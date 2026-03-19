เอส กันตพงศ์ เคลื่อนไหวหลังอดีตภรรยา คิตตี้ ขึ้นศาลไกล่เกลี่ยดราม่าชีวิตคู่-ให้สัมภาษณ์สื่อ

ฝั่ง เอส กันตพงศ์ เคลื่อนไหว หลังอดีตภรรยา คิตตี้ คริสติน่า ขึ้นศาลไกล่เกลี่ยดราม่าชีวิตคู่-ให้สัมภาษณ์สื่อ ลั่นแรง “มือที่สามมาจากฝั่งไหนลองติดตามดู”
หลังจากที่เมื่อวานนี้ 18 มีนาคม 2569 คิตตี้ คริสติน่า อดีตภรรยาของ เอส กันตพงศ์ ได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์สื่อเป็นครั้งแรกหลังขึ้นศาลไกล่เกลี่ยในคดีที่ฟ้องร้องกันกับอดีตสามี โดย คิตตี้ เผยว่า ตัดสินใจหย่าเพราะชีวิตรักไม่ราบรื่นเหมือนที่คิดไว้ ส่วนเรื่องประเด็นข่าวฉาวที่เกิดขึ้น เธอยืนยันว่า ลูกสาวเป็นลูกของ เอส กันตพงศ์ 100% ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดทางผู้สื่อข่าวทีวีพูล ได้ต่อสายไปพูดคุยกับทางผู้จัดการส่วนตัวของ เอส กันตพงศ์ เพื่อสอบถามความรู้สึกและข้อมูลเพิ่มเติมทางฝั่งพระเอกหนุ่มบ้าง ได้ข้อมูลว่า “ทางผู้จัดการทราบเรื่องการขึ้นศาลไกล่เกลี่ยระหว่างเอสกับอดีตภรรยาแล้ว แต่เรื่องข้อมูลรายละเอียดของคดียังไม่ขอลงลึก ต้องปรึกษาทนายก่อน
ส่วนเรื่องประเด็นมือที่สาม ทางฝั่งเอสยืนยันว่าไม่มีใครเข้ามาในชีวิต โฟกัสที่ลูกอย่างเดียว แต่ในทางกลับกันก็อยากให้พี่ ๆ สื่อช่วยดูหน่อยว่าบุคคลที่สามที่เข้ามาเนี่ยเป็นของฝั่งไหนกัน อยากให้ติดตามกันต่อไป เบื้องต้นเชื่อว่าหากมีความคืบหน้าทางเอสน่าจะเป็นคนออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจกับนักข่าวด้วยตัวเองหลังจากนี้แน่นอน”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: