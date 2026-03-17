อุ๊ย! พี่สาว เกรซ ชลิตา ฟาดเดือดกลางไอจี “หุบปากค่ะ ชู้อยู่ส่วนชู้” คนโยงมือที่ 3 ทำวิวาห์ล่ม

อุ๊ย! เกิร์ล พี่สาวของ เกรซ ชลิตา ฟาดเดือดกลางไอจีถึง มือที่ 3 คนโยงปมสาเหตุน้องสาว-ไฮโซอาร์ต วิวาห์ล่ม ลบรูปคู่เกลี้ยง ลงคลิปร้องไห้
จากประเด็นก่อนหน้านี้ที่คู่รักมาราธอนอย่าง “เกรซ ชลิตา” และ “ไฮโซอาร์ต” ต่างฝ่ายต่างลบรูปคู่ออกจากอินสตาแกรมจนเกลี้ยง ทั้ง ๆ ที่ฝ่ายชายเพิ่งจะคุกเข่าขอฝ่ายหญิงแต่งงานไปเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมากลางหิมะที่ฟินแลนด์
อีกทั้งเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 69 ทางด้าน เกิร์ล พี่สาวของ เกรซ ชลิตา โพสต์คลิปน้องสาวนั่งร้องไห้หนัก พร้อมแคปชั่นประกอบคลิปที่อ่านแล้วกระตุกต่อมเอ๊ะของชาวเน็ตทันทีว่า “จงรักลูกสาวใครสักคนให้เหมือนกับที่พ่อแม่เค้ารัก ดูแลไม่ได้ก็ไม่ต้องมาทำร้าย” ท่ามกลางการจับตาของชาวเน็ตว่างานวิวาห์ครั้งนี้ส่อแววล่มหรือไม่
ล่าสุด 16 มี.ค. 69 ความดุเดือดของปมวิวาห์ล่มนี้จะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ เมื่อ เกิร์ล พี่สาวของ เกรซ ชลิตา ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านทางไอจีสตอรี่ ระบุว่า
“ชู้อยู่ส่วนชู้นะคะ ไม่ต้องสาระแน ใครพบเจอก็ฝากถ่ายรูปมาให้ดูกันบ้างนะคะ จะได้ช่วยเค้าลง ที่ผ่านมาลงได้แค่ภาพถ่าย ตำแหน่งชู้สุดฮิต #ภาพดินเนอร์ถ่ายติดมือ แล้วนั่งรอเวลา เวลาที่อยากอวดเต็มทน แต่แย่งเค้ามาก็ต้องรู้จักรออีกหน่อยนะคะ สังคมในรู้ว่าเน่า แต่สังคมนอกเค้ายังไม่รู้ ให้เวลาตัวเองอีกนิด แต่ตอนนั่งรออ่ะ แนะนำให้หุบปากค่ะ ชาวเน็ตก็ช่วยเค้าหน่อยค่ะ เค้าอยากออกหน้าออกตาในสังคม อยากได้ซีน ยุแยงให้ฟ้อง ช่วยดันหน่อยค่ะ จะได้กล้าเปิดตัว”
อ้างอิงจาก : IG girlsurissada
