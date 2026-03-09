ข่าวอาชญากรรม

รปภ.โฉด บังคับเด็กสาวข้างบ้านขายบริการ ยืนดูขณะปรนเปรอกามลูกค้า

เผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 08:48 น.
72

กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกับองค์กร International Protection Alliance จับกุมนายคำรณ ชายอายุ 41 ปี ผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่บุกจับตัวเขาได้คาโรงแรมม่านรูดในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

คดีนี้เริ่มต้นจากตำรวจสืบสวนเจอเพจเฟซบุ๊กกลุ่มสาธารณะที่มีคนพูดคุยเรื่องหาเด็กนักเรียนมาเลี้ยงดู ซื้อบริการทางเพศ เจ้าหน้าที่พบผู้ใช้บัญชีคนหนึ่งโพสต์ภาพใกล้ชิดเด็กหญิงพร้อมอ้างว่าเคยซื้อบริการเด็กคนนี้

ตำรวจขยายผลจนรู้ว่าเจ้าของบัญชีคือนายคำรณ ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหอพักมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านรังสิต

ต่อมานายคำรณใช้แพลตฟอร์มเอ็กซ์โพสต์ประกาศรับงาน เจ้าหน้าที่จึงวางแผนให้สายลับติดต่อล่อซื้อบริการเด็กหญิงในราคา 1,500 บาท เวลา 2 ชั่วโมง นัดหมายกันที่ม่านรูดย่านคลองหลวง

เมื่อถึงเวลานัด นายคำรณพาเหยื่อมาส่งให้ที่ห้องพัก เขาแจ้งความประสงค์ขออยู่ดูด้วย สายลับโอนเงินให้ผู้ต้องหาเรียบร้อย เหยื่อแสดงท่าทีพร้อมให้บริการ สายลับจึงส่งสัญญาณให้ตำรวจที่ซุ่มรออยู่บุกเข้าจับกุมทันที เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือเด็กหญิงได้อย่างปลอดภัย

ผู้ต้องหารับสารภาพว่ารู้จักเหยื่อเพราะบ้านอยู่ใกล้กัน เขาใช้วิธีตีสนิท หลอกลวงว่าจะชวนไปทำงานพาร์ตไทม์หลังเลิกเรียนเพื่อหาเงินจ่ายค่าเทอม

สุดท้ายกลับบังคับให้เด็กหญิงขายบริการทางเพศให้ลูกค้าที่เขาติดต่อผ่านออนไลน์ ตำรวจคุมตัวนายคำรณส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ที่มา: ตำรวจสอบสวนกลาง

72
