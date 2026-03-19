ข่าวการเมือง

อภิสิทธิ์ ค้าน อนุทิน นั่งนายกฯ ปม สถานะเป็นบุคคลมีคดี จับตาโหวต 19 มี.ค. นี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 11:31 น.
จับตาโหวตนายกรัฐมนตรี 19 มี.ค. 69 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลุกอภิปรายไม่โหวตให้ อนุทิน-ณัฐพงษ์ หลัง ปชป. มีมติงดออกเสียง ย้ำผู้นำประเทศต้องสะอาดไร้มลทิน ท่ามกลางเสียงรัฐบาลปึกแผ่น 292 เสียง

วันที่ 19 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดประชุมสภาฯ วาระเร่งด่วนเพื่อลงมติโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ บรรยากาศเริ่มเข้มข้นเมื่อพรรคประชาธิปัตย์ส่ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลุกขึ้นอภิปรายแสดงจุดยืนก่อนการลงคะแนน

อภิสิทธิ์ฟาดแรง ค้าน อนุทิน นั่งนายกฯ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อภิปรายต่อที่ประชุมสภาฯ แสดงความไม่เห็นชอบต่อการเสนอชื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตจากพรรคภูมิใจไทย โดยระบุว่าผู้นำประเทศต้องมีความสง่างามและไม่มีมลทิน แต่นายอนุทินยังมีสถานะเป็นบุคคลที่มีคดีความติดตัวและมีภาพลักษณ์ที่มัวหมองทางธรรมาภิบาล

นอกจากนี้ นายอภิสิทธิ์ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์มีมติงดออกเสียง และจะไม่โหวตให้กับ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตจากพรรคประชาชนเช่นกัน โดยเน้นย้ำเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง

อ้างอิงข้อมูลจาก : FB/บิ๊กเกรียน
เช็กขุมกำลัง รัฐบาล 292 vs ฝ่ายค้าน 207

พรรคร่วมรัฐบาล 16 พรรค นำโดยพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทย รวมเสียงสนับสนุนได้ 292 เสียง เตรียมเสนอชื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญ ขณะที่ฝ่ายค้าน 5 พรรค นำโดยพรรคประชาชน เสนอชื่อนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เข้าชิงตำแหน่ง

สำหรับรายละเอียดเสียงฝั่งรัฐบาลจำนวน 292 เสียง ประกอบด้วย พรรคภูมิใจไทย 191 เสียง พรรคเพื่อไทย 74 เสียง พรรคพลังประชารัฐ 5 เสียง พรรคประชาชาติ 5 เสียง และพรรคเล็กอื่นๆ อีก 17 เสียง ในขณะที่ซีกฝ่ายค้านรวม 207 เสียง นำโดยพรรคประชาชน 120 เสียง พรรคกล้าธรรม 58 เสียง พรรคประชาธิปัตย์ 21 เสียงซึ่งมีมติงดออกเสียง พรรคไทรวมพลัง 6 เสียง พรรคเสรีรวมไทย 1 เสียง และพรรคไทยภักดี 1 เสียง

ขั้นตอนกฎหมายการโหวตนายกฯ

  1. พรรคการเมืองต้องเสนอชื่อแคนดิเดตที่มี สส. ในสังกัดไม่น้อยกว่า 25 คน
  2. สส. ต้องรับรองชื่อแคนดิเดตอย่างน้อย 50 คน (1 ใน 10 ของจำนวน สส. ที่มีอยู่ 499 คน)
  3. สภาฯ ลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธีขานชื่อ สส. ทีละคนตามลำดับอักษร
  4. ผู้ชนะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง หรือ 250 เสียงขึ้นไป
  5. ประธานสภาฯ นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

ประชาชนสามารถติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนที่ 33 ของประเทศไทย ได้ทางช่องทางออนไลน์ตลอดทั้งวันนี้

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

