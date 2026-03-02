แรงงานไทยในอิสราเอล อาบน้ำยังไม่เสร็จ ใส่ผ้าถุงวิ่งหนีตายเข้าบังเกอร์
แรงงานไทยในอิสราเอล อัพคลิปวินาทีระทึก จำเป็นต้องใส่ผ้าถุงวิ่งเข้าบังเกอร์ อาบน้ำยังไม่เสร็จ หนีตายขีปนาวุธอิหร่าน
เพจเฟซบุ๊ก Top israel channel ซึ่งเป็นเพจของคนไทยที่ไปเป็นแรงงานเก็บผลไม้ในทางตอนเหนืออิสราเอลได้อัปเดตสถานการณ์ความเป็นอยู่ภายหลังจากที่เกิดการสู้รบในตะวันออกกลาง
โดยเจ้าของเพจโพสต์คลิปขณะที่แรงงานไทยวิ่งหนีเข้าบังเกอร์หลบภัย พร้อมเขียนข้อความว่า “อาบน้ำบ่ทันแล้ว ต้องวิ่งก่อน” ซึ่งในคลิปแสดงให้เห็นถึงแรงงานไทยวิ่งหนีเข้าบังเกอร์ แม้จะยังอาบน้ำไม่เสร็จ นุ่งผ้าถุงตัวเดียว ท่ามกลางเสียงไซเรนที่ดังแจ้งเตือน
ซึ่งคลิปดังกล่าวมีคนเข้าชมแล้วกว่าล้านครั้ง ท่ามกลางชาวเน็ตไทยที่เข้ามาอวยพรขอให้ปลอดภัยจากการสู้รบครั้งนี้
ทั้งนี้เพจ Top israel channel ยังคอยอัปเดตสถานการณ์อยู่เป็นระยะๆ และได้มีการจัดสัมพาระหากจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางด้วย
