คลิปเสียงโหด ครูดีเด่นชลบุรี ล็อกห้องซ้อมเด็ก ป.5 ฉุนส่งงานช้า
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนในจังหวัดชลบุรี นำคลิปเสียงร้องเรียนสื่อมวลชน นายเสรี ครูวิชาการดีเด่น ล็อกห้องซ้อมลูกชายอย่างรุนแรงเหตุส่งงานช้า เด็กขอกราบเท้าแต่ครูไม่หยุด พ่อแม่ลั่นดำเนินคดีถึงที่สุด
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 ผู้ปกครองของ น้องเอ (นามสมมติ) นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.ชลบุรี ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าว หลังลูกชายถูกครูชื่อ นายเสรี ทำร้ายร่างกายและพูดคำหยาบใส่ภายในห้องเรียนที่ถูกล็อกจากภายใน อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ ข่าวสด รายงานว่า นายเสรีเพิ่งได้รับเกียรติบัตรครูวิชาการดีเด่นของโรงเรียนเมื่อวันที่ 16 ม.ค. ที่ผ่านมาอีกด้วย
ตามคำบอกเล่าของน้องเอ ครูเรียกตัวขึ้นไปยังห้องชั้น 3 แล้วปิดล็อกประตู จากนั้นใช้มือต่อยเข้าที่หน้าท้องและลิ้นปี่ประมาณ 3-4 ครั้ง และตบเข้าที่ไหล่ทั้งสองข้าง ระหว่างทำร้าย นายเสรียังขู่ว่าห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกพ่อแม่ หากฝ่าฝืนจะโดนอีก พร้อมบอกด้วยว่า “มึงกับกูยังต้องเจอกันอีก 3 ปี”
เมื่อน้องเอร้องไห้และขอกราบเท้าครูเพื่อขอโทษ นายเสรีไม่อนุญาตและยังคงทำร้ายต่อ สาเหตุทั้งหมดมาจากการที่เด็กส่งงานช้า
คลิปเสียงบันทึกเหตุการณ์ทุกอย่างไว้
ผู้สื่อข่าวจาก ข่าวสด รายงานว่า ได้รับคลิปเสียงที่บันทึกขณะเกิดเหตุ เนื้อหาในคลิประบุให้เห็นว่านายเสรีตีน้องเอซ้ำแล้วซ้ำเล่า ขณะพูดว่า “กูไม่เคยเกลียดใครเท่ามึง” และยังพูดว่า “กูยังไม่สนุกเลย ยังไม่หายสนุกเลย”
เมื่อน้องเอยื่นข้อเสนอว่าจะกราบตีน ครูตอบว่า “ไม่ต้องกราบ คนอย่างมึงกราบทำไม” ก่อนลงมือตบซ้ำอีก
น้องเอสาบานว่าจะไม่ทำพฤติกรรมเดิมอีก นายเสรีตอบว่าคำสาบานนั้นไม่มีความหมาย และยังถามว่า “มึงเคยโดนพ่อมึงซ้อมแบบนี้ไหม” ก่อนตบเสียงดังอีกครั้ง
ทั้งหมดนี้มีสาเหตุเดียวคือน้องเอส่งงานช้า และออกไปเตะบอลตอนเย็นโดยยังไม่ได้ทำงานส่ง
พ่อแม่ของน้องเอยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายถึงที่สุด และระบุว่าจนถึงขณะนี้ นายเสรียังไม่ได้ติดต่อมาขอโทษหรือชี้แจงใด ๆ ทั้งสิ้น ส่วนน้องเอมีไข้ขึ้นเล็กน้อยและพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังเปิดเผยว่า ได้ยินมาว่านายเสรีมีพฤติกรรมลงโทษเด็กด้วยความรุนแรงกับนักเรียนคนอื่นในชั้นเรียนอีกหลายคน แต่ยังไม่มีผู้ปกครองรายใดออกมาร้องเรียนต่อสื่อ
อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: