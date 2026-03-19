ประวัติ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส. โหวต เท้ง เป็นนายกฯ

Photo of moo mooเผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 14:35 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 14:52 น.
ชวนรู้จัก ประวัติ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคเสรีรวมไทย พร้อมเผยสาเหตุทำไมเสรีพิศุทธ์ถึงไม่กลัวใคร

อัปเดตประวัติล่าสุดของ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดอะไทยเกอร์จึงขอเล่าประวัติของ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ว่ามีที่มาอย่างไร แล้วทำไมถึงไม่เคยกลัวใครเลย พร้อมชนทุกความไม่เป็นธรรมไม่ว่าอีกฝ่ายจะเส้นใหญ่หรือตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหน

พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2491 มีอายุ 74 ปี เดิมทีมีชื่อจริงว่า “เสรี” ทำให้ชาวไทยคุ้นหูและเรียกกันแบบติดปากต่อกันมาว่า “ท่านเสรี” หรือปัจจุบันหลายคนยกให้เป็น “ป๊าเสรี”

พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวสแต่งงานกับภรรยา พัสวีศิริ เตมียวเวส มีลูกด้วยกันสามคน ได้แก่ นางสาวศศิภาพิมพ์, นายทรรศน์พนธ์ และนางสาวทัศนาวัลย์ ทั้งนี้นามสกุล เตมียเวส เป็นนามสกุลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 6 พระราชไว้วันที่ 18 มี.ค. 2457

ประวัติการศึกษาของเสรีพิศุทธ์ อดีตนายตำรวจตงฉิน

ด้านการศึกษาของ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส จบการศึกษาจากโรงเรียนทวีธาภิเศก หลังจากนั้นก็เข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 8 (ตท.8) และโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน รุ่นที่ 24 (นรต.24)

การเข้ารับราชการตำรวจของท่านเสรี

หลังจากที่ท่านเสรีพิศุทธ์ได้เรียนจบก็เข้ารับราชการที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระหว่างปี 2515 – 2524 ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็ได้เข้าร่วมปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี เหรียญรามมาลา เข็มกล้ากลางสมร และเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1

ภายหลังผู้ว่าฯ นครพนมก็ได้ทำพิธีสถาปนาให้พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวสเป็นขุนพลของประชาชน เนื่องจากผลงานในการทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ด้วยจิตใจที่กล้าแกร่งของท่านเสรี จนได้รับฉายา “วีรบุรุษนาแก” มาครอบครอง

ท่านเสรีเคยได้รับตำแหน่ง ผู้บังคับการปราบปราม เมื่อปี 2533 – 2544 เพราะมีผู้ประสงค์ร้ายวางระเบิดในห้องทำงาน หลังจากที่ท่านเสรีลงจากตำแหน่งด้วยเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2534 ก็ได้ทำการเปลี่ยนชื่อแก้เคล็ดเป็น เสรีพิศุทธ์ และใช้จวบจนทุกวันนี้

ต่อมาท่านเสรีพิศุทธ์ก็เข้ารับราชการตำรวจในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจ มีผลงานสร้างชื่อด้วยการจับกุม และดำเนินคดีนายสมชาย คุณปลื้ม (กำนันเป๊าะ) ข้อหาคดีทุจริตการจัดซื้อที่ดินทิ้งขยะที่เขาไม้แก้ว

เนื่องจากพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวสมีผลงานการจับคุม ปราบปรามที่สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองเป็นอย่างมาก ทำให้ได้รับฉายาอีกอย่างว่า “มือปราบตงฉิน”

พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ จึงได้รับการไว้วางใจจากผู้มีอำนาจทั้งหลายให้เข้ามาสืบสวนสอบสวนในคดีสำคัญที่สังคมตั้งข้อสงสัยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจับกุมนักการเมือง รัฐมนตรี ผู้มีอิทธิพลทั้งหลายก็ไม่คณามือของท่านเสรีเลยสักนิด แต่มักจะโดนสั่งโทษให้ย้ายตำแหน่งอยู่บ่อยครั้ง รวมทั้งพลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ยังเคยเป็นประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอีกด้วย

นอกจากนี้ ท่านเสรีพิศุทธ์ยังเคยได้รับรางวัลพระราชทานคนไทยตัวอย่าง ในด้านบุคคลดีเด่นของชาติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และรางวัลข้าราชการที่ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ รวมถึงปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลายสถาบัน

ผลงานของ เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ในฐานะสมาชิกคมช.

พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ขึ้นรับตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2550 เริ่มต้นกันที่สั่งย้ายผู้บัญชาการตำรวจนครบาล วิโรจน์ จันทรังษี ไปต่างจังหวัด รวมถึงผู้ใกล้ชิดกับอดีต ผบ.ตร. โกวิท วัฒนะ และอดีตนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร ก็ถูกย้ายไปในตำแหน่งที่ไม่มีอำนาจ

ท่านเสรีพิศุทธ์ได้ลดยศตำแหน่งของพลตำรวจโท ธีระเดช รอดโพธิ์ทอง ฐานปฏิเสธข้อกล้าวหาความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ต่อนักเคลื่อนไหว เมื่อครั้นที่มีการยื่นเรื่องให้พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พ้นจากตำแหน่งประธานองคมนตรี

พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ได้ยื่นฟ้องร้อง พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ในข้อหาคดีหมิ่นประมาท แต่สุดท้ายศาลก็ยกฟ้องในที่สุด

บทบาททางการเมืองของท่านเสรีพิศุทธ์

ในช่วงที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ได้เปิดตัวเพื่อแสดงเจตจำนงที่จะรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2555 ในนามของ กลุ่มพลังกรุงเทพ โดยได้รับคะแนนเสียงทั้งหมด 166,582 คะแนน ซึ่งเป็นลำดับที่สามต่อจากพรรคการเมืองใหญ่อีก 2 พรรค

เมื่อเกิดการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ ก็ได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในอีกหลายครั้งจนกระทั่งท่านเสรีโดนออกหมายจับในข้อหากระทำการที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ

แต่สุดท้ายผู้อ่านก็จะเห็นได้ว่า พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส มักจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่โปร่งใสในรัฐบาลชุดนี้ของอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาอยู่หลายครั้ง จนทุกคนต่างต้องข้อสงสัยทำไมท่านเสรีพิศุทธ์ถึงไม่กลัวใครเลย? คำตอบก็เห็นได้ชัดเจนจากประวัติของท่านเสรีกันแล้วละครับ

เนื่องจากพลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ใช้หลักการทำงานที่โปร่งใส และซื่อสัตย์มาอย่างตลอด ไม่ว่าจะเป็นตำรวจชั้นไหนก็ตาม จนถึงขั้นได้รับฉายานาม มือปราบแห่งตงฉิน ก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าท่านเสรีไม่เคยกลัวใครเลย มีเพียงความจริงเท่านั้นที่ท่านจะพูด เรียกได้ว่าปัจจุบันท่านเสรีพิศุทธ์ก็ได้กลายเป็นนักการเมืองอย่างเต็มตัวแล้วละครับ.

พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ โหวต เท้ง ณัฐพงษ์ เป็นนายกฯ การเมืองสลับขั้ว

วันนี้ (19 มี.ค. 2569) ที่รัฐสภาเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 นัดแรก โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อดำเนินการในวาระสำคัญสูงสุด พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งเป็น “นายกรัฐมนตรี” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 159 ผู้ที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำประเทศได้นั้นจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สส. ทั้งหมดที่มีอยู่ในสภา หรือต้องได้ตั้งแต่ 251 คะแนนขึ้นไป

ฝั่งพรรคภูมิใจไทย ได้เสนอชื่อหัวหน้าพรรคอย่าง นายอนุทิน ชาญวีรกูล สส.บัญชีรายชื่อ ขึ้นเป็นแคนดิเดต ส่วนพรรคประชาชน ได้เสนอชื่อ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ เข้าท้าชิงตำแหน่งเช่นเดียวกัน

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อ จากพรรคเสรีรวมไทย ได้ลุกขึ้นโหวตให้ความเห็นชอบนายณัฐพงษ์เป็นนายกฯ ถือเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเพียงพรรคเดียวที่ประกาศจุดยืนโหวตสนับสนุนหัวหน้าพรรคประชาชน

หลังจากกระบวนการขานชื่อลงคะแนนอย่างยาวนานเสร็จสิ้นลง ผลปรากฏว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุน 293 เสียง ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 สมัยที่ 2

นักเขียนที่ชื่นชอบสิ่งต่าง ๆ ในสังคมออนไลน์ รวมทั้งหนังสือ ภาพยนตร์ ไลฟ์สไตล์ และแฟชั่น ทั้งที่อยู่ในกระแสหรือนอกกระแส เพื่อนำมาเขียนเรียบเรียงให้ทุกคนได้อ่าน และทำความรู้จักสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นผ่านงานเขียนของเรา

