“ตรีนุช” แสดงความเสียใจแรงงานไทยเสียชีวิตที่อิสราเอล เตรียมนำร่างกลับ
ตรีนุช แสดงความเสียใจแรงงานไทยเสียชีวิตที่อิสราเอล ยืนยันไม่ได้เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงในตะวันออกกลาง เตรียมนำร่างกลับไทย
น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผย กรณีแรงงานไทยเสียชีวิต ที่อิสราเอลเมื่อวันที่ 1 มี.ค.69 ว่า ได้รับรายงานจากกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ว่า มีแรงงานไทยเสียชีวิต 1 คน ทราบชื่อภายหลังว่า ผู้เสียชีวิต คือ นายอำนาจ ประจิตร มีภูมิลำเนา อยู่ที่จังหวัดขอนแก่น เดินทางไปทำงานภาคเกษตรกรรมในอิสราเอลเมื่อวันที่ 6 พ.ย.2559 และเดินทางกลับประเทศไทยมาก่อนหน้านี้ ก่อนจะเดินทางกลับไปทำงานอีกครั้งเมื่อวันที่ 18 ก.ย.2562 และเดินทางกลับประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2565
ต่อมาไม่มีข้อมูลปรากฏการแจ้งการเดินทางออกไปทำงานต่างประเทศอีก จนมาทราบข่าวอีกครั้งว่าเสียชีวิตตามข่าว ซึ่งการไม่ปรากฏข้อมูลการเดินทางไปทำงาน ทำให้สิ้นสุดความคุ้มครองจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
รมว.แรงงาน แสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เบื้องต้นทราบว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งเป็นโรคประจำตัวของผู้เสียชีวิตอยู่แล้ว ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบหรือภัยสงคราม อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้แรงงานจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เดินทางไปให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว และได้ช่วยประสานติดตามเรื่องหนังสือมอบอำนาจ เพื่อดำเนินการส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ยืนยันว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มีแรงงานไทยในอิสราเอลเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ จากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางแต่อย่างใด
