วงการตลกเศร้าซ้ำสอง สิ้นตลกดัง “เก่ง ผีน้อย” ฉายา ตลกหน้าผี นักแสดงเรื่อง หมาแก่อันตราย เสียชีวิตอย่างสงบ วันเดียวกับ เหน่ง เหม่งจ๋าย
สิ้นดาวเด่นแห่งวงการตลกไปอีก 1 ดวง เมื่อเฟซบุ๊กของ วิลลี่ ผีก้าบก้าบ ได้โพสต์แจ้งข่าวการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของตลกหน้าผี “เก่ง ผีน้อย” หรือ เก่ง ปานเทพ นักแสดงตลกจากภาพยนตร์เรื่อง หมาแก่อันตราย “ข่าวร้ายอีก 1 คน เก่งผีน้อย ตลกหน้าผีอีก1คนได้เสียชีวิต ในวันนี้”
สำหรับสาเหตุการเสียชีวิต และกำหนดการจัดพิธีรดน้ำศพ รวมถึงสวดอภิธรรมยังไม่มีการรายงานเพิ่มเติมแต่อย่างใด ท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมอาลัยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่วงการบันเทิงและวงการตลกเมืองไทย ต้องสูญเสียบุคลากรน้ำดีไปถึง 2 คนในวันเดียวกัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ดาราตลกชื่อดัง เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 48 ปี
- ปิดตำนานผู้กำกับชื่อดัง เต๋ ฉัตรชัย เสียชีวิตอย่างสงบ ด้วยโรคประจำตัว
- โพสต์สุดท้าย เหน่ง เหม่งจ๋าย ก่อนเสียชีวิตกะทันหัน ด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย
อ้างอิงจาก : FB วิลลี่ ผีก้าบก้าบ
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง
อนุทิน ยืนยันไม่รู้เรื่อง ‘สุริยา’ งูเห่าส้ม โผล่โหวตนายกฯ แต่ขอบคุณทุกคะแนน
12 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
เศร้าซ้ำสอง สิ้นตลกดัง เก่ง ผีน้อย เสียชีวิตอย่างสงบ วันเดียวกับ เหน่ง เหม่งจ๋าย
18 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
กัมพูชา ยอมรับ แบนสินค้าไทยไม่ได้ทั้งหมด หลังนำเข้าผ่านด่าน สปป.ลาว มากขึ้น
54 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
ย้อนประวัติ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ในไทย ขายทำเลยทองหมื่นล้าน ย้ายไป ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
อย. เข้ม ปากกาลดน้ำหนัก เป็นยาควบคุมพิเศษ ใช้ผิดวัตถุประสงค์-แอบขายไม่ได้รับอนุญาต
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
เกรซ ชลิตา ลั่น ไม่อโหสิกรรม-ไม่รับคำขอโทษ หลัง ไฮโซอาร์ต โพสต์แจงเหตุวิวาห์ล่ม
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย ใจแทบขาด เล่านาทีคนรักจากไป เผยสู้โรคร้ายคนเดียวไม่บอกใคร
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
รพ.รามาฯ แจ้งปรับการให้บริการ ตรวจทางไกล-คุมการจ่ายยา เริ่ม 23 มี.ค.เป็นต้นไป
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“เท้ง ณัฐพงษ์” เผยได้ยินเรื่องงูเห่ามาก่อนแล้ว เร่งสอบปฏิบัติการงูดูดงู
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“สุริยา วงศ์อารีย์” งูเห่าพรรคประชาชน ปิดโซเชียลหนี หลังโหวต “อนุทิน” นั่งนายกฯ
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
พรรคภูมิใจไทย โพสต์ยินดี อนุทิน คว้า 293 เสียง นั่งนายกฯ คนที่ 32 สมัย 2
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
รับขวัญนายกใหม่ ส่องนโยบาย รัฐบาลอนุทิน ค่าไฟ-คนละครึ่งพลัส ไปต่อหรือพอแค่นี้?
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“ไอซ์-พรรคส้ม” โวยเสนอญัตติด่วนเรื่องราคาน้ำมัน แต่เจอปิดประชุมสภาหนี
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ส้มสะเทือน! แฉปรากฎการณ์ “งูดูดงู” เสนอ 20 ล้าน แถมเงินเดือน แลกสวนมติพรรค
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
อาร์ต พศุตม์ คุย เหน่ง เหม่งจ๋าย ครั้งสุดท้าย 2 วันก่อน ตัดพ้อ “พี่ไม่ไหว” ก่อนจากไปอย่างสงบ
4 ชั่วโมง ที่แล้ว