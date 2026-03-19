ข่าวการเมือง

เปิดสาเหตุ ศาลฎีกายกฟ้อง 3 นปช. คดีปาระเบิดดับ พล.อ.ร่มเกล้า

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 15:45 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 15:45 น.
วันที่ 19 มีนาคม 2569 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา คดีฆ่า พล.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม อดีตรองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และทหารในบังคับบัญชาอีกหลายนาย ในเหตุการณ์ปาระเบิดช่วงการชุมนุมปี 2553

ผลคือ ศาลฎีกาพิพากษายืนยกฟ้องจำเลยทั้งสามราย

อัยการฝ่ายคดีพิเศษยื่นฟ้องจำเลย 3 คน ได้แก่ นายสุขเสก พลตื้อ, น.ส.กนกพร ศิริพรรณาภิรัตน์ อดีตผู้ดำเนินรายการทีวีสถานีประชาชน ช่องเอเชียอัพเดต และนายสุรชัย หรือหรั่ง เทวรัตน์ ทั้งสามเป็นแนวร่วม นปช. ถูกฟ้องในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน มีและใช้อาวุธระเบิด จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส

โจทก์ระบุว่า วันที่ 10 เมษายน 2553 ช่วงที่กลุ่ม นปช. ชุมนุมขับไล่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งศูนย์ ศอฉ. เพื่อขอคืนพื้นที่ถนนราชดำเนินนั้น จำเลยที่ 1 และ 3 ร่วมกับพวกขว้างระเบิดสังหาร M.67 ใส่ทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา ถนนดินสอ ส่วนจำเลยที่ 2 ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินและจัดหาระเบิดให้ ทำให้ พ.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม และทหารรวม 5 นายเสียชีวิต พร้อมกับมีทหารอีกหลายนายได้รับบาดเจ็บสาหัส จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธตลอด

ศาลยกฟ้องด้วยเหตุผลสองส่วน แยกตามจำเลย

จำเลยที่ 1 และ 3 ศาลฎีกาเห็นว่าการกระทำที่โจทก์ฟ้องในคดีนี้ เป็นการกระทำเดียวกันกับที่ถูกฟ้องไปแล้วในคดีก่อการร้าย คดีหมายเลข อ.2542/2553 ซึ่งยังอยู่ระหว่างพิจารณาของศาล กล่าวคือ การขว้างระเบิดวันเดียวกัน สถานที่เดียวกัน เหยื่อกลุ่มเดียวกัน ถือเป็นการกระทำผิดครั้งเดียวที่ผิดกฎหมายหลายบทพร้อมกัน ไม่ใช่ความผิดคนละครั้งคนละคราว การมายื่นฟ้องซ้ำในคดีนี้จึงเข้าข่าย “ฟ้องซ้อน” ซึ่งกฎหมายไม่อนุญาต ศาลฎีกาจึงเห็นพ้องกับศาลอุทธรณ์ที่ยกฟ้องส่วนนี้ไป

จำเลยที่ 2 ศาลเห็นว่าคำฟ้องของโจทก์ในส่วนนี้บกพร่องตั้งแต่ต้น เพราะไม่ได้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนว่า จำเลยที่ 2 ช่วยเหลือด้านการเงินอย่างไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และให้แก่ใคร ทำให้ศาลไม่จำเป็นต้องพิจารณาพยานหลักฐานในส่วนนี้ต่อไป

นอกจากนี้ พยานหลักฐานที่โจทก์นำมาแสดง เช่น เอกสารที่พบจากการตรวจค้นบ้านจำเลยที่ 2 ซึ่งมีรายชื่อการ์ดของ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล รวมถึงชื่อจำเลยที่ 1 อยู่ด้วยนั้น ศาลเห็นว่าพิสูจน์ได้เพียงว่าจำเลยที่ 2 และสามีมีความคิดเห็นทางการเมืองเดียวกับกลุ่ม นปช. ในช่วงเวลานั้นเท่านั้น ไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นคนจัดหาระเบิดให้กับคนร้าย

ศาลฎีกาจึงพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ยกฟ้องจำเลยทั้งสามราย

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

