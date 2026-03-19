กระเช้าลอยฟ้า ในสวิส ร่วงตกกระแทกพื้น หญิงวัย 61 ดับคาที่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 มี.ค. 2569 09:40 น.| อัปเดต: 19 มี.ค. 2569 09:40 น.
สลด! กระเช้าลอยฟ้าทิตลิสในสวิสฯ ร่วงตกกระแทกพื้น หญิงวัย 61 ดับคาที่ ฉุดหุ้นร่วงหนัก

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน กระเช้าลอยฟ้าของบริษัท Titlisbahnen ในเมืองเอนเกลเบิร์ก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประสบอุบัติเหตุร่วงหล่นลงมาเมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ขณะที่ตลาดหุ้นตอบรับข่าวร้ายนี้ด้วยการเทขายหุ้นของบริษัทผู้ให้บริการจนร่วงลงอย่างหนัก

กรมตำรวจคดีอาญาแห่งรัฐนิดวัลเดินยืนยันว่า ผู้เสียชีวิตคือหญิงวัย 61 ปี อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับกระเช้าแบบ 8 ที่นั่งในสายการบิน “Titlis Xpress” ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างสถานีทรูบเซ ขึ้นไปยังสถานีชตานด์

นอร์เบิร์ต พัตต์ ซีอีโอของบริษัท ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ว่าอุบัติเหตุนี้เป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างยิ่งและเกิดขึ้นอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย เขาย้ำว่าความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับบริษัท ทำให้อุบัติเหตุครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่สะเทือนใจและสร้างความหนักใจอย่างมาก พร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต ยืนยันว่าจะต้องมีการสืบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดถี่ถ้วน

ในส่วนของมาตรฐานความปลอดภัย โทเบียส วิลดิ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระเช้าตู้ที่เกิดเหตุว่าถูกสร้างและติดตั้งในช่วงปี 2014-2015 ระบบกระเช้าจะได้รับการตรวจสอบทุกๆ ครึ่งปี การซ่อมบำรุงครั้งล่าสุดเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา กระเช้าทั้งหมดผลิตโดยบริษัท Garaventa ซึ่งทางซีอีโอยืนยันว่าเป็นเทคโนโลยีที่ “ทันสมัยที่สุด” ในปัจจุบัน

ทันทีที่ข่าวอุบัติเหตุถูกตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปบนเว็บไซต์ blick.ch ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน หุ้นของบริษัทผู้ให้บริการกระเช้าลอยฟ้าแห่งนี้ถูกเทขายอย่างรวดเร็ว จนมูลค่าร่วงลงไปแตะแดนลบมากกว่า 8% ในช่วงเวลาหนึ่ง

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

