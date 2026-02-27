ข่าวการเมือง

สยบลืองูเห่า "สิรภพ" ว่าที่ สส. กล้าธรรม ยันชัด ไม่คิดหักหลังพรรค พร้อมพิสูจน์ผลงาน

เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 11:16 น.
สยบข่าวงูเห่า "สิรภพ" ว่าที่ สส.กล้าธรรม ยันชัด ไม่คิดหักหลังพรรค พร้อมพิสูจน์ผลงาน

“สิรภพ สมผล” ว่าที่ สส.พรรคกล้าธรรม โพสต์สยบข่าวลือติดโผ สส.งูเห่า ยืนยันหนักแน่นไม่หักหลังพรรค และทรยศเสียงประชาชน

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา นายสิรภพ สมผล ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) สกลนคร เขต 1 จากพรรคกล้าธรรม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ชี้แจงและตอบโต้กระแสข่าวลือทางการเมือง กรณีที่มีรายชื่อติดโผเป็น 1 ใน 9 ว่าที่ สส. งูเห่าของพรรคกล้าธรรม โดยระบุว่า

“ในช่วงหลังจากวันที่ กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ เป็นช่วงเวลาที่ตัวผมวุ่นวายมาก ทั้งเรื่องสุขภาพที่ไม่เต็ม 100 และการจัดการตารางงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน จึงต้องเดินทางลงมาที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมรายงานตัวต่อสภาฯทันที และต้องยกเลิกกิจกรรมในพื้นที่ทั้งหมดในช่วงนี้ก่อน

เช้าวันนี้หลังจากที่ผมเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ก็ได้เข้าไปรับเอกสารยืนยันการได้รับเลือกตั้งที่ กกต. ทันที และเดินทางกลับมาพักผ่อนที่บ้าน ตกบ่ายมีกระแสดราม่าออกข่าวหลายสำนักว่าว่าผมมีชื่อติดโผ ว่าที่ สส.งูเห่าสีเขียว ซึ่งไม่เป็นความจริง ผมและอีกหลายคนที่มีชื่อติดโผต่างงุนงงกับกระแสข่าวที่ออกมา

ผมขอใช้พื้นที่นี้ยืนยันต่อพี่น้องเขต 1 สกลนคร ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ผม ในฐานะตัวแทนจากพรรคกล้าธรรม เลือกเข้ามาทำหน้าที่ สส.เขต 1 คนใหม่ ว่าผมยังคงอยู่ร่วมสังกัดพรรคกล้าธรรมและเดินหน้าทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน ไม่ว่าในอนาคต พรรคกล้าธรรมจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาล หรือพรรคฝ่ายค้านก็ตาม

ครอบครัวผมทั้งคุณพ่อ คุณแม่ ต่างเคยพลาดหวังในสนาม สส. มาตลอดรวมกันไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ก็ยังไม่เคยย่อท้อในการทำงานการเมือง ผมเองก็ทำงานการเมืองเต็มตัวมาแล้ว 6-7 ปี เคยเป็น สจ. , รองนายกเทศมนตรีฯ และเคยสอบตก สส. มาแล้ว 1 ครั้ง มาครั้งนี้ผมลงสมัคร สส.อีกครั้ง และได้รับเลือกตั้งในนามพรรคกล้าธรรม เพราะฉะนั้นผมไม่มีทางหักหลังพรรค และทรยศต่อความไว้วางใจของพี่น้องที่เลือกผมมาแน่นอน

หลังจากนี้ขอให้การทำงานในสภาฯ และนอกสภาฯ เป็นเครื่องพิสูจน์ผลงาน ซึ่งผมจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ ไม่ให้ทุกท่านต้องผิดหวังครับ”

ข้อความชี้แจงบนเฟซบุ๊ก ของนายสิรภพ สมผล
FB/ บ่าวนิก – สิรภพ สมผล

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 11:16 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 11:16 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

