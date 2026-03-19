เศรษฐกิจ

อินเดีย ดัดหลังสายการบิน ออกกฎเลือกที่นั่งฟรี จองตั๋วด้วยกัน ได้นั่งติดกัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 12:23 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 11:53 น.
กระทรวงการบินพลเรือนอินเดียออกคำสั่งเข้มงวดให้ทุกสายการบิน ผู้โดยสารเลือกที่นั่งฟรีได้ 60% จองตั๋็วด้วยกัน ได้นั่งติดกัน คุ้มครองผู้โดยสารจากปัญหาเที่ยวบินล่าช้า พร้อมกำหนดนโยบายพาสัตว์เลี้ยงให้ชัดเจน

กระทรวงการบินพลเรือนของอินเดียออกประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2026 สั่งการผ่านกรมการบินพลเรือนให้ออกกฎควบคุมสายการบินทุกแห่งในประเทศ ต้องจัดสรรที่นั่งบนเที่ยวบินอย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นต์ให้ผู้โดยสารเลือกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ผู้โดยสารที่จองตั๋วเดินทางรหัสบุ๊กกิ้งเดียวกัน ต้องจัดที่นั่งให้อยู่ติดกันเสมอ ช่วยแก้ปัญหาผู้โดยสารที่เดินทางเป็นกลุ่มต้องนั่งแยกกันเมื่อไม่ยอมจ่ายค่าเลือกที่นั่ง

รัฐบาลอินเดียยังสั่งให้สายการบินกำหนดนโยบายการขนส่งสัมภาระพิเศษให้โปร่งใส ครอบคลุมถึงอุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี ตลอดจนการนำสัตว์เลี้ยงเดินทาง สายการบินต้องชี้แจงเงื่อนไขรวมถึงค่าใช้จ่ายอย่างตรงไปตรงมาเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในวันเดินทาง

ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสาร สายการบินต้องปฏิบัติตามกรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดในกรณีเที่ยวบินล่าช้า ยกเลิกเที่ยวบิน หรือปฏิเสธการให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่อง สายการบินต้องแสดงข้อมูลสิทธิเหล่านี้ให้เห็นเด่นชัดบนหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มจองตั๋ว เคาน์เตอร์เช็กอินที่สนามบิน รัฐบาลยังบังคับให้สายการบินสื่อสารข้อมูลสิทธิประโยชน์เหล่านี้ในภาษาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

กรมธุรกิจพลังงาน เผย ไทยมีน้ำมันสำรอง 100 วัน ย้ำไม่มีส่งออกน้ำมันทุกประเภท

58 วินาที ที่แล้ว
ประวัติ จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา อนุทิน ชาญวีรกุล ข่าว

ประวัติ จ๋า ธนนนท์ หวานใจ ‘อนุทิน’ นายกฯ คนที่ 33 รักต่างวัย 20 ปี

1 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ผลโหวตนายกฯ สภามีมติเห็นชอบ &quot;อนุทิน ชาญวีรกูล&quot; นายกรัฐมนตรี คนที่ 33 ข่าวการเมือง

ด่วน! สภามีมติ 293 เสียง เห็นชอบ “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี คนที่ 33

13 นาที ที่แล้ว
ประวัติ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คนที่ 33 ของประเทศไทย ข่าว

ประวัติ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คนที่ 33 ของประเทศไทย

16 นาที ที่แล้ว
ขั้นตอนหลังเลือกนายก 2569 เช็กไทม์ไลน์ตั้ง ครม. จนถึงวันแถลงนโยบาย ข่าวการเมือง

อนุทิน ผงาดนายกฯ 2569 เปิดขั้นตอนหลังโหวต ตั้ง ครม. จนถึงวันแถลงนโยบาย

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! อนุทิน ได้คะแนนเสียงในสภาครบ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 33

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กระทรวงต่างประเทศ เผย มีแรงงานไทยเสียชีวิตที่อิสราเอล 1 ศพ

35 นาที ที่แล้ว
ครูหื่น บังคับเด็กชายป.4 ดูหนังโป๊ ข่มขืน เครียดจนอยากโดดน้ำตาย ข่าวอาชญากรรม

ครูหื่น บังคับเด็กชายป.4 ดูหนังโป๊ ข่มขืน เครียดจนอยากโดดน้ำตาย

43 นาที ที่แล้ว
อินเดีย ดัดหลังสายการบิน ออกกฎเลือกที่นั่งฟรี จองตั๋วด้วยกัน ได้นั่งติดกัน เศรษฐกิจ

อินเดีย ดัดหลังสายการบิน ออกกฎเลือกที่นั่งฟรี จองตั๋วด้วยกัน ได้นั่งติดกัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;จุลพันธ์&quot; ขอบคุณ ภูมิใจไทย เทียบเชิญร่วมรัฐบาล ยืนยันหนุน &quot;อนุทิน&quot; นั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” ขอบคุณ ภูมิใจไทย เทียบเชิญร่วมรัฐบาล ยืนยันหนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ทิ้ง “อิสราเอล” กลางทาง อ้างไม่รู้เรื่องยิวโจมตีแหล่งก๊าซอิหร่าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อภิสิทธิ์ ค้าน อนุทิน นั่งนายกฯ ปม สถานะเป็นบุคคลมีคดี จับตาโหวต 19 มี.ค. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แหล่งพลังงานกาตาร์เสียหายรุนแรง ถูกขีปนาวุธอิหร่านตกใส่ สั่งไล่ทูตพ้นประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบช่างคอนโด งัดห้องยกตู้เซฟ &quot;มดออย&quot; อินฟลูฯ ชื่อดัง หนัก 250 กก. สภาพตู้พังยับ ข่าว

ด่วน! รวบช่างคอนโด งัดห้องยกตู้เซฟ “มดออย” หนัก 250 กก. สภาพตู้พังยับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั๊ก ศิริพร ตกใจ เหน่ง เหม่งจ๋าย เสียชีวิตในวัย 48 ปี จากมะเร็งตับและตับแข็ง บันเทิง

ตั๊ก ศิริพร ช็อก เหน่ง เหม่งจ๋าย จากไปในวัย 48 ปี โพสต์อำลาน้ำตาซึม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ปัดข่าว ลักลอบส่งน้ำมันไทยไปกัมพูชาผ่านลาว ชี้คลิปผู้ว่าฯ แปลผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” เผยที่ประชุมพรรคกล้าธรรมมีมติ “โนโหวต” เลือกนายกรัฐมนตรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.อิหร่านเดือด ประนามอิสราเอล ลอบสังหาร รมต.ข่าวกรอง สิ้นแกนนำ 3 รายซ้อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พนม โพธิ์แก้ว” สส.เพื่อไทย นอนโรงพยาบาล ลั่นต้องไปให้ทันโหวตนายก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย เหน่ง เหม่งจ๋าย ก่อนเสียชีวิตกะทันหัน ด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย บันเทิง

โพสต์สุดท้าย เหน่ง เหม่งจ๋าย ก่อนเสียชีวิตกะทันหัน ด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยรัดเข็มขัดด่วน! 5 ยักษ์ใหญ่อุปโภคบริโภค &quot;ของขาด-จ่อขึ้นราคา&quot; เศรษฐกิจ

คนไทยรัดเข็มขัดด่วน! 5 ยักษ์ใหญ่อุปโภคบริโภค “ของขาด-จ่อขึ้นราคา”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาย เดอะคอมมีเดียน โพสต์อาลัย เหน่งเหม่งจ๋าย เสียชีวิต บันเทิง

นาย เดอะคอมมีเดียน เศร้า เหน่ง เหม่งจ๋าย อาลัยพี่ชายที่รัก โรคร้ายคร่าชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สยอง! “โนอา แลง” นิ้วเกือบขาด ถูกป้ายโฆษณาหนีบ ขณะเตะกับลิเวอร์พูล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เหน่ง เหม่งจ๋าย ตลกดังบริษัทฮาไม่จำกัด เสียชีวิตวัย 48 ปี บันเทิง

ประวัติ เหน่ง เหม่งจ๋าย ตลกดังบริษัทฮาไม่จำกัด เสียชีวิตวัย 48 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สุดยื้อ ชุดนอนแบรนด์ดัง เตรียมปิดสาขาห้างดังพระราม 2 ในอีก 1 เดือน หลังขาดทุนหนักต่อเนื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมธุรกิจพลังงาน เผย ไทยมีน้ำมันสำรอง 100 วัน ย้ำไม่มีส่งออกน้ำมันทุกประเภท

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
ประวัติ จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา อนุทิน ชาญวีรกุล

ประวัติ จ๋า ธนนนท์ หวานใจ ‘อนุทิน’ นายกฯ คนที่ 33 รักต่างวัย 20 ปี

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
ด่วน! ผลโหวตนายกฯ สภามีมติเห็นชอบ &quot;อนุทิน ชาญวีรกูล&quot; นายกรัฐมนตรี คนที่ 33

ด่วน! สภามีมติ 293 เสียง เห็นชอบ “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี คนที่ 33

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
ประวัติ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คนที่ 33 ของประเทศไทย

ประวัติ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คนที่ 33 ของประเทศไทย

เผยแพร่: 19 มีนาคม 2569
