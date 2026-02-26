ข่าวการเมือง

ส่องโผ ครม. “อนุทิน 2/1” คาดกลุ่มเลือดแท้นั่ง 19 กระทรวง สะพัดดึงงูเห่า 9 เสียง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 14:15 น.
90

ส่องโผ ครม. “อนุทิน 2/1” คาดกลุ่มเลือดแท้สอดแทรกใน 19 กระทรวง เล็งปิดดีลที่ 292 เสียง และอาจดึงงูเห่าพรรคกล้าธรรม 9 เสียงโหวตนายกฯ

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากพรรคภูมิใจไทย ถึงการแต่งตั้งรัฐมนตรี “อนุทิน 2/1” ที่ยังเป็นที่จับตากันอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่พรรคภูมิใจไทยเปิดตัวพรรคร่วมรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันมี 292 เสียงนั้น

โดยสัดส่วนโควตาของพรรคภูมิใจไทย นอกจากกลุ่มดรีมทีมเศรษฐกิจและกลุ่มบ้านใหญ่แล้ว พบว่าพรรคจะจัดสรรให้กับกลุ่มเลือดแท้ ที่ทำงานให้กับพรรคภูมิใจไทย มาโดยตลอด เข้าไปสอดแทรกใน 19 กระทรวง สัดส่วนภูมิใจไทย ปรากฏมีชื่อของนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สส.ศรีสะเกษ นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สส.สตูล นางสุขสมรวย วันทนียกุล หรือ “เจ๊รวย” สส.อำนาจเจริญ นายพลพีร์ สุวรรณฉวี สส.นครราชสีมา ซึ่งถือเป็นการล้างไพ่ สัดส่วนสส. 10:1 รัฐมนตรี แต่จะก้าวเข้าสู่บังเหียนฝ่ายบริหาร จากการเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทายาทบ้านใหญ่ที่ผลัดใบแล้ว มีจิตอาสาทำงานให้พรรค มีบทบาทตัดสินใจงานในสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะแนวคิดและจุดยืนที่ชัดเจนต่อการคัดค้านกาสิโน และถือว่าเป็นเลือดน้ำเงินแท้ ที่ไม่เคยทิ้งพรรคภูมิใจไทยไปไหน

นอกจากนี้ ในส่วนของประธานสภาผู้แทนราษฎร มีแนวโน้ม คือ นายโสภณ ซารัมย์ สส. บุรีรัมย์ หลายสมัย พรรคภูมิใจไทย ขณะที่ รองประธานสภาฯ มีแคนดิเดต ที่มีความเป็นไปได้สูง 4 คน อาทิ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช สส.ลพบุรี หลายสมัย รมช.คมนาคม ที่อาจโยกจากฝ่ายบริหาร มารั้งฝ่ายนิติบัญญัติ นายสนอง เทพอักษรณรงค์ สส.บุรีรัมย์ หลายสมัย และนายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ ขณะเดียวกันมีรายงานข่าวว่าตำแหน่งรองประธานสภาคนที่ 1 จะเป็นโควตาของพรรคเพื่อไทย โดยปรากฏชื่อ นายประเสริฐ จันทรวงทอง สส.บัญชีรายชื่อ ที่คาดว่าจะไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรี เนื่องจากสุ่มเสี่ยงเรื่องคุณสมบัติ มีคดี MOU อยู่

สำหรับ 19 กระทรวง ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้ว อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักนายกรัฐมนตรี

ขณะที่ ฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทย หลังเปิดชื่อรัฐมนตรีมา ประกอบด้วย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง แต่ปรากฎว่า พรรคภูมิใจไทยขอตีกลับเนื่องจากติด 3 ชื่อหลัง และอยากให้พรรคเพื่อไทย ส่งคนรุ่นใหม่มาร่วมเป็นรัฐมนตรี

ทั้งนี้ มีรายงานว่า พรรคภูมิใจไทย จะปิดดีลที่ 292 เสียง และมีแนวโน้มดึงกลุ่มของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน และนายเดชอิศม์ ขาวทอง ที่สังกัดพรรคกล้าธรรม ที่มีความต้องการร่วมรัฐบาลมาช่วยโหวตนายกรัฐมนตรีด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แพรรี่ ไพรวัลย์ หนุนคำว่า นางสาว ไว้เฉพาะผู้หญิงโดยกำเนิด ข่าว

แพรรี่ เห็นด้วย นางสาว ใช้กับผู้หญิงแต่กำเนิด ส่วนคนแปลงเพศแล้ว ไม่ใช่ ‘นาย’

14 นาที ที่แล้ว
รวบเฒ่าหื่นวัย 56 บุกห้องนอน ขืนใจเด็กหญิงวัย 12 อ้างทักแชตเรียกให้ไปหา ข่าว

รวบเฒ่าหื่นวัย 56 บุกห้องนอน หวังขืนใจเด็กหญิงวัย 12 อ้างทักแชตเรียกให้ไปหา

24 นาที ที่แล้ว
ม.ราชภัฏยะลา แจงปมดราม่าจ้างงาน 6,500 บาท ข่าว

แถลงด่วน! ม.ราชภัฏยะลา แจงปมจ้างงาน 6,500 บาท ยันเป็นจ้างเหมา 20 วัน

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อดีตนักบินกองทัพสหรัฐฯ โดนจับฐานทรยศประเทศ ฝึกสอนนักบินกองทัพจีน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกวาร์ป &quot;มิรา&quot; เน็ตไอดอลไซส์บึ้ม อกตู้มกระแทกตา แซ่บทะลุปรอท ทำหนุ่มๆถึงกับใจสั่น ข่าว

แจกวาร์ป “มิรา” เน็ตไอดอลไซส์บึ้ม อกตู้มกระแทกตา แซ่บจนหนุ่มๆ ถึงกับใจสั่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก &quot;หมอของขวัญ&quot; ประกาศคืนใบประกอบวิชาชีพ ลั่นทนระบบ &quot;แพทยสภา&quot; ไม่ไหว บันเทิง

ช็อก “หมอของขวัญ” ประกาศคืนใบประกอบวิชาชีพ ลั่นทนระบบ “แพทยสภา” ไม่ไหว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย กวาด 2 รางวัลใหญ่ Thailand Social Awards ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เปิดใจคว้ารางวัล ยันโหนกระแสไม่ใช่ศาลเตี้ย แต่คือกระบอกเสียงชาวบ้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สุชาติ ฟ้องหมิ่น ไอซ์ รักชนก ปมกล่าวหา รัฐมนตรีโกงการเลือกตั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนังคนละม้วน สาวร้อง &#039;รอง ผกก.&#039; ขวดฟาดหัวเลือดอาบ ปมเมียหึงข้ามโต๊ะ ตร.โต้ &quot;โดนปาหัวแตกก่อน&quot; เตรียมฟ้องกลับ ข่าว

หนังคนละม้วน สาวร้อง ‘รอง ผกก.’ ขวดฟาดหัวเลือดอาบ ปมเมียหึงข้ามโต๊ะ ตร.โต้ “โดนปาหัวแตกก่อน” เตรียมฟ้องกลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

10 เลขเด็ดขายดี หวยแม่จำเนียร 1 มี.ค. 69 สลากสัญจรสุราษฎร์ธานี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเหยื่อ &quot;เสือ ดุสิต&quot; แฉร้อยเวรโวย ผู้เสียหายโพสต์ลงโซเชียล ทำให้เป็นคดีเร่งด่วน ข่าว

ทนายเหยื่อ “เสือ ดุสิต” แฉร้อยเวรโวย ต้องทำให้เป็นคดีเร่งด่วน เพราะโพสต์ลงโซเชียล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบชายจีนกลางสนามบิน โกง VAT ก่อนหนีซุกประเทศไทย ใช้ชีวิตหรู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ค แฟนฉัน เคลื่อนไหวผ่านไอจี พูดถึงลูกชาย-ใบหม่อน บันเทิง

แจ็ค แฟนฉัน เคลื่อนไหวหลังจบรัก ใบหม่อน กิตติยา โพสต์ถึง น้องคากิ-อดีตภรรยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่องโผ ครม. “อนุทิน 2/1” คาดกลุ่มเลือดแท้นั่ง 19 กระทรวง สะพัดดึงงูเห่า 9 เสียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวนกลับ กกต. ฟ้องประชาชน ปมถ่ายบัตรเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

สวนกลับ กกต. ฟ้องประชาชน ปมถ่ายบัตรเลือกตั้ง ซัด “ไม่มีกฎหมายห้าม-แค่ขู่ให้กลัว”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บฟู้ด เปิดตัว “แอบิเกล” นั่งพรีเซ็นเตอร์ ดันแคมเปญ MEGA GALE ถูกกว่าชัวร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล ข่าวต่างประเทศ

สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คิม จองอึน” ไม่ปิดโอกาสสานสัมพันธ์ “สหรัฐฯ” ลั่น “เกาหลีใต้” ศัตรูอันดับหนึ่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย บันเทิงเกาหลี

จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย นั่งกรรมการ 2 บริษัท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 มี.ค. 69 ห้ามพลาดหวยสัญจร เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 มี.ค. 69 ห้ามพลาดหวยสัญจร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ธนาคารหยุดไหม เช็กรายละเอียด ก่อนวางแผนธุรกรรมล่วงหน้า เศรษฐกิจ

วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ธนาคารหยุดไหม เช็กรายละเอียด ก่อนวางแผนธุรกรรมล่วงหน้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ คว้ารางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ลั่นจะเป็นสื่อเฮงซวยต่อไป ข่าว

สรยุทธ คว้ารางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ลั่นจะเป็นสื่อเฮงซวยต่อไป

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เสรีพิศุทธ์” เตรียมลุยเอาผิด “อนุทิน” แต่งตั้ง “ธรรมนัส” ผิดจริยธรรมร้ายแรง?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” เผย “ทักษิณ” พร้อมวางมือทางการเมือง หลังออกจากเรือนจำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 14:15 น.
90
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แพรรี่ ไพรวัลย์ หนุนคำว่า นางสาว ไว้เฉพาะผู้หญิงโดยกำเนิด

แพรรี่ เห็นด้วย นางสาว ใช้กับผู้หญิงแต่กำเนิด ส่วนคนแปลงเพศแล้ว ไม่ใช่ ‘นาย’

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
รวบเฒ่าหื่นวัย 56 บุกห้องนอน ขืนใจเด็กหญิงวัย 12 อ้างทักแชตเรียกให้ไปหา

รวบเฒ่าหื่นวัย 56 บุกห้องนอน หวังขืนใจเด็กหญิงวัย 12 อ้างทักแชตเรียกให้ไปหา

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
เหรียญชิบะอินุคืออะไร

เหรียญชิบะอินุ ในปี 2026 ยังเป็นมีม หรือกลายเป็นเครื่องมือเก็งกำไรเต็มตัว

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
ม.ราชภัฏยะลา แจงปมดราม่าจ้างงาน 6,500 บาท

แถลงด่วน! ม.ราชภัฏยะลา แจงปมจ้างงาน 6,500 บาท ยันเป็นจ้างเหมา 20 วัน

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button