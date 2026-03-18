ด่วนที่สุด มท. สั่งผู้ว่าฯ ไฟเขียวทั่วประเทศ รถน้ำมันวิ่ง 24 ชม. เวลา 1 เดือน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งผู้ว่าฯ ประสานตำรวจทั่วประเทศ ผ่อนผันเวลาเดินรถ ให้ขนส่งน้ำมันวิ่งได้ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 เดือน
วันที่ 18 มี.ค. 2569 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงาน ยกระดับมาตรการกำกับดูแลสถานการณ์พลังงานของประเทศ เพื่อเตรียมรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง
โดยกำชับให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนกระทรวงพลังงาน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะด้านพลังงานเชื้อเพลิงให้มีความต่อเนื่องและทั่วถึงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงพลังงานถึงผลการประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ค้าน้ำมันเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 เพื่อประเมินสถานการณ์และวางมาตรการแก้ไขปัญหาการกระจายน้ำมันไปยังสถานีบริการที่อาจมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งกลุ่มผู้ค้าน้ำมันมีความประสงค์จะเพิ่มรอบและปริมาณการกระจายน้ำมันออกจากคลังสู่สถานีบริการ
แต่ปัจจุบันยังติดข้อจำกัดด้านช่วงเวลาและเส้นทางตามข้อบังคับของหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละพื้นที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ซึ่งส่งผลต่อความรวดเร็วในการจัดส่งน้ำมันท่ามกลางสภาวะความตึงเครียดของสถานการณ์โลก
ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้การกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงพลังงานจึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอ พิจารณาผ่อนผันให้รถขนส่งน้ำมันสามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 1 เดือน
พร้อมทั้งขอความร่วมมือมายังกระทรวงมหาดไทยให้แจ้งประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ดำเนินการหารือกับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการผ่อนผันเกณฑ์การเดินรถดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา – อิสราเอล และอิหร่าน ที่กำลังเกิดขึ้น
นายอรรษิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การดำเนินการในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือสั่งการขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เน้นย้ำไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ในฐานะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้ความสำคัญกับการผ่อนผันเวลาเดินรถขนส่งน้ำมันเป็นกรณีพิเศษในช่วงสถานการณ์นี้ เพื่อให้การเคลื่อนย้ายทรัพยากรพลังงานจากคลังน้ำมันไปสู่สถานีบริการน้ำมันในชุมชนเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ
