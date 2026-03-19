ข่าวการเมือง
“พนม โพธิ์แก้ว” สส.เพื่อไทย นอนโรงพยาบาล ลั่นต้องไปให้ทันโหวตนายก
พนม โพธิ์แก้ว สส.เพื่อไทย จ.กาญจนบุรี นอนโรงพยาบาล ปวดท้องหนัก ลั่นต้องไปให้ทันโหวตนายก สนับสนุน อนุทิน เป็นนายก
นาย พนม โพธิ์แก้ว สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่า “เช้านี้ปวดท้องหนัก ทนไม่ไหวต้องมาโรงพยาบาล เข้าห้องฉุกเฉิน ภารกิจเช้าวันนี้ 10 โมง ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระเลือกนายกรัฐมนตรี ผมขอสนับสนุนท่านอนุทิน ชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยและที่ประชุมสมาชิกพรรคเพื่อไทย
ยังไงต้องไปให้ทันครับ บอกคุณหมอแล้วครับถึงไงก็ต้องไป ไม่รู้ว่าจะต้องเอารถรีเฟอร์ไปส่งให้เข้าประชุมหรือเปล่าครับ”
