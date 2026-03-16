เตาร้านอาหารฟิลิปปินส์ระเบิด ขณะนักเรียนฉลองวันเกิดเพื่อน เจ็บ 11 ราย (คลิป)
เตาร้านอาหารฟิลิปปินส์ระเบิด ขณะนักเรียนฉลองวันเกิดเพื่อน เจ็บ 11 ราย ต้องรอเข้าผ่าตัด 2 ราย ทางร้านยืนยันตรวจอุปกรณ์ทุกวัน
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม สำนักข่าว มาเธอร์ชิป รายงานว่า เกิดเหตุเตาพกพาระเบิดในร้านอาหารแห่งหนึ่ง ในเมืองตากูปัน ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเหตุให้นักเรียนที่ฉลองวันเกิดเพื่อนได้รับบาดเจ็บ 11 ราย โดยในจำนวนดังกล่าว ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 รายต้องรอเข้ารับการผ่าตัดด้วย
ซึ่งสำนักข่าวท้องถิ่นรายงานว่า นักเรียนได้เดินทางมาร้านอาหารดังกล่าวเพื่อร่วมฉลองงานวันเกิดเพื่อน ซึ่งในขณะที่เพื่อนกำลังร่วมร้องเพลง “แฮปปี้เบิร์ดเดย์” อยู่นั้น เตาก็ระเบิด โดยเหตุการณ์ทั้งหมดถูกบันทึกภาพไว้ได้
โดยทางร้านอาหารพร้อมจะจ่ายค่าความเสียหายและค่ารักษาพยาบาลให้กับนักเรียน พร้อมยืนกรานว่านี่เป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ และทางร้านตรวจเช็กและทำความสะอาดเตาทุกวัน
หลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าสอบสวนหาสาเหตุต่อไปว่า เกิดจากเตาขัดข้องหรือแก๊สรั่วกันแน่
