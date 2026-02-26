ส่องโผ ครม. “อนุทิน 2/1” คาดกลุ่มเลือดแท้นั่ง 19 กระทรวง สะพัดดึงงูเห่า 9 เสียง
ส่องโผ ครม. “อนุทิน 2/1” คาดกลุ่มเลือดแท้สอดแทรกใน 19 กระทรวง เล็งปิดดีลที่ 292 เสียง และอาจดึงงูเห่าพรรคกล้าธรรม 9 เสียงโหวตนายกฯ
ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากพรรคภูมิใจไทย ถึงการแต่งตั้งรัฐมนตรี “อนุทิน 2/1” ที่ยังเป็นที่จับตากันอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่พรรคภูมิใจไทยเปิดตัวพรรคร่วมรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันมี 292 เสียงนั้น
โดยสัดส่วนโควตาของพรรคภูมิใจไทย นอกจากกลุ่มดรีมทีมเศรษฐกิจและกลุ่มบ้านใหญ่แล้ว พบว่าพรรคจะจัดสรรให้กับกลุ่มเลือดแท้ ที่ทำงานให้กับพรรคภูมิใจไทย มาโดยตลอด เข้าไปสอดแทรกใน 19 กระทรวง สัดส่วนภูมิใจไทย ปรากฏมีชื่อของนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สส.ศรีสะเกษ นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สส.สตูล นางสุขสมรวย วันทนียกุล หรือ “เจ๊รวย” สส.อำนาจเจริญ นายพลพีร์ สุวรรณฉวี สส.นครราชสีมา ซึ่งถือเป็นการล้างไพ่ สัดส่วนสส. 10:1 รัฐมนตรี แต่จะก้าวเข้าสู่บังเหียนฝ่ายบริหาร จากการเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทายาทบ้านใหญ่ที่ผลัดใบแล้ว มีจิตอาสาทำงานให้พรรค มีบทบาทตัดสินใจงานในสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะแนวคิดและจุดยืนที่ชัดเจนต่อการคัดค้านกาสิโน และถือว่าเป็นเลือดน้ำเงินแท้ ที่ไม่เคยทิ้งพรรคภูมิใจไทยไปไหน
นอกจากนี้ ในส่วนของประธานสภาผู้แทนราษฎร มีแนวโน้ม คือ นายโสภณ ซารัมย์ สส. บุรีรัมย์ หลายสมัย พรรคภูมิใจไทย ขณะที่ รองประธานสภาฯ มีแคนดิเดต ที่มีความเป็นไปได้สูง 4 คน อาทิ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช สส.ลพบุรี หลายสมัย รมช.คมนาคม ที่อาจโยกจากฝ่ายบริหาร มารั้งฝ่ายนิติบัญญัติ นายสนอง เทพอักษรณรงค์ สส.บุรีรัมย์ หลายสมัย และนายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ ขณะเดียวกันมีรายงานข่าวว่าตำแหน่งรองประธานสภาคนที่ 1 จะเป็นโควตาของพรรคเพื่อไทย โดยปรากฏชื่อ นายประเสริฐ จันทรวงทอง สส.บัญชีรายชื่อ ที่คาดว่าจะไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรี เนื่องจากสุ่มเสี่ยงเรื่องคุณสมบัติ มีคดี MOU อยู่
สำหรับ 19 กระทรวง ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้ว อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักนายกรัฐมนตรี
ขณะที่ ฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทย หลังเปิดชื่อรัฐมนตรีมา ประกอบด้วย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง แต่ปรากฎว่า พรรคภูมิใจไทยขอตีกลับเนื่องจากติด 3 ชื่อหลัง และอยากให้พรรคเพื่อไทย ส่งคนรุ่นใหม่มาร่วมเป็นรัฐมนตรี
ทั้งนี้ มีรายงานว่า พรรคภูมิใจไทย จะปิดดีลที่ 292 เสียง และมีแนวโน้มดึงกลุ่มของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน และนายเดชอิศม์ ขาวทอง ที่สังกัดพรรคกล้าธรรม ที่มีความต้องการร่วมรัฐบาลมาช่วยโหวตนายกรัฐมนตรีด้วย
