วงในสะพัด! พรรคประชาชน จ่อปรับทัพใหม่ เปลี่ยนหัวหน้าพรรคแทน “ณัฐพงษ์”

วงในสะพัด! พรรคประชาชน เตรียมปรับโครงสร้างใหญ่เดือนหน้า ดัน “วีระยุทธ” นั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่แทน “ณัฐพงษ์”
วันที่ 19 มี.ค. 2569 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในช่วงเดือนเมษายนนี้ ที่ประชุมใหญ่ของพรรคเตรียมเข้าสู่กระบวนการรับรองคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด ส่วนประเด็นการเปลี่ยนตัวบุคคลใหม่ยกชุดหรือไม่นั้น ทางพรรคต้องขอเวลาปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรอความชัดเจนอีกครั้ง
สำหรับความคืบหน้ากรณีคดีทางการเมืองของ 44 สส. ที่อาจส่งผลให้เกิดสุญญากาศทางการเมือง นายณัฐพงษ์ระบุว่า ขอรอความชัดเจนจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก่อน ทราบเบื้องต้นว่า ป.ป.ช. เตรียมจะยื่นเรื่องดังกล่าวในเร็ว ๆ นี้ เมื่อมีความชัดเจนแล้วทางพรรคประชาชนจะตั้งโต๊ะแถลงแนวทางรับมือให้ทราบต่อไป
ส่วนข้อสงสัยเรื่องการเลือกกรรมการบริหารพรรคในช่วงปลายเดือนเมษายนจะล่าช้าเกินไปหรือไม่ นายณัฐพงษ์มองว่าไม่ล่าช้า เนื่องจากกระบวนการแต่งตั้งตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร กลไกทางกฎหมายต้องรอจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ามาบริหารงาน เพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญว่าพรรคใดทำหน้าที่รัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการโปรดเกล้าฯ ซึ่งต้องใช้เวลาเป็นแรมเดือน วันประชุมใหญ่พรรคจึงยังไม่ต้องเตรียมการเรื่องนี้
สื่อมวลชนได้สอบถามประเด็นตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านที่ต้องได้รับการโปรดเกล้าฯ ว่าควรทำความชัดเจนตั้งแต่ต้นหรือไม่ นายณัฐพงษ์ย้ำว่าพรรคจะมีความชัดเจนมากขึ้นภายหลัง ป.ป.ช. ให้ความชัดเจนในคดีความ เมื่อสื่อมวลชนซักถามต่อว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่คือคนที่ยืนอยู่ข้าง ๆ (นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรคประชาชน) ใช่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ตอบทันทีว่าขอให้รอดูความชัดเจน เนื่องจากคดียังไม่ได้ออกจาก ป.ป.ช. จึงไม่อยากพูดอะไรล่วงหน้า
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวภายในพรรคยืนยันข้อมูลทิศทางการปรับโครงสร้างและเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใหม่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2569 ระบุว่า นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร จะก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาชน แทนนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ขณะที่นายณัฐพงษ์จะสลับไปรับตำแหน่งเลขาธิการพรรคแทน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สุริยา วงศ์อารีย์” งูเห่าพรรคประชาชน ปิดโซเชียลหนี หลังโหวต “อนุทิน” นั่งนายกฯ
- “เท้ง ณัฐพงษ์” เผยได้ยินเรื่องงูเห่ามาก่อนแล้ว เร่งสอบปฏิบัติการงูดูดงู
- เท้ง ณัฐพงษ์ นำคณะ สส. เข้ารายงานตัวที่สภา พร้อมลุยทำหน้าที่ฝ่ายค้าน
