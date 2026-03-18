คลิปบีบหัวใจ ลูกร้องไห้ แมวตาย แนะพ่อแม่วิธีปลอบลูก เมื่อเสียสัตว์เลี้ยง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 16:44 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 17:06 น.
เพจดังแชร์คลิปบีบหัวใจ ลูกร้องไห้สูญเสียแมว

เฟซบุ๊ก เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์คลิปติ๊กต็อกเตือนใจครอบครัว ชี้สัตว์เลี้ยงคือสมาชิกสำคัญ ย้ำพ่อแม่ไม่ควรห้ามลูกร้องไห้ แต่ควรปล่อยให้ระบายความเศร้าและคอยอยู่เคียงข้าง

วันที่ 18 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์สะเทือนใจ พร้อมให้คำแนะนำพ่อแม่เกี่ยวกับการรับมืออารมณ์ของลูกเมื่อต้องสูญเสียสัตว์เลี้ยง โดยคลิปวิดีโอนี้มาจากบัญชีผู้ใช้ TikTok ชื่อ วีรารัตน์ ทองภูเบศร์ เผยให้เห็นภาพเด็กร้องไห้เสียใจอย่างหนักหลังสูญเสียแมวที่เลี้ยงไว้

ซ้อเปา ระบุว่า ประเด็นนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน อาการของเด็กไม่ใช่แค่การงอแง แต่เป็นความเสียใจจากการสูญเสียสิ่งที่รัก เพราะสำหรับเด็ก แมวไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยง แต่เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว

เหตุการณ์นี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับพ่อแม่ เนื่องจากวันหนึ่งลูกทุกคนต้องเผชิญหน้ากับการจากลา พ่อแม่ต้องเข้าใจว่าเด็กยังไม่สามารถจัดการอารมณ์ได้ดีเท่าผู้ใหญ่ การร้องไห้คือกลไกธรรมชาติที่ร่างกายใช้ระบายความเสียใจ การร้องไห้อย่างหนักจึงไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่เป็นความรักที่เด็กมอบให้สัตว์เลี้ยง

เพจซ้อเปาให้คำแนะนำว่า สิ่งที่พ่อแม่ควรทำเมื่อลูกเสียใจ ไม่ใช่การสั่งห้ามร้องไห้หรือบอกลูกว่า “อย่าร้อง เดี๋ยวก็หาย” แต่พ่อแม่ควรปล่อยให้ลูกร้องไห้เพื่อระบายความรู้สึกออกมาอย่างเต็มที่ และคอยนั่งอยู่ข้าง ๆ

ในวันที่เด็กเสียใจที่สุด สิ่งที่เด็กต้องการมากที่สุดคือใครสักคนที่เข้าใจและพร้อมรับฟังอย่างแท้จริง

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

