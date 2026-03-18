คลิปฉาว หัวหน้ารปภ. ฉุนลูกน้องเตือนผิดกฎ ปรี่ชกหน้า-ไล่ซ้อมไม่ยั้ง โซเชียลแห่ป้อง

คลิปว่อน หัวหน้ารปภ. ฉุนลูกน้องจี้จุดผิดกฎ กระชากคอเสื้อ-ปรี่ชกหน้า แถมเตะยับ แม้ลูกน้องจะเดินหนี โซเชียลแห่เซฟหนุ่มใจเย็น-ไม่ตอบโต้ วอนตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 ออกมาแชร์คลิปกรณีลูกน้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถูกหัวหน้าทำร้าย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 11.49 น. อ้างว่าหัวหน้าทำผิดกฎ ตนจึงแจ้งอีกฝ่ายไปว่าไม่ถูกต้อง แต่ทำให้หัวหน้าไม่พอใจจึงถูกผลัก ชกเข้าที่ใบหน้า และแตะเข้าที่ลำตัว ภาพจากในคลิปจะเห็นว่าลูกน้องไม่ได้โต้กลับและพยายามหนี
จากนั้นมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีกคนเข้ามาแยกหัวหน้าออกไป แต่จังหวะที่เดินผ่านก็ถูกชกเข้าที่ใบหน้าอย่างจังและแตะขาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่เจ้าหน้าที่คนเดิมจะมาแยกทั้งคู่ออกมาจากกัน ฝั่งลูกน้องเดินไปหยิบหมวกที่ตกอยู่แล้วคลิปก็ตัดจบไป
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างออกมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บางส่วนเป็นห่วงฝั่งลูกน้องที่ไม่โต้ตอบหัวหน้าแม้แต่น้อยทั้งที่ตนเองถูกทำร้าย ขณะที่อีกส่วนจี้ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้น
“ยุคนี้บริษัท รปภ.ขาดความใส่ใจในความเป็นอยู่ของพนักงาน บางบริษัทคัดคนมาทำคล้ายขี้ยา ต้องดื่มน้ำกระท่อมชูแรง กฎระเบียบหย่อนยาน เพราะบางครั้งลูกบ้านมักง่าย ถ้าย้ายบ้านไปอยู่ท้องนาคงดี”
“เป็นหัวหน้าก็ไม่มีสิทธิ์ทำลูกน้อง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หัวหน้าทีมอุ้มฆ่าเผานั่งยาง ปล่อยโฮลั่น เผยถูกหลอกใช้-ชีวิตกำลังไปได้ดี
- เม็กซิโก สังหาร “เอล เมนโช่” หัวหน้าแก๊งอาชญากรรมยักษ์ใหญ่ เจ้าของค่าหัว 465 ล้าน
- นางงามสาว เล่านาที น้องถูกตำรวจรุมกระทืบ กรามหัก-นอนไอซียู หวั่นไม่กลับมาปกติ
