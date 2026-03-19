ถ่ายทอดสด ประชุมสภาฯ 19 มี.ค. 2569 โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนที่ 33

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 09:52 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 09:56 น.
ถ่ายทอดสด ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 19 มี.ค. 2569 เวลา 10.00 น. โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนที่ 33 จับตานายกรัฐมนตรีคนใหม่

วันที่ 19 มี.ค. 2569 สภาผู้แทนราษฎรเตรียมเปิดประชุมในวันที่ 19 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. โดยมีวาระเร่งด่วนคือการลงมติโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ การประชุมครั้งนี้มี นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ความเคลื่อนไหวล่าสุดจากขั้วพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย 16 พรรคการเมือง รวมเสียงสนับสนุน 292 เสียง นำโดยพรรคภูมิใจไทย เตรียมเสนอชื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบแต่งตั้งตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ขณะที่ขั้วพรรคฝ่ายค้านทั้ง 5 พรรค นำโดยพรรคประชาชน เตรียมเสนอชื่อ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เข้าชิงตำแหน่งในครั้งนี้

เปิดขั้นตอนกฎหมาย โหวตนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญ

  1. แคนดิเดตที่ถูกเสนอชื่อต้องอยู่ในบัญชีของพรรคการเมืองตามมาตรา 88 และพรรคต้นสังกัดต้องมี สส. ไม่น้อยกว่า 25 คน
  2. บุคคลที่ถูกเสนอชื่อต้องได้รับการรับรองจาก สส. อย่างน้อย 50 คน (คิดเป็นไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ปัจจุบันมี 498 คน)
  3. การลงมติกระทำโดยเปิดเผย ใช้วิธีขานชื่อ สส. ตามลำดับอักษร ให้ออกเสียงเป็นรายคน โดยลุกขึ้นกล่าวว่าโหวตให้ผู้ใด หากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ให้เลือกลงคะแนน “เห็นชอบ” “ไม่เห็นชอบ” หรือ “งดออกเสียง”
  4. ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน สส. เท่าที่มีอยู่ (ปัจจุบันมี 498 คน จึงต้องได้คะแนนตั้งแต่ 250 เสียงขึ้นไป)
  5. เมื่อสภาฯ มีมติเห็นชอบแล้ว ประธานรัฐสภา (นายโสภณ ซารัมย์) จะเป็นผู้นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

สรุปเสียงฝั่งรัฐบาล (292 เสียง)

  • พรรคภูมิใจไทย 191 เสียง
  • พรรคเพื่อไทย 74 เสียง
  • พรรคพลังประชารัฐ 5 เสียง
  • พรรคประชาชาติ 5 เสียง
  • พรรคเศรษฐกิจ 3 เสียง
  • พรรคเพื่อชาติไทย 2 เสียง
  • พรรคไทยสร้างไทย 2 เสียง
  • พรรครวมไทยสร้างชาติ 2 เสียง
  • พรรครวมใจไทย 1 เสียง
  • พรรคไทยทรัพย์ทวี 1 เสียง
  • พรรครวมพลังประชาชน 1 เสียง
  • พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 เสียง
  • พรรคใหม่ 1 เสียง
  • พรรคมิติใหม่ 1 เสียง
  • พรรคทางเลือกใหม่ 1 เสียง
  • พรรคโอกาสใหม่ 1 เสียง

สรุปเสียงฝ่ายค้าน (207 เสียง)

  • พรรคประชาชน 120 เสียง
  • พรรคกล้าธรรม 58 เสียง
  • พรรคประชาธิปัตย์ 21 เสียง
  • พรรคไทรวมพลัง 6 เสียง
  • พรรคเสรีรวมไทย 1 เสียง
  • พรรคไทยภักดี 1 เสียง

ติดตามการประชุมเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนที่ 33 ของประเทศไทย ได้ที่ YouTube: TPchannel ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

