เท้ง ณัฐพงษ์ นำคณะ สส. เข้ารายงานตัวที่สภา พร้อมลุยทำหน้าที่ฝ่ายค้าน

เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 13:50 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 13:50 น.
54
ขอบคุณภาพจาก : ช่อง 3

เท้ง นำคณะ สส. ทั้งแบบเขตและแบบบัญชีรายชื่อ เข้ารายงานตัวที่สภา พร้อมลุยทำหน้าที่ฝ่ายค้าน พร้อมใจสวมเสื้อ “ประชาชน”

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน นำทัพ สส.บัญชีรายชื่อ และ สส.เขต มารายงานตัวที่สภา โดย สส. ทั้งหมดสวมเสื้อแบบเดียวกันที่มีข้อความว่า “ประชาชน”

โดยนาย เท้ง ณัฐพงษ์ ให้สัมภาษณ์ว่า ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดีและในส่วนของ สส. จากพรรคประชาชนเราก็พร้อมรายงานตัวและทำหน้าที่อย่างพร้อมเพรียงกัน และวาระสำคัญต่อจากนี้เราก็ได้มีการเตรียมตัวภายในซึ่งจะมีการประชุมกันต่อในที่ประชุม สส. ในช่วงบ่ายนี้และในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันสำหรับในเรื่องของงานที่เราจะผลักดันต่อ และมีชุดกฎหมายอีกหลายตัวที่พวกเราพร้อมที่จะเริ่มทำหน้าที่ทันที ภายหลังหลังจากที่มีการเลือกประธานสภาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะเตรียมที่จะยื่นกฎหมายทันที

ทั้งในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น การปฏิรูปงบประมาณ การยกระดับการตรวจสอบ เช่น การยกระดับในเรื่องของสำนักงบประมาณของรัฐสภากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการเมืองและการลดค่าไฟฟ้าในการเปิดเสรีพลังงาน ซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่เราพร้อมจะยื่นชุดกฎหมาย ที่เรามีความพร้อมในการเข้าเสนอต่อสภาทันที

เมื่อถามว่าตอนนี้ฟอร์มรัฐบาลครบแล้วซึ่งพบว่าไม่มีพรรคกล้าธรรมและพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งก็จะมีการร่วมทำงานกับพรรคฝ่ายค้าน จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนมองว่าเป็นกระบวนการปกติในสภาอยู่แล้ว ที่พรรคที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลจะต้องมาทำหน้าที่พรรคฝ่ายค้าน เพราะฉะนั้นคงจะไม่ได้มีการปรับกระบวนท่าในการทำงานอะไรมาก กลไกเว็บทางด้านฝ่ายค้านก็เป็นกระบวนการที่ปกติสามารถทำงานร่วมกับทุกฝ่ายอยู่แล้ว และในอดีตพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล จนถึงพรรคประชาชน เราก็ทำงาน รวมได้กับทุกพรรคการเมืองในสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำหน้าที่ฝ่ายค้านที่ไม่จำเป็นต้องมีจุดยืนหรือหลักการที่ตรงกัน แต่ในกระบวนการตรวจสอบในสภาเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้กับทุกฝ่าย

เมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วใช่หรือไม่ ระหว่างพรรคกล้าธรรมและพรรคประชาชน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในระดับสมาชิกก็จะมีการหารือกันในหลายๆเรื่อง แต่ในระดับแกนนำยังไม่ได้มีการหารือกันอย่างเป็นทางการ ตนมองว่าตอนนี้มีเพียงแต่การให้สัมภาษณ์ ซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้ในฝั่งของรัฐบาล สัญญาณออกมาจากพรรคภูมิใจไทยค่อนข้างนิ่ง แต่อย่างไรก็ต้องรอกระบวนการอย่างเป็นทางการ การเลือกประธานสภา การเลือกนายกรัฐมนตรี การที่คณะอธิบดีจะเข้ามาทำหน้าที่อย่างเป็นทางการ และยังมีอีกหลายขั้นตอนก่อนที่ผู้นำฝ่ายค้านจะได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจึงจะสามารถตั้งวิปฝ่ายค้านได้ เพราะการตั้งวิปฝ่ายค้านต้องมาจากคำสั่งของทางผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ส่วนตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านจะเป็นพรรคประชาชนหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ในฐานะพรรคการเมืองอันดับ 1 ที่ตอนนี้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่พวกเราให้ความสำคัญอยู่แล้ว และพร้อมที่จะทำหน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มที่





Nateetorn S.

