางใจจากพรรคประชาชาติ ในฐานะทนายความ เขาเคยรับมอบหมายจากนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ ให้ยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทในนามของพรรค
เส้นทางการเมือง สามสมัย สส.นราธิวาส
กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วสามสมัย ได้แก่ สภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 สภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 26 (พฤษภาคม 2566 – ธันวาคม 2568) และสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 27 (มีนาคม 2569 – ปัจจุบัน) ทั้งหมดในนามพรรคประชาชาติ จังหวัดนราธิวาส
ในการเลือกตั้งสมัยก่อนหน้า เขาชนะการเลือกตั้งในเขต 4 จังหวัดนราธิวาส ด้วยคะแนนเสียงกว่า 40,807 คะแนน สะท้อนฐานเสียงที่แข็งแกร่งในพื้นที่
ประธานคณะกรรมาธิการกฎหมาย มือกฎหมายของสภา
ในสมัยสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 26 กมลศักดิ์ขึ้นแท่นผู้นำด้านกฎหมายในสภา ที่ประชุมคณะกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบให้เขาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการกฎหมาย ในฐานะประธาน เขาย้ำว่ากรรมาธิการทุกคนต้องสลายขั้วและทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน
กมลศักดิ์เป็นหนึ่งในเสียงที่ดังที่สุดเรื่องสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าไฟใต้ที่ดำเนินมานานกว่า 16 ปี ทิ้งความเจ็บปวดให้ชาวบ้าน และยืนยันว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้
คดีตากใบเป็นอีกประเด็นที่เขาผลักดันอย่างต่อเนื่อง เขาแถลงว่าพรรคประชาชาติไม่ได้ละเลยหรือทอดทิ้งเรื่องนี้ และติดตามกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการพิจารณาคดีมาโดยตลอด แม้จะอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาล
เหตุการณ์ถูกยิง 20 มีนาคม 2569
เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. วันที่ 20 มีนาคม 2569 คนร้ายลอบยิงรถของกมลศักดิ์บริเวณหน้าบ้านพัก หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส หลังเดินทางกลับจากภารกิจประชุมสภาในกรุงเทพฯ
ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสองราย คือ นายอุชลัมห์ โกะเลาะ อายุ 55 ปี คนขับรถ และ ด.ต.หริรักษ์ หีมมิหนะ อายุ 43 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตาม ส่วนกมลศักดิ์รอดพ้นได้เพราะหมอบลงกับเบาะเมื่อได้ยินเสียงปืน
เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐาน สอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์ และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงตัว สส.กมลศักดิ์ เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
