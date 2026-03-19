ประวัติ “สุริยา วงศ์อารีย์” สส.อุดรธานี เขต 7 พรรคประชาชน โผล่งูเห่า โหวต อนุทิน เป็นนายกฯ
เปิดเส้นทางการเมือง สุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7 พรรคประชาชน ผู้ล้มแชมป์เก่าในการเลือกตั้ง 2569 และเป็น สส. คนแรกของพรรคที่เข้ารับหนังสือรับรองจาก กกต.
นายสุริยา วงศ์อารีย์ คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 7 สังกัดพรรคประชาชน ในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 27 พื้นที่รับผิดชอบของเขาครอบคลุมอำเภอกุมภวาปี อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และตำบลหนองไผ่ (อำเภอเมืองอุดรธานี)
เส้นทางการเมือง เลือตั้ง 2566 ในนามพรรคก้าวไกล
สุริยาก้าวเข้าสู่สนามการเมืองระดับชาติครั้งแรกในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2566 เขาลงสมัคร สส. อุดรธานี เขต 7 ในนามพรรคก้าวไกล (หมายเลข 1) เพื่อแข่งขันกับนายธีระชัย แสนแก้ว แชมป์เก่าจากพรรคเพื่อไทย
ช่วงการหาเสียง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ลงพื้นที่อำเภอกุมภวาปีเพื่อช่วยสุริยาระดมเสียงสนับสนุน แต่ผลการเลือกตั้งครั้งนั้น พรรคเพื่อไทยกวาดที่นั่งไปถึง 7 เขต ส่วนพรรคก้าวไกลชนะเพียง 1 เขต ทำให้สุริยาพ่ายแพ้ไปในที่สุด
เลือกตั้ง 2569 คว้าชัยชนะในนามพรรคประชาชน
ในการเลือกตั้งปี 2569 สุริยากลับมาลงสมัครในเขต 7 อีกครั้งในนามพรรคประชาชน (หมายเลข 7) และโคจรมาพบกับนายธีระชัย คู่แข่งคนเดิม การนับคะแนนเป็นไปอย่างดุเดือดและผลคะแนนพลิกไปมาตลอดทั้งคืน
ท้ายที่สุด สุริยากวาดคะแนนเสียงไป 28,786 คะแนน เอาชนะนายธีระชัยที่ทำได้ 27,904 คะแนน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองให้สุริยาเป็นผู้ชนะอย่างเป็นทางการ สำนักข่าวเดลินิวส์วิเคราะห์ว่า นายธีระชัย หรือ “อีโต้อีสาน” ต้องรับศึกหนักในรอบนี้ เพราะต้องแบ่งเวลาไปช่วยลูกชายหาเสียงในเขตข้างเคียงด้วย
วันที่ 2 มีนาคม 2569 สุริยาเดินทางไปสำนักงาน กกต. เพื่อรับหนังสือรับรองการเป็น สส. เขาบันทึกสถิติเป็น สส. คนแรกจากพรรคประชาชนที่เข้ารับหนังสือรับรองล่วงหน้า ขณะที่ สส. พรรคประชาชนอีก 119 คน นัดหมายเดินทางไปเข้ารายงานตัวและรับหนังสือรับรองพร้อมกันในวันที่ 9 มีนาคม 2569
โหวตสวนมติพรรค หนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี วันที่ 19 มีนาคม 2569 สุริยา วงศ์อารีย์ โหวตสนับสนุน อนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตจากพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรี เขาตัดสินใจลงคะแนนสวนมติของพรรคประชาชนอย่างชัดเจน
ล่าสุดทีมข่าว The Thaiger ตรวจสอบพบว่า เฟซบุ๊กส่วนตัวของสุริยาปิดใช้งานไปแล้ว และยังไม่มีใครทราบกำหนดการเปิดใช้งานอีกครั้ง
