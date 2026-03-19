ข่าวการเมือง

ประวัติ “สุริยา วงศ์อารีย์” สส.อุดรธานี เขต 7 พรรคประชาชน โผล่งูเห่า โหวต อนุทิน เป็นนายกฯ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 14:44 น.
85

เปิดเส้นทางการเมือง สุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7 พรรคประชาชน ผู้ล้มแชมป์เก่าในการเลือกตั้ง 2569 และเป็น สส. คนแรกของพรรคที่เข้ารับหนังสือรับรองจาก กกต.

นายสุริยา วงศ์อารีย์ คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 7 สังกัดพรรคประชาชน ในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 27 พื้นที่รับผิดชอบของเขาครอบคลุมอำเภอกุมภวาปี อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และตำบลหนองไผ่ (อำเภอเมืองอุดรธานี)

เส้นทางการเมือง เลือตั้ง 2566 ในนามพรรคก้าวไกล

สุริยาก้าวเข้าสู่สนามการเมืองระดับชาติครั้งแรกในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2566 เขาลงสมัคร สส. อุดรธานี เขต 7 ในนามพรรคก้าวไกล (หมายเลข 1) เพื่อแข่งขันกับนายธีระชัย แสนแก้ว แชมป์เก่าจากพรรคเพื่อไทย

ช่วงการหาเสียง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ลงพื้นที่อำเภอกุมภวาปีเพื่อช่วยสุริยาระดมเสียงสนับสนุน แต่ผลการเลือกตั้งครั้งนั้น พรรคเพื่อไทยกวาดที่นั่งไปถึง 7 เขต ส่วนพรรคก้าวไกลชนะเพียง 1 เขต ทำให้สุริยาพ่ายแพ้ไปในที่สุด

“สุริยา วงศ์อารีย์” งูเห่าพรรคประชาชน ปิดโซเชียลหนี หลังโหวต “อนุทิน” นั่งนายกฯ

เลือกตั้ง 2569 คว้าชัยชนะในนามพรรคประชาชน

ในการเลือกตั้งปี 2569 สุริยากลับมาลงสมัครในเขต 7 อีกครั้งในนามพรรคประชาชน (หมายเลข 7) และโคจรมาพบกับนายธีระชัย คู่แข่งคนเดิม การนับคะแนนเป็นไปอย่างดุเดือดและผลคะแนนพลิกไปมาตลอดทั้งคืน

ท้ายที่สุด สุริยากวาดคะแนนเสียงไป 28,786 คะแนน เอาชนะนายธีระชัยที่ทำได้ 27,904 คะแนน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองให้สุริยาเป็นผู้ชนะอย่างเป็นทางการ สำนักข่าวเดลินิวส์วิเคราะห์ว่า นายธีระชัย หรือ “อีโต้อีสาน” ต้องรับศึกหนักในรอบนี้ เพราะต้องแบ่งเวลาไปช่วยลูกชายหาเสียงในเขตข้างเคียงด้วย

วันที่ 2 มีนาคม 2569 สุริยาเดินทางไปสำนักงาน กกต. เพื่อรับหนังสือรับรองการเป็น สส. เขาบันทึกสถิติเป็น สส. คนแรกจากพรรคประชาชนที่เข้ารับหนังสือรับรองล่วงหน้า ขณะที่ สส. พรรคประชาชนอีก 119 คน นัดหมายเดินทางไปเข้ารายงานตัวและรับหนังสือรับรองพร้อมกันในวันที่ 9 มีนาคม 2569

เส้นทางการเมือง เลือตั้ง 2566 ในนามพรรคก้าวไกล
เส้นทางการเมือง สุริยา วงศ์อารีย์

โหวตสวนมติพรรค หนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี วันที่ 19 มีนาคม 2569 สุริยา วงศ์อารีย์ โหวตสนับสนุน อนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตจากพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรี เขาตัดสินใจลงคะแนนสวนมติของพรรคประชาชนอย่างชัดเจน

ล่าสุดทีมข่าว The Thaiger ตรวจสอบพบว่า เฟซบุ๊กส่วนตัวของสุริยาปิดใช้งานไปแล้ว และยังไม่มีใครทราบกำหนดการเปิดใช้งานอีกครั้ง

เฟซบุ๊กส่วนตัวของสุริยาปิดใช้งานไปแล้ว
FB/Suriya Wongaree

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 14:44 น.
85
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button