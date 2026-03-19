อินเดีย ดัดหลังสายการบิน ออกกฎเลือกที่นั่งฟรี จองตั๋วด้วยกัน ได้นั่งติดกัน
กระทรวงการบินพลเรือนอินเดียออกคำสั่งเข้มงวดให้ทุกสายการบิน ผู้โดยสารเลือกที่นั่งฟรีได้ 60% จองตั๋็วด้วยกัน ได้นั่งติดกัน คุ้มครองผู้โดยสารจากปัญหาเที่ยวบินล่าช้า พร้อมกำหนดนโยบายพาสัตว์เลี้ยงให้ชัดเจน
กระทรวงการบินพลเรือนของอินเดียออกประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2026 สั่งการผ่านกรมการบินพลเรือนให้ออกกฎควบคุมสายการบินทุกแห่งในประเทศ ต้องจัดสรรที่นั่งบนเที่ยวบินอย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นต์ให้ผู้โดยสารเลือกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ผู้โดยสารที่จองตั๋วเดินทางรหัสบุ๊กกิ้งเดียวกัน ต้องจัดที่นั่งให้อยู่ติดกันเสมอ ช่วยแก้ปัญหาผู้โดยสารที่เดินทางเป็นกลุ่มต้องนั่งแยกกันเมื่อไม่ยอมจ่ายค่าเลือกที่นั่ง
รัฐบาลอินเดียยังสั่งให้สายการบินกำหนดนโยบายการขนส่งสัมภาระพิเศษให้โปร่งใส ครอบคลุมถึงอุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี ตลอดจนการนำสัตว์เลี้ยงเดินทาง สายการบินต้องชี้แจงเงื่อนไขรวมถึงค่าใช้จ่ายอย่างตรงไปตรงมาเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในวันเดินทาง
ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสาร สายการบินต้องปฏิบัติตามกรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดในกรณีเที่ยวบินล่าช้า ยกเลิกเที่ยวบิน หรือปฏิเสธการให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่อง สายการบินต้องแสดงข้อมูลสิทธิเหล่านี้ให้เห็นเด่นชัดบนหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มจองตั๋ว เคาน์เตอร์เช็กอินที่สนามบิน รัฐบาลยังบังคับให้สายการบินสื่อสารข้อมูลสิทธิประโยชน์เหล่านี้ในภาษาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
