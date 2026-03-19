สะพัด! สส.พรรคประชาชน ภาคอีสาน เตรียมสวนมติโหวตนายก แลกค่าตอบแทน
จับตา สส.พรรคประชาชน ภาคอีสาน ร่วมขบวนการงูเหา่ เตรียมสวนมติพรรคโหวตให้ อนุทิน เป็นนายก แลกค่าตอบแทนหลายสิบกิโลฯ
ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานเกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้ (19 มี.ค. 69) ว่า สส.พรรคประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานเตรียมโหวตสวนมติของพรรค โดยการโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี แทนที่จะโหวตให้นาย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ซึ่งมีรายงานว่าทางพรรคจะเสนอเป็นแคนดิเดตเช่นเดียวกัน
โดยหัวจ่ายที่เปิดปฏิบัติการดูด มีความพยายามไปล็อบบี้ สส.พรรคประชาชนคนอื่นๆ ให้ร่วมขบวนการงูเห่าด้วย เพื่อนำเสียงที่ได้ไปต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรี มีเเรงจูงใจเป็นค่าตอบเเทนหลายสิบกิโล แต่เบื้องต้นยังไม่ได้รับการตอบรับจาก สส.ที่ถูกชักชวน
ทั้งนี้ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา พรรคประชาชน ชนะเลือกตั้งเขตในภาคอีสานใน จ.นครราชสีมา 3 คน จ.ขอนแก่น 2 คน และอุดรธานี 2 คน
