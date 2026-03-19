“จุลพันธ์” ยืนยันโหวตนายกวันนี้ หนุน “อนุทิน” เพื่อไทยไม่มีเสียงแตก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 09:35 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 09:35 น.
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เผยว่าการโหวตเลือกนายกวันนี้ สส.พรรคโหวตหนุน อนุทิน เป็นนายก เพื่อไทยไม่มีเสียงแตก ชี้อันดับสองห่างมาก

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงแนวทางการโหวตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทยในวันนี้ว่า แนวทางนั้นชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งที่ประชุมพรรคเมื่อวันที่ 18 มี.ค. มีมติร่วมกันแล้วว่าจะเลือก นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะกระบวนการเจรจาเข้าร่วมรัฐบาลนั้นชัดเจนมานานแล้ว และพร้อมจะเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชน

เมื่อถามว่าจะไม่มีเสียงแตกใช่หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ไม่มี เพราะความชัดเจนเกิดจากประชาชนที่ได้เลือกเสียงข้างมาก มาอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งห่างจากพรรคอันดับ 2 ค่อนข้างมาก

วันนี้คงมีความชัดเจน ตั้งแต่ก่อนเข้าประชุมถึงกระบวนการในการเลือก ต้องเอาความประสงค์ของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งไม่ได้มีความใกล้เคียงอยู่แล้วระหว่างพรรคอันดับหนึ่ง อันดับสอง หรืออันดับสาม เราพร้อมที่จะเดินหน้า

เมื่อถามว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนั้นมีการส่งตรวจสอบคุณสมบัติแล้วหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า คงจะดำเนินการในเร็ววันนี้ ซึ่งต้องมีการพูดคุยกัน วันนี้มีโอกาสที่จะพบนายกฯ คงได้พูดคุยกันในเรื่องนี้

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

