ข่าวการเมือง
ส้มสะเทือน! แฉปรากฎการณ์ “งูดูดงู” เสนอ 20 ล้าน แถมเงินเดือน แลกสวนมติพรรค
ส้มสะเทือน! แฉปรากฎการณ์ "งูดูดงู" เสนอเงิน 20 ล้าน แถมเงินเดือน เดือนละ 4 แสน และงบลงพื้นที่ แลกการทรยศเจตจำนงประชาชน
วันที่ 19 มี.ค. 2569 มีการรายงานความเคลื่อนไหวจากผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับ “งูเห่า” โดยแกนนำพรรคประชาชนระบุว่า ทราบชื่อผู้ที่เตรียมทรยศเจตจำนงประชาชน โดยได้ข้อมูลตั้งแต่คืนวันที่ 18 มีนาคม ก่อนการลงมติเลือกนายกฯ ในวันนี้
แกนนำพรรคยังสืบทราบถึงแรงจูงใจด้วยว่า มีการเสนอเงินก้อนสูงถึง 20 ล้านบาท พร้อมค่าตอบแทนรายเดือนอีกเดือนละ 4 แสนบาท และยังมีงบประมาณลงพื้นที่ให้อีกต่างหาก
ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ที่เปิดดีลดูด สส. ครั้งนี้ เป็น สส. จากพรรคหนึ่ง ซึ่งในอดีตเคยมีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันมาก่อนแล้ว
ที่มา: สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
บันเทิง
เกรซ ชลิตา ลั่น ไม่อโหสิกรรม-ไม่รับคำขอโทษ หลัง ไฮโซอาร์ต โพสต์แจงเหตุวิวาห์ล่ม
11 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง
ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย ใจแทบขาด เล่านาทีคนรักจากไป เผยสู้โรคร้ายคนเดียวไม่บอกใคร
28 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“เท้ง ณัฐพงษ์” เผยได้ยินเรื่องงูเห่ามาก่อนแล้ว เร่งสอบปฏิบัติการงูดูดงู
46 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“สุริยา วงศ์อารีย์” งูเห่าพรรคประชาชน ปิดโซเชียลหนี หลังโหวต “อนุทิน” นั่งนายกฯ
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
พรรคภูมิใจไทย โพสต์ยินดี อนุทิน คว้า 293 เสียง นั่งนายกฯ คนที่ 32 สมัย 2
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
รับขวัญนายกใหม่ ส่องนโยบาย รัฐบาลอนุทิน ค่าไฟ-คนละครึ่งพลัส ไปต่อหรือพอแค่นี้?
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“ไอซ์-พรรคส้ม” โวยเสนอญัตติด่วนเรื่องราคาน้ำมัน แต่เจอปิดประชุมสภาหนี
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ส้มสะเทือน! แฉปรากฎการณ์ “งูดูดงู” เสนอ 20 ล้าน แถมเงินเดือน แลกสวนมติพรรค
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
อาร์ต พศุตม์ คุย เหน่ง เหม่งจ๋าย ครั้งสุดท้าย 2 วันก่อน ตัดพ้อ “พี่ไม่ไหว” ก่อนจากไปอย่างสงบ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ประวัติ “สุริยา วงศ์อารีย์” สส.อุดรธานี เขต 7 พรรคประชาชน โผล่งูเห่า โหวต อนุทิน เป็นนายกฯ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
กรมธุรกิจพลังงาน เผย ไทยมีน้ำมันสำรอง 100 วัน ย้ำไม่มีส่งออกน้ำมันทุกประเภท
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ด่วน! สภามีมติ 293 เสียง เห็นชอบ “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 สมัย 2
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
อนุทิน ผงาดนายกฯ 2569 เปิดขั้นตอนหลังโหวต ตั้ง ครม. จนถึงวันแถลงนโยบาย
3 ชั่วโมง ที่แล้ว