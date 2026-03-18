ข่าวต่างประเทศ

คลิปอุจาด! หนุ่มเกาหลีวัย 50 ป้ายขนที่ลับ-น้ำกาม บนโต๊ะเพื่อนร่วมงานหญิง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 20:35 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 16:20 น.
หนุ่มเกาหลีวัย 50 ป้ายขนที่ลับ-น้ำกาม บนโต๊ะเพื่อนร่วมงานหญิง
โซเชียลวิจารณ์ยับ หลังศาลเกาหลีใต้ปัดตกข้อหาคุกคามทางเพศ กรณีพนักงานชายทิ้งขนที่ลับและสารคัดหลั่งใส่ของใช้พนักงานหญิง ชี้ผู้ก่อเหตุมีความผิดแค่ฐานทำให้เสียทรัพย์

วันที่ 18 มีนาคม 2569 ผู้ใช้แพลตฟอร์ม X (ทวิตเตอร์) บัญชี @kimminju_10 รายงานเหตุการณ์ที่กำลังเป็นที่วิจารณ์ในสังคมออนไลน์เกาหลีใต้ พนักงานชายอายุประมาณ 50 ปี นำขนที่ลับของตนเองไปวางไว้บนโต๊ะทำงาน เสื้อผ้า เมาส์ และกระเป๋าของเพื่อนร่วมงานหญิง

ผู้ใช้บัญชี X อีกรายให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ชายคนดังกล่าวไม่ได้ทิ้งแค่ขนที่ลับ แต่ยังนำสิ่งแปลกปลอม ซึ่งผู้คนคาดว่าเป็นสารคัดหลั่ง ไปป้ายไว้บนโต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ และเมาส์ของผู้เสียหายด้วย

หนุ่มเกาหลีวัย 50 ทิ้งขนที่ลับและสารคัดหลั่งบนโต๊ะเพื่อนร่วมงานหญิง
ผู้เสียหายตัดสินใจยื่นฟ้องชายคนดังกล่าวในหลายข้อหา ประกอบด้วย ข้อหาคุกคามทางเพศ การสะกดรอยตาม การทำให้เสียทรัพย์ และการดูหมิ่น

อย่างไรก็ตาม ศาลพิจารณาปัดตกข้อหาคุกคามทางเพศและการสะกดรอยตาม ศาลตัดสินให้ชายคนนี้มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เพียงข้อหาเดียว เนื่องจากผู้เสียหายต้องนำสิ่งของที่ปนเปื้อนไปทิ้ง

แต่ศาลเอาผิดแค่ข้อหาทำลายทรัพย์สิน ปัดตกข้อหาคุกคามทางเพศ
คำตัดสินนี้ทำให้ผู้ใช้ X ต้นทางโพสต์วิจารณ์กระบวนการยุติธรรมของเกาหลีใต้ว่าเอื้อประโยชน์ให้ผู้ชาย นอกจากนี้ เธอยังโพสต์ภาพข้อความของชาวเน็ตชายบางส่วนที่เข้ามาแสดงความเห็นเชิงลบต่อผู้เสียหาย

ชาวเน็ตชายกลุ่มดังกล่าวระบุว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ และตั้งคำถามว่าทำไมผู้เสียหายต้องกินยานอนหลับและแสดงอาการหวาดกลัวเกินจริง

ผู้ใช้โซเชียลมีเดียจำนวนมากแสดงความไม่พอใจต่อคำตัดสินของศาล พวกเขาตั้งคำถามถึงมาตรฐานกฎหมายเกาหลีใต้ว่า สิ่งของมีค่ามากกว่าความเป็นมนุษย์หรือไม่ จึงเอาผิดได้แค่ข้อหาทำลายทรัพย์สิน

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

