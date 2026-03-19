กระทรวงต่างประเทศ เผย มีแรงงานไทยเสียชีวิตที่อิสราเอล 1 ศพ เมื่อช่วงคืนวันที่ 18 มีนาคม หลังสถานการณ์ตะวันออกกลางระอุต่อเนื่อง
นาย ปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางว่า สถานการณ์ในภูมิภาคยังคงมีความรุนแรงและขยายวงต่อเนื่อง โดยเป้าหมายการโจมตีได้ลุกลามจากทางทหารไปสู่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ โดยเฉพาะด้านพลังงาน ทั้งในอิหร่าน กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างมีนัยยะสำคัญ
กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ว่า ทางการอิสราเอลยืนยันการเสียชีวิตของแรงงานไทยภาคเกษตร 1 ราย เมื่อช่วงดึกของวันที่ 18 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยสถานเอกอัครราชทูตได้ติดต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว และอยู่ระหว่างประสานงานกับกระทรวงแรงงาน รวมถึงทางการอิสราเอล เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิทธิประโยชน์และค่าชดเชยอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ รัฐบาลไทยและกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมย้ำว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ออกประกาศเตือนด้านความปลอดภัยแก่คนไทยในอิสราเอลอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่า นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบ มีคนไทยได้รับความช่วยเหลือให้อพยพออกจากภูมิภาคตะวันออกกลาง กลับประเทศไทยหรือไปยังประเทศที่สามแล้ว รวม 1,173 คน โดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าให้ความช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที่ เพื่อให้ออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยในโอกาสแรกที่สุด
