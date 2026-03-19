ถ่ายทอดสด ประชุมสภาฯ 19 มี.ค. 2569 โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนที่ 33
วันที่ 19 มี.ค. 2569 สภาผู้แทนราษฎรเตรียมเปิดประชุมในวันที่ 19 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. โดยมีวาระเร่งด่วนคือการลงมติโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ การประชุมครั้งนี้มี นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
ความเคลื่อนไหวล่าสุดจากขั้วพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย 16 พรรคการเมือง รวมเสียงสนับสนุน 292 เสียง นำโดยพรรคภูมิใจไทย เตรียมเสนอชื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบแต่งตั้งตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ขณะที่ขั้วพรรคฝ่ายค้านทั้ง 5 พรรค นำโดยพรรคประชาชน เตรียมเสนอชื่อ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เข้าชิงตำแหน่งในครั้งนี้
เปิดขั้นตอนกฎหมาย โหวตนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญ
- แคนดิเดตที่ถูกเสนอชื่อต้องอยู่ในบัญชีของพรรคการเมืองตามมาตรา 88 และพรรคต้นสังกัดต้องมี สส. ไม่น้อยกว่า 25 คน
- บุคคลที่ถูกเสนอชื่อต้องได้รับการรับรองจาก สส. อย่างน้อย 50 คน (คิดเป็นไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ปัจจุบันมี 498 คน)
- การลงมติกระทำโดยเปิดเผย ใช้วิธีขานชื่อ สส. ตามลำดับอักษร ให้ออกเสียงเป็นรายคน โดยลุกขึ้นกล่าวว่าโหวตให้ผู้ใด หากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ให้เลือกลงคะแนน “เห็นชอบ” “ไม่เห็นชอบ” หรือ “งดออกเสียง”
- ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน สส. เท่าที่มีอยู่ (ปัจจุบันมี 498 คน จึงต้องได้คะแนนตั้งแต่ 250 เสียงขึ้นไป)
- เมื่อสภาฯ มีมติเห็นชอบแล้ว ประธานรัฐสภา (นายโสภณ ซารัมย์) จะเป็นผู้นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
สรุปเสียงฝั่งรัฐบาล (292 เสียง)
- พรรคภูมิใจไทย 191 เสียง
- พรรคเพื่อไทย 74 เสียง
- พรรคพลังประชารัฐ 5 เสียง
- พรรคประชาชาติ 5 เสียง
- พรรคเศรษฐกิจ 3 เสียง
- พรรคเพื่อชาติไทย 2 เสียง
- พรรคไทยสร้างไทย 2 เสียง
- พรรครวมไทยสร้างชาติ 2 เสียง
- พรรครวมใจไทย 1 เสียง
- พรรคไทยทรัพย์ทวี 1 เสียง
- พรรครวมพลังประชาชน 1 เสียง
- พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 เสียง
- พรรคใหม่ 1 เสียง
- พรรคมิติใหม่ 1 เสียง
- พรรคทางเลือกใหม่ 1 เสียง
- พรรคโอกาสใหม่ 1 เสียง
สรุปเสียงฝ่ายค้าน (207 เสียง)
- พรรคประชาชน 120 เสียง
- พรรคกล้าธรรม 58 เสียง
- พรรคประชาธิปัตย์ 21 เสียง
- พรรคไทรวมพลัง 6 เสียง
- พรรคเสรีรวมไทย 1 เสียง
- พรรคไทยภักดี 1 เสียง
ติดตามการประชุมเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนที่ 33 ของประเทศไทย ได้ที่ YouTube: TPchannel ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
