“ณัฐพงษ์” ห่วงสถานการณ์ประเทศไทย วอนรัฐบาลกล้าชนปัญหาโครงสร้าง
เท้ง ณัฐพงษ์ แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ประเทศไทย วอนรัฐบาลกล้าชนปัญหาโครงสร้าง กล้าตรวจสอบคนของตัวเอง ทำเพื่อประชาชนเป็นหลัก
พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กโดยหยิบถ้อยคำแถลงของ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ร่วมอภิปรายข้อห่วงใยต่อที่ประชุมเมื่อวันที่ 19 มี.ค. ที่ผ่านมา แสดงความห่วงใยถึงประเทศไทย โดยระบุว่า “‘ขอแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ประเทศ’
ในด้านความชอบธรรมของรัฐบาล
เหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นในการโยกย้ายข้าราชการในฝั่งกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหลายส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมา รัฐบาลที่นำโดยพรรคภูมิใจไทยสามารถกอบกู้ความเชื่อมั่นของประชาชนกลับมาได้บางส่วน ด้วยการกำกับดูแลจัดการคนในของตัวเอง ขอให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา เพื่อกอบกู้ศรัทธาความเชื่อมั่นกลับมาได้บางส่วน
วิกฤตและภัยที่กำลังแวดล้อมประเทศไทยในปัจจุบัน
วันนี้มีวิฤตรอบทิศทาง มีทั้งภัยจากภายนอกและภัยจากภายใน ภัยความมั่นคงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบต่อประชาชนคนไทย ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจปากท้องของคนในประเทศไทยอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ ทุกวันนี้เศรษฐกิจของคนตัวเล็กตัวน้อยล้วนได้รับผลกระทบ เนื่องด้วยปัญหาสินค้าเถื่อนราคาถูกไหลทะลักจากต่างประเทศ ต้นตอที่แท้จริงก็คือปัญหาการทุจริต ที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐเกี่ยวข้องแทบทุกระดับ
ปัญหาลุกลามบานปลายไปถึงภาคเกษตร ที่มีล้งต่างชาติ ธุรกิจนอมินีต่างประเทศ เข้ามากดราคาสินค้าเกษตรไทย ผลผลิตการเกษตรจากต่างประเทศไหลทะลักเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรไทยขายไม่ออกและราคาตกต่ำ
ขอรัฐบาลกล้าชนกับปัญหาเชิงโครงสร้าง ทำเพื่อประชาชนเป็นหลัก
พรรคประชาชนเชื่อในการทำงานการเมืองเพื่อประชาชน รัฐบาลต้องมีความชอบธรรมในการแก้ไขปัญหา รัฐบาลมีเจตจำนงทางการเมือง เข้าไปแล้วกล้าที่จะชนกับปัญหาเชิงโครงสร้าง กล้าที่จะตรวจสอบคนของตัวเอง ไม่ได้เข้าไปเพื่อทำธุรกิจการเมืองหรือได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน
ขอประชาชนอย่าหมดหวังกับประเทศนี้ วันหนึ่งประเทศจะเปลี่ยนแปลงได้
วิธีการในการทำงานการเมืองของพรรคประชาชนที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้ช่วยพาสังคมไทยไปข้างหน้า ขอให้ทุกคนอย่าหมดความหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศ ไม่ว่านักการเมืองในประเทศนี้จะเลือกวิถีทางใด ถ้าประชาชนร่วมกันสอดส่องตรวจสอบ ตัดสินใจในการเข้าคูหาเลือกตั้งอย่างดีที่สุด ในวันนั้นประเทศจะเปลี่ยนได้”
