กระทรวงต่างประเทศ เผย มีแรงงานไทยเสียชีวิตที่อิสราเอล 1 ศพ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 12:57 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 12:57 น.
กระทรวงต่างประเทศ เผย มีแรงงานไทยเสียชีวิตที่อิสราเอล 1 ศพ เมื่อช่วงคืนวันที่ 18 มีนาคม หลังสถานการณ์ตะวันออกกลางระอุต่อเนื่อง

นาย ปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางว่า สถานการณ์ในภูมิภาคยังคงมีความรุนแรงและขยายวงต่อเนื่อง โดยเป้าหมายการโจมตีได้ลุกลามจากทางทหารไปสู่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ โดยเฉพาะด้านพลังงาน ทั้งในอิหร่าน กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างมีนัยยะสำคัญ

กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ว่า ทางการอิสราเอลยืนยันการเสียชีวิตของแรงงานไทยภาคเกษตร 1 ราย เมื่อช่วงดึกของวันที่ 18 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยสถานเอกอัครราชทูตได้ติดต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว และอยู่ระหว่างประสานงานกับกระทรวงแรงงาน รวมถึงทางการอิสราเอล เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิทธิประโยชน์และค่าชดเชยอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยและกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมย้ำว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ออกประกาศเตือนด้านความปลอดภัยแก่คนไทยในอิสราเอลอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่า นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบ มีคนไทยได้รับความช่วยเหลือให้อพยพออกจากภูมิภาคตะวันออกกลาง กลับประเทศไทยหรือไปยังประเทศที่สามแล้ว รวม 1,173 คน โดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าให้ความช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที่ เพื่อให้ออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยในโอกาสแรกที่สุด

กรมธุรกิจพลังงาน เผย ไทยมีน้ำมันสำรอง 100 วัน ย้ำไม่มีส่งออกน้ำมันทุกประเภท

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

