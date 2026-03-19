“จุลพันธ์” ขอบคุณ ภูมิใจไทย เทียบเชิญร่วมรัฐบาล ยืนยันหนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ

Suriyen J. เผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 11:58 น.
67
“จุลพันธ์” อภิปรายสนับสนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ อีกครั้ง เคารพเสียง ภูมิใจไทย ที่มาเป็นอันดับ 1 พร้อมขอบคุณเทียบเชิญร่วมรัฐบาล

วันที่ 19 มี.ค. 2569 ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อภิปรายกลางที่ประชุม ในวาระการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีระหว่าง นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน โดยอภิปรายว่า

พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ในระบบรัฐสภามาอย่างยาวนาน ยึดมั่นในหลักการและกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัด ตนเองเป็นห่วงเรื่องการอภิปรายคุณสมบัตินายกฯ ซึ่งจะต้องอยู่ในกรอบข้อบังคับการประชุม ไม่อนุญาตให้ใส่ร้ายป้ายสีหรือพูดเท็จ ซึ่งตนเองพยายามยึดมั่น ไม่พูดถึงบุคคลในทางเสียหายโดยที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ทราบใด ๆ

แม้วันนี้ตนเองจะไม่ได้พูดถึงคุณสมบัติของทั้งสองคนมากนัก เพราะตนเองไม่ใช่พระโสดาบันที่จะไปชี้กล่าวโทษว่าใครดีใครเลว แต่ตามระบอบประชาธิปไตยมีกลไกอยู่แล้ว การเข้าสู่เป็นแคนดิเดตนายกฯ ของทุกพรรคการเมืองได้รับการพิสูจน์ตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กกต.ซึ่งทั้งสองรายชื่อได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติมาอย่างเพียงพอ

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ อภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
เพราะฉะนั้นทุกคนที่มีชื่อ ทุกคนมีประวัติ และการทำงาน หากมีประเด็นที่เป็นข้อสงสัยในสภาฯ ยังมีกระบวนการต่อเนื่อง เช่น กระทู้ถาม สร้างญัตติกันอภิปรายไม่ไว้วางใจประเภทต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการตรวจสอบที่เข้มข้น พิสูจน์ชัดว่าสิ่งที่ทุกคนสงสัยในบุคคลที่รับตำแหน่งได้ประพฤติชอบ ปฏิบัติถูกต้องตามคำร้องของระบอบประชาธิปไตยหรือไม่

สำหรับญัตติในวันนี้ พรรคเพื่อไทยมีมติเป็นเอกฉันท์โดยไม่มีการครอบงำว่าจะมีมติเห็นชอบให้นายอนุทิน ดำรงตำแหน่งนายกฯ เราผ่านการเลือกตั้งมาหมาด ๆ ซึ่งพรรคเพื่อไทยรับฟังเสียงของประชาชน พรรคภูมิใจไทยผ่านการคัดเลือกเข้ามามีจำนวน 191 เสียง มากกว่าพรรคอันดับสอง และมากกว่าพรรคเพื่อไทยที่อยู่อันดับ 3 อย่างมีนัยสำคัญ

“ขอกราบขอบพระคุณ พรรคภูมิใจไทยที่ให้เกียรติส่งเทียบเชิญพรรคเพื่อไทยเพื่อเข้าร่วมรัฐบาล นอกจากเสียงที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญแล้วสำหรับพรรคเพื่อไทยการนำนโยบาย และอุดมการณ์ของพรรคไปสู่การเป็นรัฐบาล เพื่อนำนโยบายเหล่านั้นไปสร้างให้เกิดประโยชน์กับประชาชน เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพราะเรายึดมั่นในการหาเสียงเลือกตั้งกับประชาชนและนำนโยบายมาทำให้เกิดขึ้นจริง”

นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า สิ่งที่พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญและได้รับการตอบรับอย่างดีจากพรรคภูมิใจไทยคือ การนำนโยบายของพรรคเพื่อไทยไปบรรจุรวมเพื่อออกมาเป็นนโยบายแห่งรัฐ หลายนโยบายของพรรคเพื่อไทยจะนำแถลงต่อรัฐสภา เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน แต่วันนี้รัฐบาลรักษาการมีอำนาจไม่เต็ม ไม่สามารถดำเนินการภารกิจบางประเภทได้ เพราะมีข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะรีบเลือกนายกฯ คนใหม่เดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล แถลงนโยบายต่อรัฐสภา และมีรัฐบาลอำนาจเต็มไปแก้ปัญหาให้กับประชาชน

นายจุลพันธ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ผมในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยขอเป็นตัวแทนของสมาชิก 74 คน ยืนยันว่าเราสนับสนุนญัตติเลือกคุณอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นผู้เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งครับ”

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

กรมธุรกิจพลังงาน เผย ไทยมีน้ำมันสำรอง 100 วัน ย้ำไม่มีส่งออกน้ำมันทุกประเภท

1 นาที ที่แล้ว
ประวัติ จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา อนุทิน ชาญวีรกุล ข่าว

ประวัติ จ๋า ธนนนท์ หวานใจ ‘อนุทิน’ นายกฯ คนที่ 33 รักต่างวัย 20 ปี

1 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ผลโหวตนายกฯ สภามีมติเห็นชอบ &quot;อนุทิน ชาญวีรกูล&quot; นายกรัฐมนตรี คนที่ 33 ข่าวการเมือง

ด่วน! สภามีมติ 293 เสียง เห็นชอบ “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี คนที่ 33

13 นาที ที่แล้ว
ประวัติ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คนที่ 33 ของประเทศไทย ข่าว

ประวัติ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คนที่ 33 ของประเทศไทย

17 นาที ที่แล้ว
ขั้นตอนหลังเลือกนายก 2569 เช็กไทม์ไลน์ตั้ง ครม. จนถึงวันแถลงนโยบาย ข่าวการเมือง

อนุทิน ผงาดนายกฯ 2569 เปิดขั้นตอนหลังโหวต ตั้ง ครม. จนถึงวันแถลงนโยบาย

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! อนุทิน ได้คะแนนเสียงในสภาครบ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 33

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กระทรวงต่างประเทศ เผย มีแรงงานไทยเสียชีวิตที่อิสราเอล 1 ศพ

35 นาที ที่แล้ว
ครูหื่น บังคับเด็กชายป.4 ดูหนังโป๊ ข่มขืน เครียดจนอยากโดดน้ำตาย ข่าวอาชญากรรม

ครูหื่น บังคับเด็กชายป.4 ดูหนังโป๊ ข่มขืน เครียดจนอยากโดดน้ำตาย

43 นาที ที่แล้ว
อินเดีย ดัดหลังสายการบิน ออกกฎเลือกที่นั่งฟรี จองตั๋วด้วยกัน ได้นั่งติดกัน เศรษฐกิจ

อินเดีย ดัดหลังสายการบิน ออกกฎเลือกที่นั่งฟรี จองตั๋วด้วยกัน ได้นั่งติดกัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;จุลพันธ์&quot; ขอบคุณ ภูมิใจไทย เทียบเชิญร่วมรัฐบาล ยืนยันหนุน &quot;อนุทิน&quot; นั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” ขอบคุณ ภูมิใจไทย เทียบเชิญร่วมรัฐบาล ยืนยันหนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ทิ้ง “อิสราเอล” กลางทาง อ้างไม่รู้เรื่องยิวโจมตีแหล่งก๊าซอิหร่าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อภิสิทธิ์ ค้าน อนุทิน นั่งนายกฯ ปม สถานะเป็นบุคคลมีคดี จับตาโหวต 19 มี.ค. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แหล่งพลังงานกาตาร์เสียหายรุนแรง ถูกขีปนาวุธอิหร่านตกใส่ สั่งไล่ทูตพ้นประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบช่างคอนโด งัดห้องยกตู้เซฟ &quot;มดออย&quot; อินฟลูฯ ชื่อดัง หนัก 250 กก. สภาพตู้พังยับ ข่าว

ด่วน! รวบช่างคอนโด งัดห้องยกตู้เซฟ “มดออย” หนัก 250 กก. สภาพตู้พังยับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั๊ก ศิริพร ตกใจ เหน่ง เหม่งจ๋าย เสียชีวิตในวัย 48 ปี จากมะเร็งตับและตับแข็ง บันเทิง

ตั๊ก ศิริพร ช็อก เหน่ง เหม่งจ๋าย จากไปในวัย 48 ปี โพสต์อำลาน้ำตาซึม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ปัดข่าว ลักลอบส่งน้ำมันไทยไปกัมพูชาผ่านลาว ชี้คลิปผู้ว่าฯ แปลผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” เผยที่ประชุมพรรคกล้าธรรมมีมติ “โนโหวต” เลือกนายกรัฐมนตรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.อิหร่านเดือด ประนามอิสราเอล ลอบสังหาร รมต.ข่าวกรอง สิ้นแกนนำ 3 รายซ้อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พนม โพธิ์แก้ว” สส.เพื่อไทย นอนโรงพยาบาล ลั่นต้องไปให้ทันโหวตนายก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย เหน่ง เหม่งจ๋าย ก่อนเสียชีวิตกะทันหัน ด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย บันเทิง

โพสต์สุดท้าย เหน่ง เหม่งจ๋าย ก่อนเสียชีวิตกะทันหัน ด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยรัดเข็มขัดด่วน! 5 ยักษ์ใหญ่อุปโภคบริโภค &quot;ของขาด-จ่อขึ้นราคา&quot; เศรษฐกิจ

คนไทยรัดเข็มขัดด่วน! 5 ยักษ์ใหญ่อุปโภคบริโภค “ของขาด-จ่อขึ้นราคา”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาย เดอะคอมมีเดียน โพสต์อาลัย เหน่งเหม่งจ๋าย เสียชีวิต บันเทิง

นาย เดอะคอมมีเดียน เศร้า เหน่ง เหม่งจ๋าย อาลัยพี่ชายที่รัก โรคร้ายคร่าชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สยอง! “โนอา แลง” นิ้วเกือบขาด ถูกป้ายโฆษณาหนีบ ขณะเตะกับลิเวอร์พูล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เหน่ง เหม่งจ๋าย ตลกดังบริษัทฮาไม่จำกัด เสียชีวิตวัย 48 ปี บันเทิง

ประวัติ เหน่ง เหม่งจ๋าย ตลกดังบริษัทฮาไม่จำกัด เสียชีวิตวัย 48 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สุดยื้อ ชุดนอนแบรนด์ดัง เตรียมปิดสาขาห้างดังพระราม 2 ในอีก 1 เดือน หลังขาดทุนหนักต่อเนื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
67
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา อนุทิน ชาญวีรกุล

ประวัติ จ๋า ธนนนท์ หวานใจ ‘อนุทิน’ นายกฯ คนที่ 33 รักต่างวัย 20 ปี

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569

ด่วน! อนุทิน ได้คะแนนเสียงในสภาครบ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 33

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569

กระทรวงต่างประเทศ เผย มีแรงงานไทยเสียชีวิตที่อิสราเอล 1 ศพ

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
ครูหื่น บังคับเด็กชายป.4 ดูหนังโป๊ ข่มขืน เครียดจนอยากโดดน้ำตาย

ครูหื่น บังคับเด็กชายป.4 ดูหนังโป๊ ข่มขืน เครียดจนอยากโดดน้ำตาย

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
Back to top button