คลิปอุจาด! หนุ่มเกาหลีวัย 50 ป้ายขนที่ลับ-น้ำกาม บนโต๊ะเพื่อนร่วมงานหญิง
โซเชียลวิจารณ์ยับ หลังศาลเกาหลีใต้ปัดตกข้อหาคุกคามทางเพศ กรณีพนักงานชายทิ้งขนที่ลับและสารคัดหลั่งใส่ของใช้พนักงานหญิง ชี้ผู้ก่อเหตุมีความผิดแค่ฐานทำให้เสียทรัพย์
วันที่ 18 มีนาคม 2569 ผู้ใช้แพลตฟอร์ม X (ทวิตเตอร์) บัญชี @kimminju_10 รายงานเหตุการณ์ที่กำลังเป็นที่วิจารณ์ในสังคมออนไลน์เกาหลีใต้ พนักงานชายอายุประมาณ 50 ปี นำขนที่ลับของตนเองไปวางไว้บนโต๊ะทำงาน เสื้อผ้า เมาส์ และกระเป๋าของเพื่อนร่วมงานหญิง
ผู้ใช้บัญชี X อีกรายให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ชายคนดังกล่าวไม่ได้ทิ้งแค่ขนที่ลับ แต่ยังนำสิ่งแปลกปลอม ซึ่งผู้คนคาดว่าเป็นสารคัดหลั่ง ไปป้ายไว้บนโต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ และเมาส์ของผู้เสียหายด้วย
ผู้เสียหายตัดสินใจยื่นฟ้องชายคนดังกล่าวในหลายข้อหา ประกอบด้วย ข้อหาคุกคามทางเพศ การสะกดรอยตาม การทำให้เสียทรัพย์ และการดูหมิ่น
อย่างไรก็ตาม ศาลพิจารณาปัดตกข้อหาคุกคามทางเพศและการสะกดรอยตาม ศาลตัดสินให้ชายคนนี้มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เพียงข้อหาเดียว เนื่องจากผู้เสียหายต้องนำสิ่งของที่ปนเปื้อนไปทิ้ง
คำตัดสินนี้ทำให้ผู้ใช้ X ต้นทางโพสต์วิจารณ์กระบวนการยุติธรรมของเกาหลีใต้ว่าเอื้อประโยชน์ให้ผู้ชาย นอกจากนี้ เธอยังโพสต์ภาพข้อความของชาวเน็ตชายบางส่วนที่เข้ามาแสดงความเห็นเชิงลบต่อผู้เสียหาย
ชาวเน็ตชายกลุ่มดังกล่าวระบุว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ และตั้งคำถามว่าทำไมผู้เสียหายต้องกินยานอนหลับและแสดงอาการหวาดกลัวเกินจริง
ผู้ใช้โซเชียลมีเดียจำนวนมากแสดงความไม่พอใจต่อคำตัดสินของศาล พวกเขาตั้งคำถามถึงมาตรฐานกฎหมายเกาหลีใต้ว่า สิ่งของมีค่ามากกว่าความเป็นมนุษย์หรือไม่ จึงเอาผิดได้แค่ข้อหาทำลายทรัพย์สิน
50대 한국남자가 동료 여직원 책상, 옷, 마우스, 주머니에
자기 ㄱㅊ털을 올려놓는 레전드 사건 발생했습니다
성폭력, 스토킹, 재물손괴, 모욕혐의로 고소했는데
재물손괴만 인정되고 성폭력으로 처리 안됐다네요^^
한국남자들을 위한 사법부 대단해요!!!!
남자들 반응 타래) pic.twitter.com/Nhjkj24N1Y
— 김민주 (@kimminju_10) March 18, 2026
