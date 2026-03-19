ข่าว

กองทัพบก ปัดข่าว ลักลอบส่งน้ำมันไทยไปกัมพูชาผ่านลาว ชี้คลิปผู้ว่าฯ แปลผิด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 10:58 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 10:58 น.
โฆษกกองทัพบกยืนยันกองกำลังสุรนารีคุมเข้มชายแดน ไม่พบการส่งน้ำมันเถื่อน ระบุคลิปสัมภาษณ์ผู้ว่าฯ สตึงเตรงแปลความหมายคลาดเคลื่อน วอนประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อ

วันที่ 19 มีนาคม 2569 ทีมโฆษกกองทัพบก (Army Spoke Team) โพสต์ข้อความชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอข่าวว่า ประเทศกัมพูชานำเข้าน้ำมันจากไทยโดยใช้เส้นทางอ้อมผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ข่าวดังกล่าวอ้างอิงคลิปวิดีโอสัมภาษณ์นายซอ โซะปุดตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตึงเตรง ประเทศกัมพูชา

พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าว 2 ข้อ ดังนี้

“ทบ. แจงข้อเท็จจริง ไม่พบการลักลอบส่งน้ำมันไทยไปกัมพูชาผ่านลาว ชี้กองกำลังสุรนารีคงมาตรฐานการควบคุมการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเข้มงวด

ตามที่มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อสาธารณะระบุว่า กัมพูชานำเข้าน้ำมันจากไทยโดยใช้เส้นทางอ้อมผ่าน สปป.ลาว โดยอ้างอิงจากคลิปวิดีโอการให้สัมภาษณ์บางส่วนของ นายซอ โซะปุดตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตึงเตรง ประเทศกัมพูชานั้น

ต่อกรณีดังกล่าว พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า

ประการแรก กองทัพบกขอยืนยันว่า มาตรการควบคุมการส่งออกน้ำมันไปยัง สปป.ลาว ผ่านจุดผ่านแดนถาวรตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารี ยังคงมาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับทุกภาคส่วน รวมถึงทางการ สปป.ลาว อย่างเข้มงวด ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบการลักลอบจำหน่ายน้ำมันไปยังประเทศกัมพูชาแต่อย่างใด

ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team

ประการที่สอง จากการตรวจสอบคลิปการให้สัมภาษณ์บางส่วนของ นายซอ โซะปุดตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตึงเตรง และข้อมูลที่เผยแพร่โดยสื่อกัมพูชาในประเด็นดังกล่าวพบว่า คลิปที่เผยแพร่ในสื่อสาธารณะนั้นมีการแปลภาษาไทยที่คลาดเคลื่อน โดยเฉพาะการระบุถึงเรื่องการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากไทย จนนำไปสู่การนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในเวลาต่อมา

สำหรับข้อความแปลที่ถูกต้อง คือ “…ยอมรับว่าในขณะที่เรามีปัญหากับประเทศไทย สินค้าไทยบางประเภทได้ผ่านแดนจากประเทศลาวเข้าสู่กัมพูชา ซึ่งมีอยู่จริงเพราะว่าเราไม่สามารถปิดกั้นสินค้าเหล่านั้นไม่ให้เข้าสู่กัมพูชาได้ และรัฐบาลกัมพูชาก็ไม่สามารถออกคำสั่งอย่างเป็นทางการห้ามนำเข้าสินค้าได้ เนื่องจากกัมพูชาเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก เพราะฉะนั้นกัมพูชาไม่สามารถปฏิเสธสินค้าจากประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกมายังประเทศของตนได้ เพราะหากทำเช่นนั้นจะถูกกดดัน……..”

โฆษกกองทัพบกกล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูลบางประเด็นควรมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนการเผยแพร่และรับชม เนื่องจากยังคงพบข่าวปลอมหรือการบิดเบือนข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางหลักของทางราชการเป็นสำคัญ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก โดยทีมโฆษกกองทัพบก, 19 มีนาคม 2569″

ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team ปัดข่าว ลักลอบขนน้ำมัน
ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

Back to top button