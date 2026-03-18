รวมโปรโมชั่น บัตรเครดิตเติมน้ำมันปี 2569 คืนเงินคุ้มสุด

บัตรไหนให้เงินคืนค่าน้ำมันสูงสุด เปรียบเทียบโปรโมชั่น KTC, UOB, กรุงศรี และ ttb ที่ปั๊ม PTT, Shell, บางจาก และคาลเท็กซ์ พร้อมเงื่อนไขครบ ปี 2569
ค่าน้ำมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เลี่ยงไม่ได้สำหรับคนใช้รถ การเลือก บัตรเครดิตเติมน้ำมัน 2569 ที่ใช่ช่วยประหยัดได้จริงทุกเดือนโดยไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรม แต่แต่ละบัตรมีเงื่อนไขต่างกันมาก — บางใบให้เงินคืนทันทีโดยไม่ต้องแลกแต้ม บางใบจำกัดยอดสูงสุดต่ำจนแทบไม่คุ้ม
ทีม The Thaiger รวบรวมโปรโมชั่นบัตรเครดิตเติมน้ำมันที่ยังใช้งานได้ในปี 2569 พร้อมเงื่อนไขจริงจากแหล่งแบงก์โดยตรง เพื่อให้เลือกได้ตรงกับปั๊มที่ใช้และยอดที่เติม
โปรโมชั่นบัตรเครดิตเติมน้ำมัน 2569 ที่น่าใช้งาน
ก่อนเลือกบัตร ต้องรู้ 3 ตัวเลขนี้ให้ชัด
- เปอร์เซ็นต์เงินคืน — ตัวเลขที่โฆษณาอาจไม่ใช่เงินคืนจริงทุกบาท เพราะส่วนใหญ่คำนวณจากยอดขั้นต่ำต่อสลิป
- เพดานเงินคืนต่อเดือน — บัตรที่ให้คืน 5% แต่จำกัดที่ 200 บาท/เดือน คุ้มน้อยกว่าบัตรที่ให้ 3% แบบไม่จำกัดรอบ
- ระยะเวลาโปรโมชั่น — หลายบัตรเป็นโปรชั่วคราว ไม่ใช่สิทธิ์ถาวรตลอดอายุบัตร
KTC — คืนเงินสูงสุด 10% ที่ Shell และบางจาก
บัตรเครดิต KTC ให้ส่วนลด 10% เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มเชลล์และบางจาก สูงสุด 60 บาท/สลิป และสูงสุด 300 บาท/บัตร/เดือน โดยต้องสแกนจ่ายด้วย UnionPay QR Code ผ่านแอปฯ KTC Mobile — จำกัด 12,000 สิทธิ์/เดือน ระยะเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2569 – 31 มกราคม 2570
เงื่อนไขสำคัญ ต้องจ่ายผ่าน UnionPay QR เท่านั้น บัตร KTC ทั่วไปรูดไม่ได้รับสิทธิ์นี้
UOB — คืนเงินสูงสุด 10% ที่ Shell และคาลเท็กซ์
บัตรเครดิต UOB รีเสิร์ฟ, อินฟินิท และพรีวิไมลส์ รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อเติมน้ำมันที่ Shell หรือคาลเท็กซ์ครบทุก 800 บาท/สลิป โดยต้องมียอดใช้จ่ายหมวดอื่นสะสม 50,000 บาทขึ้นไป/บัตร/เดือน — หากยอดใช้จ่ายไม่ถึงจะได้รับเงินคืน 3% แทน
บัตรระดับทั่วไปรับเครดิตเงินคืน 2% เมื่อเติมที่ Shell หรือคาลเท็กซ์ครบทุก 800 บาท/สลิป และยังสามารถแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนเพิ่มได้อีก 8% โปรโมชั่น 1 กุมภาพันธ์ 2569 – 31 มกราคม 2570
เงื่อนไขสำคัญ ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS หรือแอปฯ UOB TMRW ก่อนทำรายการครั้งแรก
กรุงศรี — คืนเงิน 3% ที่บางจาก
บัตรเครดิตกรุงศรีรับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 800 บาท/สลิป ที่ปั๊มบางจาก โปรโมชั่นถึง 31 พฤษภาคม 2569
⚠️ โปรนี้ใกล้หมดอายุ — ควรตรวจสอบอีกครั้งว่ากรุงศรีต่ออายุโปรหลังเดือนพฤษภาคมหรือไม่ก่อนสมัคร
ttb — คืนเงิน 3% ที่คาลเท็กซ์ (มีนาคม–มิถุนายน 2569)
บัตรเครดิต ttb รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อเติมน้ำมันครบ 700 บาทขึ้นไป/สลิป ที่ปั๊มคาลเท็กซ์ จำกัดเงินคืนสูงสุด 18 บาท/ครั้ง สูงสุด 4 ครั้ง/เดือน รวมไม่เกิน 72 บาท/คน/เดือน โปรโมชั่น 1 มกราคม 2569 – 30 มิถุนายน 2569
⚠️ อัปเดตสำคัญ TTB ประกาศยกเลิกโปรน้ำมัน Caltex และบางจาก เปลี่ยนจากถึงสิ้นปีเป็นสิ้นเดือนมิถุนายน 2569 เท่านั้น ตรวจสอบ SMS จากธนาคารก่อนลงทะเบียน
MBK Card (เดอะมอลล์) — คืนเงิน 2% ที่บางจากและคาลเท็กซ์
บัตรเครดิตเดอะมอลล์ รับเครดิตเงินคืน 2% เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจากและคาลเท็กซ์ ครบทุก 800 บาท/สลิป จำกัด 6 สิทธิ์/บัตร โปรโมชั่น 1 ธันวาคม 2568 – 30 พฤศจิกายน 2569
เหมาะสำหรับลูกค้าเดอะมอลล์กรุ๊ปที่เติมน้ำมันควบคู่กับช้อปปิ้ง
เปรียบเทียบบัตรเครดิตเติมน้ำมัน ปี 2569
|บัตร
|ปั๊มที่ใช้
|เงินคืน
|ยอดขั้นต่ำ/สลิป
|เพดาน/เดือน
|หมดอายุ
|KTC (UnionPay QR)
|Shell, บางจาก
|10%
|ไม่ระบุ
|300 บาท
|ม.ค. 2570
|UOB (บัตรสูง)
|Shell, Caltex
|10%
|800 บาท
|3,200 บาท
|ม.ค. 2570
|UOB (บัตรทั่วไป)
|Shell, Caltex
|2%
|800 บาท
|3,200 บาท
|ม.ค. 2570
|กรุงศรี
|บางจาก
|3%
|800 บาท
|ดูเงื่อนไข
|พ.ค. 2569
|ttb
|Caltex
|3%
|700 บาท
|72 บาท
|มิ.ย. 2569
|MBK Card
|บางจาก, Caltex
|2%
|800 บาท
|6 สิทธิ์/บัตร
|พ.ย. 2569
เลือกบัตรเครดิตเติมน้ำมันให้คุ้มจริง ดูอะไรก่อน
1. เติมปั๊มไหนบ่อย — บัตรส่วนใหญ่ผูกกับปั๊มเฉพาะ KTC คุ้มสำหรับ Shell และบางจาก, UOB คุ้มที่ Shell และคาลเท็กซ์, กรุงศรีใช้ได้เฉพาะบางจาก
2. เติมแต่ละครั้งเท่าไหร่ — บัตรที่กำหนดยอดขั้นต่ำ 800–1,000 บาท/สลิป คนที่เติมน้อยกว่านั้นจะไม่ได้สิทธิ์
3. ต้องการความสะดวกหรือเงินคืนสูงสุด — KTC UnionPay QR ให้คืนสูงถึง 6% แต่ต้องสแกนจ่าย ไม่ใช่รูดบัตร หากเป็นสายรูดธรรมดา UOB ระดับทั่วไปที่ 2% ใช้งานง่ายกว่า
4. ตรวจสอบวันหมดอายุก่อนสมัคร — โปรบางรายการเช่น กรุงศรีและ ttb ใกล้หมดอายุ ควรเช็กกับธนาคารโดยตรงว่ามีการต่ออายุหรือไม่
บัตรเครดิตเติมน้ำมัน 2569 ที่คุ้มที่สุดขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการเติมน้ำมันแต่ละคน ไม่มีบัตรเดียวที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน KTC เหมาะกับคนที่ยอมสแกนจ่ายเพื่อรับ 6% UOB เหมาะกับคนที่มียอดใช้จ่ายรายเดือนสูง กรุงศรีและ MBK Card ตอบโจทย์คนเติมบางจากและคาลเท็กซ์เป็นหลัก
เงื่อนไขโปรโมชั่นเปลี่ยนได้ตลอด ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดโดยตรงจากธนาคารก่อนสมัครบัตรหรือลงทะเบียนรับสิทธิ์ทุกครั้ง
หมายเหตุ ยอดเงินคืนสูงสุดของ UOB (10%) ต้องการยอดใช้จ่ายอื่น 50,000 บาท/เดือน ถ้าเขียนสำหรับกลุ่ม mass market อาจเน้น 2–3% แทนเพื่อไม่ให้ผู้อ่านเข้าใจผิดว่าตัวเองจะได้ 10% ทันที
ข้อมูลอ้างอิง
- Kapook Money — บัตรเครดิตเติมน้ำมัน 2569
- UOB Thailand — Shell & Caltex Promotion
- กรุงศรีการ์ด — บางจาก 3%
- KTC — PTT Station Cashback
- Pantip — ผู้ใช้ไทยอัปเดตโปร 2568–2569
